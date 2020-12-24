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С. Индзаги о поражении от «Милана»: «Несправедливый результат. Я зол»

сегодня, 07:18
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (2:3) в матче 14-го тура Серии А.

Результат несправедлив. Я зол. Мы приехали сюда с определёнными проблемами, несколько игроков выбыли из строя. Мы заслуживали большего. Это должно послужить уроком на будущее.

Приносим свои извинения за результат. Мы контролировали игру. «Милан» уже давно не проигрывает, и этому должна быть своя причина.

Мы должны были сделать больше для того, чтобы избежать гола Тео. Луис Альберто дал ему слишком много свободного пространства. Мне жаль ребят, они не заслужили поражения.

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Самодержавие не сломить
Самодержавие не сломить
сегодня в 08:29
А когда миланские "гранды" побеждали справедливо?
Второй клуб Милана вообще получил титул, заняв 3 место.)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:20
Свои три очка Милан взял.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 08:16
Как в старые добрые времена - два миланских клуба на вершине с отрывом от преследователей, в которых Ювентус вовсе не первый, он в хвосте пелетона, позади Сассуоло.
beefs
beefs
сегодня в 07:35
Что поделаешь, это спорт...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:22
Милан был лучше настроен!
shlomo
shlomo
сегодня в 07:20
Ну Милан сейчас просто сильнее
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