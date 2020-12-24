С. Индзаги о поражении от «Милана»: «Несправедливый результат. Я зол»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал поражение от «Милана» (2:3) в матче 14-го тура Серии А.

Результат несправедлив. Я зол. Мы приехали сюда с определёнными проблемами, несколько игроков выбыли из строя. Мы заслуживали большего. Это должно послужить уроком на будущее.

Приносим свои извинения за результат. Мы контролировали игру. «Милан» уже давно не проигрывает, и этому должна быть своя причина.

Мы должны были сделать больше для того, чтобы избежать гола Тео. Луис Альберто дал ему слишком много свободного пространства. Мне жаль ребят, они не заслужили поражения.