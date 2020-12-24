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Сульшер: «Кавани — топ-форвард, но он мог бы забить 3 мяча в первом тайме»

сегодня, 06:34
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:0) в четвертьфинальном матче Кубка Лиги.

Гол Кавани был неплох. Но, возможно, ему стоило забить те три мяча в первом тайме. Кавани — топ-форвард: по движению, качеству. Это был прекрасный удар с левой ноги.

Мы хорошо начали эту встречу. Первые 20-25 минут мы были на высоте. Мы могли бы повести в один, два или три мяча, но Робин Ульсен сделал несколько классных сейвов, оставляя «Эвертон» в игре.

Во втором тайме мы доминировали. Игра шла на встречных курсах, мы атаковали и оборонялись, но ты всегда чувствуешь уверенность, если игра раскрывается после заданного нами темпа.

В команде хорошее настроение, победы придают вам сил.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:35
Жаль что не забил
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