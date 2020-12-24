Гасперини: «„Аталанта“ доминировала, но „Болонья“ — специалист по камбэкам»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура Серии А против «Болоньи» (2:2).

Плохой результат для нас. Мы доминировали по игре, но «Болонья»- специалист по камбэкам. У нас было много голевых моментов. Трудно объяснить, что произошло.

Мы потеряли два очка. Самоуверенность — это не то, что мы можем себе позволить. Было бы очень плохо быть самоуверенными и высокомерными.

У нас был невероятный год. Но пандемия лишает радости от результатов на поле.

Гомес? Это неподходящий момент для разговоров о Гомесе.