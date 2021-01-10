Жена Месси показала, как их дети празднуют гол отца в ворота «Гранады»

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, показала, как их дети празднуют гол папы со штрафного в ворота «Гранады» (4:0).
Благодаря этому мячу Месси опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.
Stop what you’re doing.— Goal (@goal) January 9, 2021
This video of Messi’s children celebrating his goal will be the best thing you will see today.
🥰
(IG: antonelaroccuzzo) pic.twitter.com/CUrai6zlmC
Радость детей одно из самых важных вещей для каждого нормального человека в этой жизни.
Радость детей одно из самых важных вещей для каждого нормального человека в этой жизни.