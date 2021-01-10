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Жена Месси показала, как их дети празднуют гол отца в ворота «Гранады»

10 января 2021, 00:14
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, показала, как их дети празднуют гол папы со штрафного в ворота «Гранады» (4:0).

Благодаря этому мячу Месси опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 08:01
Скоро уже сами начнут играть!
ermak6848
ermak6848
10 января в 07:20
Дети - знають за, что радуются, бонус с гола - детя'м мороженое..
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 января в 07:10
Дети есть дети.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
10 января в 06:45
Что ещё нужно папке? Достаточно видеть радостных детей. Здоровья семейству Месси.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ 773sergeytank (комментарий удален) (раскрыть)
10 января в 06:45
Тонко)
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ Beka_byaka (раскрыть)
10 января в 06:44
Я персофан Роналду, ещё со времен его игры за МЮ, но я радуюсь голам Месси.
Beka_byaka
Beka_byaka
10 января в 05:38, ред.
Не радуются голам Месси только персофаны Роналду и совсем нейтральные болелщики. Остальные как минимум радуются тому что уже 15 лет этот человек не даёт тому самому Роналду покоя.

Радость детей одно из самых важных вещей для каждого нормального человека в этой жизни.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 января в 05:35
Месси хочет остаться, но механизм уже запущен.
mihaluch
mihaluch
10 января в 04:49
Вполне нормальная реакция.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 января в 04:33
Вполне нормальная реакция детей. Радуются за успех своего любимого отца. Разве может быть по другом??? Будем надеяться , что папа еще не раз и не два порадует своих детишек красивыми голами. Может кто то и продолжит дело отца и станет футболистом. А может и не станет. В любом случае здоровья всем членам дружного семейства.
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 02:23
Радуются они, это его работа и платят ему космические деньги.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
10 января в 02:08
Зато за Рона радуются в Марроко))
allemz
allemz
10 января в 00:18
На зависть пробирочным)))
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