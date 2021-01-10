Жена Месси показала, как их дети празднуют гол отца в ворота «Гранады»

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10 января 2021, 00:14

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Барселоны» , показала, как их дети празднуют гол папы со штрафного в ворота «Гранады» (4:0).

Благодаря этому мячу Месси опередил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов со штрафных за клубную карьеру.