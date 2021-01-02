Смена президента, плей-офф ЛЧ и памятник Семаку. Новогодние обеты «Зенита» на 2021-й

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02 января 2021, 12:31

Начало января – день полезных обещаний самому себе.

В мире есть новогодняя традиция «New Year’s Resolutions» («Новогодние обеты»). В российской культуре подобное имеет отсылки к суевериям и древним законам празднования Рождества и Нового года. Народ старался отдавать до 1 января занятые вещи, долги, мирились с родственниками.

Западные «новогодние обещания» самим себе очень популярны, особенно в англоязычных странах. Проводили опросы о темах, и люди решали, пережив еще один год, что точно начнут худеть, будут вести здоровый образ жизни, расплатятся с долгами и кредитами, научатся откладывать деньги.

Но, как показывает примерно 400-летний опыт таких клятв, о большинстве обещаний забывают еще до наступления весны. Вот только профессиональный футбол – игра на результат. Поэтому логично новогодние обеты переплести с задачами, которые ставят перед собой абсолютно все ведущие клубы РПЛ .

Часто решение проблемы и есть выполнение полезной для себя клятвы. Осветим самые важные моменты, ведь год будет интересным для всех, начиная с чемпиона.

Найдут перспективного президента?

Вероятность выполнения: высокая.

Главные в клубе должны обещать себе, что научатся делегировать полномочия крутым специалистам. Ведь бывают лидеры для мирного времени, а бывают – для войны. Медведев пригоден для игры по накатанному льду в РПЛ , но не готов к любым кризисам. Ни результаты в ЛЧ , ни трансферы не говорят в его пользу. Как и заявления в стиле позднего Брежнева. «Зениту» пригодится новый президент, скорее всего, его уже ищут. На Миллера давят, могут не продлить договор с «Газпромом». Тогда босс клуба или будет злым, отыграется на Медведеве, или спустят нового руководителя. Тот точно сменит президента на своего человека.

Продлят все истекающие контракты?

Вероятность выполнения: высокая.

Дзюба получил соглашение до лета 2022-го полгода назад. Но сразу у семи футболистов соглашения до июня, а решений по ним до сих пор нет. Не все из основы, но солидный клуб должен знать, кто ему нужен, а кого можно отпустить? В списке оба голкипера – Лунев и Кержаков. Минимум один из них еще может покинуть «Зенит». Жирков после Евро-2020 может закончить карьеру, а может остаться еще на год. Чистяков пригодится в резерве. А еще два россиянина – Мостовой и Мусаев, могут уйти свободными агентами, чтобы найти игровую практику. Оба, скорее всего, в арендных списках на январь.

Отпустят тех, кто этого точно хочет?

Вероятность выполнения: средняя.

«Зениту» пора взрослеть, чтобы оказаться коллективом, где нет фальши, лицемерия и попыток улыбаться, когда нужно злиться и реагировать на собственные проколы. Если Дриусси устал от игры на нелюбимой позиции – надо было отпустить в прошлом году. Желание всех удерживать не раз играло с «Зенитом» злую шутку. Вспомните бессмысленные и губительные для бюджета клуба аренды. Вспомните всех, кто торчал в запасе. Трансфер Дриусси в январе – тест на зрелость для руководства клуба, иначе он уйдет бесплатно. Где себя уважают, отправили бы его восвояси, найдя оперативную замену. По Азмуну или Малкому, если захотят уйти, тоже надо действовать оперативно.

Научатся слышать и слушать Семака?

Вероятность выполнения: низкая.

Зырянов считает, что тремя сезонами, когда «Зенит» — главный фаворит в борьбе за титул, Сергей Богданович заслужил памятник у стадиона. Перебор при жизни, но суть верная. В руководстве не нашлось никого, кто бы четко обозначил отношение к тренерским талантам Семака. Если видят, что наставник не тянет в ЛЧ , почему не заменили после двух четвертых мест? А если ценят, то пусть покажут делами – селекцией, поддержкой. Помним историю Кокорина, когда мнением и позицией Сергея Богданович подтерлись. Как выиграть РПЛ – Семак, работай. А как уважать, то: «Ты кто такой? Может, тебе еще памятник у стадиона поставить?» А ведь такое отношение – годами одна из главных проблем «Зенита».

Сыграют на опережение с покупками?

Вероятность выполнения: средняя.

Вот есть у «Зенита» Ловрен и Ракицкий, оба немолодые. Вылетают одновременно, и какая пара будет в центре защиты? Чистяков и Дуглас Сантос. Предположим, весной в РПЛ и Кубке России с таким дуэтом можно воевать. Но если осенью хорват и украинец окажутся вне игры, а «Зениту» достанется не «Боруссия» Д и «Лацио», а «Манчестер Сити», «Интер» и «Боруссия» М вместо «Брюгге» — в текущем сезоне такой жребий был реален, то четвертое место гарантировано. Но ищет ли Рибалта с Медведевым центрбека на перспективу? Вряд ли. Также нет третьего центрального форварда – Дриусси только на словах крут в штрафной. И Барриоса заменить некем, не говоря о Дзюбе. Да и новый Данни нужен, а нет его пока, одни слухи.

Добавят новизну в тактический рисунок?

Вероятность выполнения: средняя.

ЦСКА и «Спартак» не опережают «Зенит», поскольку незрелые. У «Ростова» и «Сочи» не хватит сил по деньгам и кадрам. «Динамо» — новая команда, перестраивается с новым наставником. Но даже неокрепший «Рубин» обыграл «Зенит» в гостях. И у «Динамо» получилось победить дома. Ничьи Семака против «Локомотива», «Урала», «Спартака» или «Ахмата» тоже показательные. Первое место отчасти является заслугой соперников. А вот последнее место «Зенита» в ЛЧ – прямая вина Семака и команды. Не сыграли на пределе возможностей, хотя должны были взять реванш за позапрошлый год. И виновата тактика. Петербуржцы дошли до пика за счет «4-4-2». Нужно покорять соседнюю, более высокую вершину, и старая тактика не работает. Вендел и зимний новичок в атаку, возможно, освежат игру. Но до осени надо иметь планы «Б», «В», но не сыграть по плану «Г» от соперников.

Выйдут в плей-офф ЛЧ и защитят титул РПЛ ?

Вероятность выполнения: средняя.

В ЛЧ вероятность успеха низкая, в РПЛ – высокая, в сумме получилась средняя. Много переменных. Есть свежий указ Миллера экономить в «Газпроме». Если с лета «Зенит» подожмут финансово – начнутся удивительные времена. В клубе не закрыты многие вопросы по кадрам, по структуре управления и селекции. По состоянию на январь 2021 года Семак и «Зенит» готовы к еще одному последнему месту в ЛЧ осенью. И не заслужили третий титул в РПЛ за счет командного прогресса, хотя по классу – однозначные фавориты.