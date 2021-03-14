Уткин — об избиении юниора «Локомотива»: «Это же кокоринская статья»

Футбольный журналист и блоггер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с избиением игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева.

Эта история столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом. Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение — совершено группой лиц, которые действовали по сговору.

Ну, то есть в случае с Мамаевым и Кокориным все понимали, что сговора не было и не могло быть, в частности. Да и вреда здоровью в общем-то тоже, потому что стулом в присущем Александру стиле — не попали. А здесь всё налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня. Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите.