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Уткин — об избиении юниора «Локомотива»: «Это же кокоринская статья»

сегодня, 14:08

Футбольный журналист и блоггер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с избиением игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева.

Эта история столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом. Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение — совершено группой лиц, которые действовали по сговору.

Ну, то есть в случае с Мамаевым и Кокориным все понимали, что сговора не было и не могло быть, в частности. Да и вреда здоровью в общем-то тоже, потому что стулом в присущем Александру стиле — не попали. А здесь всё налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня. Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите.

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Все комментарии
Zoggen
Zoggen
сегодня в 15:48
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 15:34
    "Кокоринская" теперь имя нарицательное
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:53
    "Четраново" уже ответило в стиле :Он нас называл земляными червяками.Типа,честь и достоинство унижено.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Qatar Airways (раскрыть)
    сегодня в 14:51
    За пикет в защиту Лёхи-Синие Трусы я бы больше давал.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 14:32
    Они же не пикет в поддержку Навального организовали, какая статья-то?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 14:24
    Однозначно нужно жестко наказывать.
    Посмотрим еще кто у них родители.
    Сдается мне фамилии нас удивят.
    pioner1987
    pioner1987
    сегодня в 14:22, ред.
    Осудить петухов и посадить
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 14:21
    жизнь надо прожить так, чтобы в честь тебя назвали статью.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:16
    многие теперь знают, что именно так начинается
    светлый путь на скамейку европейского клуба !
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 14:15
    Ша, беспределу!!!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 14:11
    Безнаказанность порождает беспредел!
    Судить по всей строгости, согласно закону!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:11
    Да по любому статья...
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