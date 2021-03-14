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Федотов объяснил, почему Паршивлюк не был удален в матче со «Спартаком»

сегодня, 13:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футбольный судья Игорь Федотов рассказал, почему защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк не был удалён в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), несмотря на грубую игру.

Если мы берём первую карточку Паршивлюку, то чем она отличается от эпизода с Айртоном? Пока ноги не оторвут или не убьют – Иванов никуда не полезет. Это и есть нормальное судейство. Иванов выравнивает игру, Айртону за симуляцию не показал, потом Паршивлюку. Судья ведёт игру очень грамотно – даёт побороться всем. Ему сказали: пока ноги не оторвут, то не смей лезть. Это то судейство, которое я хочу видеть. Оно мне понятно.

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makkie
makkie
сегодня в 17:19
Паршивлюка можно было удалять в первом тайме!

Высоко поднятая нога в голеностоп Джикии... Иванов даже жёлтую не дал за этот эпизод, а VAR не подсказали. Мог тяжёлую травму Жоре нанести!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:35, ред.
Г-н Федотов, что сие обозначает " Пока ноги не оторвут или не убьют " ? У вас странное представление о судействе. Слушая ваши комментарии по тем или иным эпизодам, порой сомневаешься в том, что вы являетесь "футбольным судьёй". Блог завели на Ю-тубе, где с умным видом рассуждаете об ошибках арбитров. Причём безаппеляционно и категорически. Тем более это выглядит недостойно, что у вас на канале нет оппонентов из числа более квалифицированных арбитров, чем вы. С вашей стороны это попахивает чем-то нехорошим, если не сказать больше. Только что посмотрел информацию о вашем "славном" футбольном прошлом и ваших чудовищных ошибках. М-да, вам бы лучше помолчать в тряпочку и признать, что и вы были не без греха, но нет, выползли на свет божий, благо интернет позволяет, и таким негодным способом напоминаете нам о своей особе.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 16:16
Иванов в 1 тайме не дал пенальти Спартаку
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Liverpoolets (раскрыть)
сегодня в 16:11
Ну надо же что то сказать, чтоб на слуху быть
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 16:09
Бред какой-то,то ли желание "не быть как все",в этом Федотов и Уткин очень похожи
Liverpoolets
Liverpoolets
сегодня в 15:22
Федотов опять пургу понес, судьей так и не стал, зато бот знатный.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:36
По Федотову бы судить Мане, Салаха, Неймара
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:28
Паршевлюк играл на грани!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:27
Если нарушение есть надо фиксировать.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 14:04
Такое относительное мнение. Тут показал тут не показал. Есть правила и хотелось, что бы они трактовались судьями одинаково в стороны соперников. А получается в этом матче судья судит так, в следующем по другому. Человек слишком тонкая душевная организация со своими тараканами в голове. Поэтому давайте начнём просто с соблюдения правил и наработать автоматизм, а уже потом учиться держать уровень и градус игры.
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