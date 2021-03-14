Федотов объяснил, почему Паршивлюк не был удален в матче со «Спартаком»

Футбольный судья Игорь Федотов рассказал, почему защитник «Динамо» не был удалён в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2), несмотря на грубую игру.

Если мы берём первую карточку Паршивлюку, то чем она отличается от эпизода с Айртоном? Пока ноги не оторвут или не убьют – Иванов никуда не полезет. Это и есть нормальное судейство. Иванов выравнивает игру, Айртону за симуляцию не показал, потом Паршивлюку. Судья ведёт игру очень грамотно – даёт побороться всем. Ему сказали: пока ноги не оторвут, то не смей лезть. Это то судейство, которое я хочу видеть. Оно мне понятно.