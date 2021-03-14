«Локомотив» будет добиваться наказания для тех, кто избил юниора

Спортивный директор школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что московский клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте с избиением игрока юношеской команды Максима Шнапцева и намерен добиваться наказания для нападавших.

В данный момент «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка. Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле.