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«Локомотив» будет добиваться наказания для тех, кто избил юниора

сегодня, 11:38

Спортивный директор школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что московский клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте с избиением игрока юношеской команды Максима Шнапцева и намерен добиваться наказания для нападавших.

В данный момент «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершенного ими поступка. Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:37, ред.
Краем глаза несколько раз посмотрел на "Три колор" матчи юношеской футбольной лиги. Бог ты мой, какое высокомерие молодых людей по отношению к сопернику. Чуть что заденут в единоборстве - сразу лезут в драку, да не один на один, а стенка на стенку. Никакого воспитания, самоуважения и даже намёка на честное противоборство. Понял, ЭТО - неотъёмлемая часть нашего общества, где властвует сильный и не всегда справедливый. Сейчас в очередной, наверное двадцатый, раз смотрю " Дело Румянцева ". Честные, простые лица, отношения и поступки. И сравниваю с сегодняшним гнилым временем, в котором живёт наша " молодая поросль", на лицах которой отражается всё что угодно, только не мною перечисленное из прекрасного советского фильма.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:05
Что-то долго разбираются.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:24
Эти юниоры уже наглые, высокомерные, считают себя великими мастерами - мажоры в подавляющем большинстве. Да, и воспитатели у них не лучше.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:23
Надо во всём тщательно разобраться.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:53
Глядя на то, как за жестокое избиение Широковым судьи матча, его постигла "суровая кара" нашего правосудия, и молодые пацаны позволяют себе хулиганские действия. Смею предположить, что всё закончится примирением сторон, где у адвокатов будет главный аргумент: "Они же дети!"
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