«Ротор» готовится к игре с «Ростовом», несмотря на бойкот ростовчан

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал слухи, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура РПЛ с волгоградцами.
Мы верим только официальной информации и готовимся к матчу. Мы хотим сыграть с «Ростовом», поэтому ждем игру в среду.
Каждая команда РПЛ по итогу каких-то матчей недовольна судейством. Это обычная практика, но каждый говорит и отвечает сам за себя. «Ростову» не легче от того, что признали отсутствие офсайда. Обидно терять очки из-за судейских ошибок.
Ждем вердикта "верховного суда". Что нам там "насвистят" эксперты по "художественному свисту"???
Ждемс.
Всем здоровья.
Ждем вердикта "верховного суда". Что нам там "насвистят" эксперты по "художественному свисту"???
Ждемс.
Всем здоровья.
кто от хлебного места добровольно откажется ..
кто от хлебного места добровольно откажется ..
И больше проблем не будет !
И больше проблем не будет !
Это наверное который только в голове Червиченко, но Ротор вроде не встречается с его головой!
Это наверное который только в голове Червиченко, но Ротор вроде не встречается с его головой!
И ещё добавлю, что гинер выходит на сцену именно под конец чемпионата, когда понятно, кого и как нужно притопить. Боязно за следующий матч Зенита ;) Вангую - поставят Карася...
И ещё добавлю, что гинер выходит на сцену именно под конец чемпионата, когда понятно, кого и как нужно притопить. Боязно за следующий матч Зенита ;) Вангую - поставят Карася...
Меня возмущает, что то, что сделал Лапочкин назвали " судейской ошибкой". Мы же взрослые люди и прекрасно видимо, что это не ошибка. Была возможность посмотреть эпизод в записи, но Лапочкин не стал это делать. Он выполнял "указание", либо " пожелание", либо "просьбу". Это очевидно. Если Дюков не вмешается решительно, то вывод будет однозначный, он в доле.
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И, как я понимаю, "просьба" была от Газпрома или лично Миллера? Типа, в личной встрече не смогли их победить (денег не хватило), решили по другому потопить. Конкурент ведь ;)
А вот если взглянуть с другой стороны, то Ростов больше угрожал другим командам : ЦСКА, Спартаку, Динамо. И у которых есть свои рычаги воздействия на судей. Особенно у главбуха и теперь вице-президента РФС.
А резгрести всё это должен лично Дюков, а то он питерский и заинтересован...
Меня возмущает, что то, что сделал Лапочкин назвали " судейской ошибкой". Мы же взрослые люди и прекрасно видимо, что это не ошибка. Была возможность посмотреть эпизод в записи, но Лапочкин не стал это делать. Он выполнял "указание", либо " пожелание", либо "просьбу". Это очевидно. Если Дюков не вмешается решительно, то вывод будет однозначный, он в доле.
/////////////////////////////////////////////////////
И, как я понимаю, "просьба" была от Газпрома или лично Миллера? Типа, в личной встрече не смогли их победить (денег не хватило), решили по другому потопить. Конкурент ведь ;)
А вот если взглянуть с другой стороны, то Ростов больше угрожал другим командам : ЦСКА, Спартаку, Динамо. И у которых есть свои рычаги воздействия на судей. Особенно у главбуха и теперь вице-президента РФС.
А резгрести всё это должен лично Дюков, а то он питерский и заинтересован...
Короче о наших судьях как о покойниках, или хорошо или ничего.
Короче о наших судьях как о покойниках, или хорошо или ничего.
И вспомните,как вы все были недовольны правлением Толстых,хотя он никакой предвзятости не проявлял.
И вспомните,как вы все были недовольны правлением Толстых,хотя он никакой предвзятости не проявлял.