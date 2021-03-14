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«Ротор» готовится к игре с «Ростовом», несмотря на бойкот ростовчан

сегодня, 13:28
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов17.03.2021 в 18:00 Не начался

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал слухи, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура РПЛ с волгоградцами.

Мы верим только официальной информации и готовимся к матчу. Мы хотим сыграть с «Ростовом», поэтому ждем игру в среду.

Каждая команда РПЛ по итогу каких-то матчей недовольна судейством. Это обычная практика, но каждый говорит и отвечает сам за себя. «Ростову» не легче от того, что признали отсутствие офсайда. Обидно терять очки из-за судейских ошибок.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:12
Бойкот ??? Это сказки. Никто ничего бойкотировать не будет - определенно. Для начала надо дождаться вердикта ЭСК . Ну , а ошибки были , есть и будут. Но в любом случае с ВАРом их стало гораздо меньше. Эпизод с голом Ростова очень неоднозначный . Сегодня Газинский подобный забил и его засчитали.
Ждем вердикта "верховного суда". Что нам там "насвистят" эксперты по "художественному свисту"???
Ждемс.
Всем здоровья.
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:01
И объявить голодовку.
Сп62
Сп62 ответ trudogolik (раскрыть)
сегодня в 19:00
Целиком и полностью согласен. Только добавлю, что судей, которые регулярно допускают ляпы, всё-таки надо наказывать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:06
Это нельзя так оставлять, кто то должен ответить
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:04
Судейскую бригаду нужно наказывать однозначно пожизненным отстранением, а вот Ростову не нужно вести себя глупо и уподобляться федуновским призывам сняться с чемпионата и пр.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:01
А в Роторе похоже сильно и не верят слухам) Даже если Ростову присудят технарь, в Волгограде сильно этому не расстроятся.
MIvan
MIvan
сегодня в 17:43
    batman555
    batman555
    сегодня в 17:25
    ЕСЛИ НЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ ЛАПОЧКИНА,И ТЕХ КТО БЫЛ НА ВАРЕ (МИНИМУМ НА ГОД),ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ПРОВЕРКИ НА ПОЛИГРАФЕ,ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИЗВЕНЕНИЙ ОТ ХАЧАТУРЯНЦА(ВИДЕОЗАПИСЬ) ТО И БЛИЗКО В ВОЛГОГРАД НЕ НАДО ЛЕТЕТЬ,ОТ СЛОВА СОВСЕМ! ЕЩЕ НАДО НАПИСАТЬ В УЕФА,ЧТОБЫ ОНИ ТОЖЕ УЗНАЛИ,КАКОЙ ПОЗОР ПРОИСХОДИТ В РПЛ!!!! ДЮКОВА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ИЗВЕСТНОСЬ ВО ВСЕМ МИРЕ! ПАТЛАТАЯ ПОЗОРНИЦА!
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 16:41
    Давно пора заканчивать с этим бардаком ..Гнать чинуш поганой метлой хотя
    кто от хлебного места добровольно откажется ..
    trudogolik
    trudogolik
    сегодня в 16:19, ред.
    Все это ерунда, по заговоры и тд и тп . Судьи ошибались всегда, даже в финалах ЛЧ. Очевидно, что Ростов не участвует в борьбе за 1 место его топить нет смысла. Не ошибается тот , кто ничего не делает. Всякие люди, которые говорят , что кто-то что-то купил вообще ничего не понимают, к этих людей, которые клубы содержат и так денег некуда девать им это не надо.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:42
    Надо всем отказаться от следующего тура в поддержку ростовчан.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 15:35, ред.
    Ростову надо совсем выйти с чемпионата.может обратят на себя внимание УЕФА .Зенит будет играть в лиге чемпионов Санкт Петербурга.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 15:32, ред.
    Неужели нельзя выгнать Мутка , Дюкова и Миллера :
    И больше проблем не будет !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 15:30
    Валера верим !
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 15:25, ред.
    О каком бойкоте вообще речь?
    Это наверное который только в голове Червиченко, но Ротор вроде не встречается с его головой!
    161регион
    161регион
    сегодня в 15:19
    Да не будет бойкота, думаю Ростов просто будет по спортивному злее!!!
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    сегодня в 15:04
    Правильно. Нужно Ростову сниматься и играть со спартаком на Первенство Снявшихся! Тут всяко будет финниш не ниже второго места! :))
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 14:46
    Лапочкин, конечно, козёл продажная, но это вообще не повод объявления какого-то там мифического бойкота. Пустые вбросы, которые радостно подхватывают и обмусоливают тролли, типа Червя.
    kts99
    kts99
    сегодня в 14:22
    Судей на лесоповал
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 14:21
    Ротор правильно делает что готовится к матчу с Ростовом. Никакого бойкота не будет, потому что это бесполезно и Ростов будет играть
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 14:11
    Нужны другие методы
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 14:06, ред.
      Байкал-38.
      Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      сегодня в 13:58
      Согласен, тут рука Гинера больше прослеживается, тем более за ним слава ещё с нулевых ходит. Недаром же в народе если и говорят про "чемоданчик" то это сразу понятно "чемоданчик" Гинера!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 13:53
      ANATOLY KANDAUROV Сегодня 13:36
      Меня возмущает, что то, что сделал Лапочкин назвали " судейской ошибкой". Мы же взрослые люди и прекрасно видимо, что это не ошибка. Была возможность посмотреть эпизод в записи, но Лапочкин не стал это делать. Он выполнял "указание", либо " пожелание", либо "просьбу". Это очевидно. Если Дюков не вмешается решительно, то вывод будет однозначный, он в доле.
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      И, как я понимаю, "просьба" была от Газпрома или лично Миллера? Типа, в личной встрече не смогли их победить (денег не хватило), решили по другому потопить. Конкурент ведь ;)
      А вот если взглянуть с другой стороны, то Ростов больше угрожал другим командам : ЦСКА, Спартаку, Динамо. И у которых есть свои рычаги воздействия на судей. Особенно у главбуха и теперь вице-президента РФС.
      А резгрести всё это должен лично Дюков, а то он питерский и заинтересован...
      LOpp
      LOpp ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 13:51
      Это все отголоски того, что Карпин критикует судей, Спартаку тоже досталось, когда Федун критиковал судей.
      Короче о наших судьях как о покойниках, или хорошо или ничего.
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 13:42, ред.
      Все страшно недовольны положением дел в нашем футболе,а посмотришь итоги голосования-единогласно "ЗА"-хоть Дюкова,хоть Фурсенко,Мутко,хоть кого другого избирают на важный пост в РФС и РПЛ. Так сделайте эти руководящие органы фактически коллегиальными,а не формально.Поэтому :Хватит ребячиться,Ваше Высочество,пора ПРАВИТЬ!".Или вы все,истово демонстрируя поддержку руководителям всех уровней,надеетесь на его особое расположение? Ну это же смешно,ибо "пряников всё же всегда не хватает на всех!".
      И вспомните,как вы все были недовольны правлением Толстых,хотя он никакой предвзятости не проявлял.
      particular
      particular
      сегодня в 13:38
      Ротор готовится к игре на поле, а Ростов вынужденно настраивается на информационное противоборство... Хотя шансы ростовчан невелики, - ибо, РФС подключит все ресурсы, что бы вернуть строптивый клуб в лоно верующих и терпеливых...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 13:36
      Меня возмущает, что то, что сделал Лапочкин назвали " судейской ошибкой". Мы же взрослые люди и прекрасно видимо, что это не ошибка. Была возможность посмотреть эпизод в записи, но Лапочкин не стал это делать. Он выполнял "указание", либо " пожелание", либо "просьбу". Это очевидно. Если Дюков не вмешается решительно, то вывод будет однозначный, он в доле.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 13:34
      Всё будет хорошо и матч боевой нас ждёт!!! Победит сильнейший!!!
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 13:32
      За Ростов руками и ногами !!! Сколько можно терпеть это судейское де.....ьмо ?!
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