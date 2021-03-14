«Ротор» готовится к игре с «Ростовом», несмотря на бойкот ростовчан

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал слухи, что «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура РПЛ с волгоградцами.

Мы верим только официальной информации и готовимся к матчу. Мы хотим сыграть с «Ростовом», поэтому ждем игру в среду.