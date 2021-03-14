Мацуев — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Болельщики держат кулачки»

Народный артист РФ Денис Мацуев прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:1) в рамках 22-го тура РПЛ .

Мне повезло попасть вчера на такой огненный матч. Команды выдали изумительный матч. Ради таких матчей и стоит любить наш футбол. Уверен, если будет больше таких матчей, то мы сможем выйти на более высокий уровень и привлекать больше инвестиций в отечественный футбол. Верю ли я в чемпионство «Спартака»? Наш чемпионат непредсказуем, вчера в Туле мы в этом убедились. В принципе, 4 очка за 8 туров отыграть реально. Все наши болельщики держат за это кулачки.