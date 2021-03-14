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Мацуев — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Болельщики держат кулачки»

сегодня, 11:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Народный артист РФ Денис Мацуев прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:1) в рамках 22-го тура РПЛ.

Мне повезло попасть вчера на такой огненный матч. Команды выдали изумительный матч. Ради таких матчей и стоит любить наш футбол. Уверен, если будет больше таких матчей, то мы сможем выйти на более высокий уровень и привлекать больше инвестиций в отечественный футбол. Верю ли я в чемпионство «Спартака»? Наш чемпионат непредсказуем, вчера в Туле мы в этом убедились. В принципе, 4 очка за 8 туров отыграть реально. Все наши болельщики держат за это кулачки.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:04
Обращаюсь к Денису Мацуеву. Я не болельщик "Зенита", но предлагаю вам пари. Если чемпионом страны станет именно эта команда, вы приглашаете меня на свой концерт. Если другая... всё равно приглашаете.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:03
Судя по результатам Зенита с Арсеналом,Рубином,Ростовом и Динамо все оставшиеся матчи в "зоне риска"....))
Не смотря на результат последнего домашнего матча Зенит не выглядит на сегодня фаворитистым и фееричным...
Спартак же окрылённый результатами последних двух московских матчей выглядит на сегодня покуражистей...
Надеюсь Семак знает что нужно для третьего подряд чемпионства...
Ну и судейский фактор будет учитываться...(особенно в предюбилейный период))))
Добряк
Добряк
сегодня в 13:35
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 13:22
    У Зенита по сути только три матча попадают в зону риска, но из этих трёх два с командами которые выглядят отвратительно (ЦСКА и Краснодар), а матч с Локо дома.
    Выезд в Сочи, Волгоград, Уфу, Тамбов можно в расчёт не брать там должно быть 100% набор очков, как в принципе и домашний матч с Химками.
    Мой прогноз, что Зенит в этих матчах потеряет 5-6 очков максимум.
    Спартаку получается надо вообще не терять очков одна ничья и прощай мечты!
    Вот я и говорю, только сам Зенит может подарить чемпионство и никаких нюансов тут нет и в помине.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:22
    Всегда приятно прочитать интервью адекватного болельщика.
    ABir
    ABir
    сегодня в 13:18
    Просто в каждом матче надо играть с отдачей, как вчера с Динамо
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 12:45
    Везде есть нюансы...

    Спартак по календарю из последних 11-ти матчей - 8 проводит в Москве....
    Зенит - из 8-ми оставшихся - лишь 3 дома....

    Спартаку играть с конкурентами по верхушке таблицы только в Москве.....ибо очки Сочам и Зениту они уже отдали....
    У Зенита же более сложные "гастроли"...
    И если матч Спартака с Уралом не показателен....то матч Зенита с ЦСКА наверно будет определяющим....
    Но не будем далеко заглядывать...посмотрим как сегодня сложится матч и судейство в Черкизове....может у Сочей вообще нет шансов...и с ними поступят так же как и с Ростовом...
    У ЦСКА была серия и по 5 выигрышных матчей...и ничего...они не вешали на себя золотые медали...
    Спартак же сыграв 2 игры на победу при чём в Москве и с пенальти....и уже все поголовно пророчат чемпионство...))))
    Время покажет....
    cska1948
    cska1948 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    сегодня в 12:28
    Активно, но тайно!
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 12:03
    Главное побеждать в каждом матче, а там как получится.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    сегодня в 11:44
    Глядя на ЦСКА, то наверное так оно и есть, хотя другие клубы выигрывают!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 11:39
    Как не странно возможность ввязаться в чемпионскую гонку в настоящий момент у "Спартака" зависит от ЦСКА. Если ЦСКА сможет зацепить очко в грядущей игре с "Зенитом" у "Спартака" появляться шанс побороться за чемпионство. Если "Зенит" выиграет, скорее всего судьба чемпионства предрешена. Причем явным фаворитом в будущей игре выглядит уверенно обыгравший "Ахмат" "Зенит". В тренерский гений Ганчаренко веры чуть меньше, чем никакой.
    Futurista
    Futurista ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 11:38
    Не настолько Зенит силен, чтоб прям звезды сошлись для Спартака)...зенитовцы там сами кулачки уже держат...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 11:35
    в РПЛ чемпионат не выигрывают, а проигрывают, не путай с АПЛ )))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    сегодня в 11:34
    Я думаю в следующем туре, болелы спартака, будут активно топить за ЦСКА )))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 11:33
    Спартачи конечно могут держать кулачки, мечтать, но если посмотреть на календарь, то шансы резко улетучиваются.
    Зенит следующий тур проводит против "мёртвого ЦСКА", потом Химки и любимый соперник Сочи, снова "мёртвый" Краснодар, Ротор, дома Локо и выезд в Уфу и Тамбов.
    Спартак дома Урал потом выезд в Ростов и к Локо, дома Уфа и супердерби с ЦСКА, затем будет Тула, дома Химки и выезд в Грозный.
    Глядя на календарь о каком отыгрыше 4 очков может идти речь? Разрыв должен быть ещё увеличен... но если только сам Зенит не подарит кому-нибудь чемпионство.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:33
    Ну главным претендентом на золото по-прежнему является Зенит (после разгромной победы шансы команды Семака сохранить 1-е место вновь резко повысились...)... у красно-белых всё зависит от психологии самих футболистов, а по качеству последних двух игр они готовы к борьбе за чемпионство при хорошем стечении обстоятельств (но тут должны звезды не просто сойтись, но фортуна должна облобызать команду с ног до головы ...)....ну а мы пока должны насладиться моментом.....в последнее время наш футбол больше разочаровывает ( клубы в еврокубках, сборная прошлой осенью...)..а такие игры и такая интрига дают надежду на то, что все наладится.....
    Futurista
    Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 11:31
    Это да...помогите пожалуйста..и еще 25 апреля надо помочь Спартаку и проиграть)...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:27
    Хоть кукиши держи,а вот ноты траурного марша Шопена №2 подучи.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:27
    Это если ЦСКА поможет и обыграет зенит в следующем туре.
    МапС
    МапС
    сегодня в 11:25
    4 очка не хватит, надо больше.
    Djebrael
    Djebrael
    сегодня в 11:22
    Каждый болельщик за свою команду держит...:))))
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