Титов — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Рано впадать в эйфорию»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о том, участвует ли московский клуб в гонке за чемпионство в этом сезоне.

Напомним, что в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

Я бы все-таки посоветовал болельщикам пока не впадать в эйфорию. Да, команда провела два ярких матча. Но впереди «Урал». На него настроиться тяжелее. Но именно в таких матчах кровь из носа нужно брать три очка. Надо побеждать на классе. Встреча с екатеринбуржцами многое покажет. Понимаете, невозможно все время играть ярко, на кураже.