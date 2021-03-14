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Титов — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Рано впадать в эйфорию»

сегодня, 14:02

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, участвует ли московский клуб в гонке за чемпионство в этом сезоне.

Напомним, что в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

Я бы все-таки посоветовал болельщикам пока не впадать в эйфорию. Да, команда провела два ярких матча. Но впереди «Урал». На него настроиться тяжелее. Но именно в таких матчах кровь из носа нужно брать три очка. Надо побеждать на классе. Встреча с екатеринбуржцами многое покажет. Понимаете, невозможно все время играть ярко, на кураже.

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Все комментарии
Metisa
Metisa ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 15:50
спартаку нужно бороться с Рубином.
Брулин
Брулин
сегодня в 15:32
Жаль не осталось очных матчей между Зенитом и Спартаком
Посмотрели бы, на сколько Спартак «способен» бороться с Зенитом за чемпионство)
quinn-se
quinn-se ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:30
Титов - мегапрогнозист)), он же великий помощник великого Аленичева))
Nevastol
Nevastol
сегодня в 15:29
Опять свиней понесло.
Izmar
Izmar
сегодня в 15:17
Совсем не рано, пора орать о величии, все нужно делать заранее.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:51
Чемпионство это вряд-ли
Futurista
Futurista
сегодня в 14:36
Прошло пять лет...Спартак выиграл ЧР...ЛЧ...ЛЕ...Титов: Рано впадать в эйфорию...
112910415
112910415
сегодня в 14:19
какое такое чемпионство ...
хорошо сыграть ближайший матч,
уйти на перерыв и тренироваться усердно
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:18
Обыграли Динамо в гостях, разгромили Краснодар, а Титов такой, типа думает как нагнать интригу: "Да, команда провела два ярких матча. Но впереди «Урал»."

Впереди УРАЛ. УРАЛ! Урал - команду ультрамегауничтожителей, которая борется за то, чтобы не вылететь в фнл всю свою историю игры в рпл. Вот это понимаю грозный соперник, не то что всякий Краснодары и Динамо.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:07
Но шансы все одно есть на чемпионство!)
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