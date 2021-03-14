Титов — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Рано впадать в эйфорию»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, участвует ли московский клуб в гонке за чемпионство в этом сезоне.
Напомним, что в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).
Я бы все-таки посоветовал болельщикам пока не впадать в эйфорию. Да, команда провела два ярких матча. Но впереди «Урал». На него настроиться тяжелее. Но именно в таких матчах кровь из носа нужно брать три очка. Надо побеждать на классе. Встреча с екатеринбуржцами многое покажет. Понимаете, невозможно все время играть ярко, на кураже.
Посмотрели бы, на сколько Спартак «способен» бороться с Зенитом за чемпионство)
Посмотрели бы, на сколько Спартак «способен» бороться с Зенитом за чемпионство)
хорошо сыграть ближайший матч,
уйти на перерыв и тренироваться усердно
хорошо сыграть ближайший матч,
уйти на перерыв и тренироваться усердно
Впереди УРАЛ. УРАЛ! Урал - команду ультрамегауничтожителей, которая борется за то, чтобы не вылететь в фнл всю свою историю игры в рпл. Вот это понимаю грозный соперник, не то что всякий Краснодары и Динамо.
Впереди УРАЛ. УРАЛ! Урал - команду ультрамегауничтожителей, которая борется за то, чтобы не вылететь в фнл всю свою историю игры в рпл. Вот это понимаю грозный соперник, не то что всякий Краснодары и Динамо.