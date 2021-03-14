Червиченко: «Из четырёх нападающих „Спартака“ Промес худший»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре форварда «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле всё меньше и меньше. Не совсем уверен, что это вообще тренерская идея. Но вы видите, как хозяин его любит. Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре. Из четырёх нападающих «Спартака» Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, «Спартак» бы раньше вышел вперёд и победил бы увереннее.