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Червиченко: «Из четырёх нападающих „Спартака“ Промес худший»

сегодня, 13:47
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре форварда «красно-белых» Квинси Промеса в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле всё меньше и меньше. Не совсем уверен, что это вообще тренерская идея. Но вы видите, как хозяин его любит. Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре. Из четырёх нападающих «Спартака» Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, «Спартак» бы раньше вышел вперёд и победил бы увереннее.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:22
Червиченко уже бесит даже фанатов других команд... болтает без умолку )

Промес играет десятку, при этом соперники опекают его по 2-3 человека. За счёт этого у Соболева, Ларссона и Мозеса появляется много свободы. Поэтому в последних матчах Спартак атакует по всей ширине, и голы на любой вкус.
Но откуда это знать Червиченко, у него весь монитор желчью забрызган!
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 17:14
С появлением Антохи команда забегала. Появился задор и нацеленность на ворота соперника. Одно это стоит вложений)
berda2003
berda2003
сегодня в 16:22
... бегает он быстро, и стОит дорого, значит не худший...
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 16:13
Напрасно Червиченко так высказывается,Промес добавил в нападении так необходимого движения,он стягивает на себя подстраховку защиты и открывает зоны для партнеров по команде
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 16:11
Если что,я второй в очереди)))
Stiv28
Stiv28
сегодня в 15:53
Промес скоро будет как Шуррле.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:47
На святое покушаишь-си...
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:33
И Спартак его "любит"...
За адекватность
За адекватность ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:30
Приветствую уважаемый! Не то слово.
112910415
112910415
сегодня в 14:14
очень хочется быть постоянно на виду, на слуху - в этом причина !
и это не о Промесе, понятно. это про Червиченко
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:57
Остановись прохожий , вас несёт!!!
Zak11
Zak11
сегодня в 13:56
Промесу нужно немного времени
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:56
Жаль ,что я не могу встретиться с Червиченко лицом к лицу ........! Очень жаль !
МапС
МапС
сегодня в 13:56
Промес вчера на поле не был лучшим, но игру не портил.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:53
Андрюха "любит" Спартак до невозможности.
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