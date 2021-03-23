Стафёров: «Завистники ловят кайф, когда у Кокорина что-то не ладится»

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» , высказался о критике в адрес футболиста.

Откуда я могу знать, как отставка Пранделли скажется на Кокорине? Придёт новый тренер, будут разбираться. Всё зависит от тренера. Последний раз общался с Сашей на его день рождения (19 марта), чувствует он себя нормально, когда вернётся – не знаю.

Сашу незаслуженно критикуют. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри клуба. Конечно, не хотелось бы, чтобы он возвращался в Россию. Но если он не подойдёт новому тренеру – видимо, такая судьба. Хотя он будет стараться, если такой шанс ему дадут.

Я прочитал в интернете, критиков и завистников много. Они кайф ловят, когда у Кокорина что-то не ладится. Что им можно сказать? Этим людям ничего не скажешь. Болельщики есть болельщики – одному нравится, другому нет. Очень многие пишут, что он лучший и хороший, есть слова благодарности. А другие люди, далёкие от футбола, пишут плохо оттого, что зависть берёт, что он зарплату получает хорошую, из-за событий с судом. Доказать всё Саша может только своей игрой.