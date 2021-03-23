Стафёров: «Завистники ловят кайф, когда у Кокорина что-то не ладится»

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о критике в адрес футболиста.
Откуда я могу знать, как отставка Пранделли скажется на Кокорине? Придёт новый тренер, будут разбираться. Всё зависит от тренера. Последний раз общался с Сашей на его день рождения (19 марта), чувствует он себя нормально, когда вернётся – не знаю.
Сашу незаслуженно критикуют. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри клуба. Конечно, не хотелось бы, чтобы он возвращался в Россию. Но если он не подойдёт новому тренеру – видимо, такая судьба. Хотя он будет стараться, если такой шанс ему дадут.
Я прочитал в интернете, критиков и завистников много. Они кайф ловят, когда у Кокорина что-то не ладится. Что им можно сказать? Этим людям ничего не скажешь. Болельщики есть болельщики – одному нравится, другому нет. Очень многие пишут, что он лучший и хороший, есть слова благодарности. А другие люди, далёкие от футбола, пишут плохо оттого, что зависть берёт, что он зарплату получает хорошую, из-за событий с судом. Доказать всё Саша может только своей игрой.
Ранее появилась информация, что «Фиорентина» собирается отдать Кокорина в аренду.
Если, кто-то думает, что у него что-то не ладится, тот ошибается.
Как ошибалось руководство "фиалок", покупая Кокорина с надеждой на то, что заиграет, что поможет, что порадует своими результатами...Дни, недели несбывшихся надежд, отрезвили руководство "Фиорентины", но поздно, контракт подписан, деньги уплачены... Все в недоумении, растерянности. Саша в "шоколаде"...
Если, кто-то думает, что у него что-то не ладится, тот ошибается.
Как ошибалось руководство "фиалок", покупая Кокорина с надеждой на то, что заиграет, что поможет, что порадует своими результатами...Дни, недели несбывшихся надежд, отрезвили руководство "Фиорентины", но поздно, контракт подписан, деньги уплачены... Все в недоумении, растерянности. Саша в "шоколаде"...
Может быть ума у него много? Так судя по тюрьме не особо.
Тогда может быть карьеру сделал отличную? Так отовсюду выгоняют.
Может быть семья классная? Так тесть на дух не переносит.
Ах, ну да, денег вот у него и правда много. Но так они незаслуженно полученные.
Так в чём завидовать-то Сашке, Валерий Стафёров?
Может быть ума у него много? Так судя по тюрьме не особо.
Тогда может быть карьеру сделал отличную? Так отовсюду выгоняют.
Может быть семья классная? Так тесть на дух не переносит.
Ах, ну да, денег вот у него и правда много. Но так они незаслуженно полученные.
Так в чём завидовать-то Сашке, Валерий Стафёров?