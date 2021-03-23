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Стафёров: «Завистники ловят кайф, когда у Кокорина что-то не ладится»

23 марта 2021, 19:10

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о критике в адрес футболиста.

Откуда я могу знать, как отставка Пранделли скажется на Кокорине? Придёт новый тренер, будут разбираться. Всё зависит от тренера. Последний раз общался с Сашей на его день рождения (19 марта), чувствует он себя нормально, когда вернётся – не знаю.

Сашу незаслуженно критикуют. Чтобы что-то говорить, надо быть внутри клуба. Конечно, не хотелось бы, чтобы он возвращался в Россию. Но если он не подойдёт новому тренеру – видимо, такая судьба. Хотя он будет стараться, если такой шанс ему дадут.

Я прочитал в интернете, критиков и завистников много. Они кайф ловят, когда у Кокорина что-то не ладится. Что им можно сказать? Этим людям ничего не скажешь. Болельщики есть болельщики – одному нравится, другому нет. Очень многие пишут, что он лучший и хороший, есть слова благодарности. А другие люди, далёкие от футбола, пишут плохо оттого, что зависть берёт, что он зарплату получает хорошую, из-за событий с судом. Доказать всё Саша может только своей игрой.

Ранее появилась информация, что «Фиорентина» собирается отдать Кокорина в аренду.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
24 марта в 01:35, ред.
Саша Кокорев лучший. : сидит на контракте, живет в Евросоюзе, в теплом красивом городе. Что ещё нужно
SAFqwer
SAFqwer ответ mustnik (раскрыть)
24 марта в 00:23
    dalex83
    dalex83
    23 марта в 23:45
    Кокорин показывает стул тем, кто злорадствует(с)
    d_fincher
    d_fincher
    23 марта в 22:21
    Сашу незаслуженно критикуют

    - реально, кем надо быть, чтобы такое ляпнуть?
    SAFqwer
    SAFqwer
    23 марта в 20:57
    Валерий Старпёров, да вы прям и тренер и психолог.... В Валуйках сидите поди по сей день... Готовите новые кадры для наших ИТК, порядочного пацана воспитали-базара нет... Но поймите: порядочный арестант не всегда хороший футболист (если конечно речь не об Эдике Стрельцове). После таких кокош, сычей, кержей и им подобных над нашим футболом смеются. Вот поэтому мы здесь и критикуем их, а не из-за зависти. Пусть он имеет ещё больше денег-лишь бы играл нормально. Саша, очень просим всего 1 гол в серии А, ну хоть один-единственный, не важно кому-просто забей! Сможешь? А то братва может неправильно понять и спросить как с порядочного...
    Aris
    Aris
    23 марта в 20:36
    А что ловить то??? Был сачком, им и остался. Через полгода вы и сами все поймете!
    sv_1969
    sv_1969 ответ mustnik (раскрыть)
    23 марта в 20:20
      sv_1969
      sv_1969
      23 марта в 20:19
      Что-то не так в ценностях тренера
      КЭТиК
      КЭТиК
      23 марта в 20:13
      Он научился деньги получать и не работать.
      berda2003
      berda2003
      23 марта в 20:03
      чему завидовать 56у?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      23 марта в 19:50
      Критиковать Сашу - это не есть хорошо, его хвалить надо!!! Вон как парень отлично устроился ....второй раз подряд . Ему пора мемуары писать или учебное пособие : " Как выбить ну очень хороший контракт и не работать"!!!
      волгодон 2
      волгодон 2
      23 марта в 19:41
      Кайф особо-то никто не ловит, все изумляются его гениальности в плане "кто не работает-тот ест".
      На самом деле удачи ему желают очень многие,но в становление и процветание верится все меньше и меньше .. и дабы как-то залатать грусть,приходится юморить.
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      23 марта в 19:34
      Прочитав эту новость, задался вопросом - а у Сашки вообще что ладится?
      Может быть ума у него много? Так судя по тюрьме не особо.
      Тогда может быть карьеру сделал отличную? Так отовсюду выгоняют.
      Может быть семья классная? Так тесть на дух не переносит.
      Ах, ну да, денег вот у него и правда много. Но так они незаслуженно полученные.
      Так в чём завидовать-то Сашке, Валерий Стафёров?
      shlomo
      shlomo
      23 марта в 19:31
      Ну да....а чему завидовать то??? .... уголовнику который не умеет играть в футбол???.... лавочнику, который деградирует с каждым месяцем....смешно....
      Q-J-G
      Q-J-G ответ 112910415 (раскрыть)
      23 марта в 19:29
      Кокорин против того, что кому-то, что-то доказывать своей игрой)
      Q-J-G
      Q-J-G
      23 марта в 19:27
      У Кокорина всё ладится, живёт так, как он хочет...

      Если, кто-то думает, что у него что-то не ладится, тот ошибается.
      Как ошибалось руководство "фиалок", покупая Кокорина с надеждой на то, что заиграет, что поможет, что порадует своими результатами...Дни, недели несбывшихся надежд, отрезвили руководство "Фиорентины", но поздно, контракт подписан, деньги уплачены... Все в недоумении, растерянности. Саша в "шоколаде"...
      112910415
      112910415
      23 марта в 19:25
      кто же против, пускай что-то докажет игрой !
      Медив
      Медив
      23 марта в 19:18
      Ну Кокорин тоже на социофила не особо поож
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      23 марта в 19:15
      А что, есть чему завидовать?
      mustnik
      mustnik
      23 марта в 19:12
      Слышен громкий рев трибун,
      Звучат победно трубы.
      Вновь "ментам" забил Азмун
      Гол с подачи Дзюбы.
      Гол красивый был забит
      Просто, как учили,
      Лидером идет Зенит
      В первенстве России.
      Клуб ребят благодарит,
      А "Спартачам" и "Коням"
      Фаны крикнут -"Наш Зенит
      Будет чемпионом".
      Всех нас радует игра
      Красотой атак,
      Нет в футболе тренера
      Круче, чем Семак!
      beefs
      beefs
      23 марта в 19:11
      конечно чувствует нормально, объегорил всех...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      23 марта в 19:10
      Чему там завидовать?!
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