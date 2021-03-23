Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий в аренде за «Касымпашу», прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московской команды.
Олич — легенда в мире футбола, а в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, чтобы помнить его игры за армейцев, но я видел несколько нарезок и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА.
Ивица всегда отдавал 110% сил на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность! Болельщики ЦСКА уж точно с нетерпением ждут возвращения легенды и нового этапа в жизни клуба. Думаю, мы все насладимся этим временем вместе.
Давор Шукер,
Роберт Просинечки,
Звонимир Бобан -легенда !
Давор Шукер,
Роберт Просинечки,
Звонимир Бобан -легенда !