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Бистрович: «Олич — легенда в мире футбола, особенно для ЦСКА и Хорватии»

23 марта 2021, 15:22

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий в аренде за «Касымпашу», прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московской команды.

Олич — легенда в мире футбола, а в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, чтобы помнить его игры за армейцев, но я видел несколько нарезок и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА.

Ивица всегда отдавал 110% сил на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность! Болельщики ЦСКА уж точно с нетерпением ждут возвращения легенды и нового этапа в жизни клуба. Думаю, мы все насладимся этим временем вместе.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 марта в 17:46
Все верно сказал Бистрович.
Legend 6
Legend 6 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
23 марта в 17:13
Васин должен заканчивать в ЦСКА,так не поступают с легендами.
Legend 6
Legend 6 ответ Roman73 (раскрыть)
23 марта в 17:09
Васин - Легенда
ermak6848
ermak6848
23 марта в 17:08
Время покжет - тянет ли на легенду
Roman73
Roman73
23 марта в 17:05, ред.
Олич -легенда ?
Давор Шукер,
Роберт Просинечки,
Звонимир Бобан -легенда !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 марта в 16:41
Хорошо было бы Кристияна вернуть назад в команду. Парню нужно больше доверия, задатки у него хорошие. Сейчас расстанемся скорее всего с ветеранами Дзагой, Набой и Витей Васиным, а на их место нужно подыскивать достойную замену.
Союзник противников
Союзник противников
23 марта в 16:26
Давай домой,а то в центре дыра ВаняИль.
Альфамен
Альфамен
23 марта в 16:15
Олич ну никак не легенда в мире футбола,ну вот никак.Да,наверное легенда ЦСКА,но и в сборной он не легенда.Один из немногих кого наверное уважали даже соперники армейцев!!!
Ironigor
Ironigor
23 марта в 16:11
Будем надеяться на лучшее!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 15:54
Надеюсь , Олич вернет Бистровича в состав. Он точно не хуже Ахметова и Облякова, хороший опорник может из него получиться.
25процентный клоун
25процентный клоун
23 марта в 15:36
Согласен, топовый лег
Beekeeper
Beekeeper
23 марта в 15:31
Возвращаем Бистровича, а Облякова в аренду... :)
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