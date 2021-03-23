Полузащитник ЦСКА , выступающий в аренде за «Касымпашу», прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды.

Олич — легенда в мире футбола, а в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, чтобы помнить его игры за армейцев, но я видел несколько нарезок и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА .