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Черчесов: «Сборная выполнила весь план работы перед матчем с мальтийцами»

23 марта 2021, 15:50
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта (Валлетта)1 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты.

Матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Мальты пройдет 24 марта в Та-Кали.

Мы сделали все, что запланировали. Другое дело, что команда не была в полном составе, что на сегодня является объективным обстоятельством.

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Все комментарии
mortid
mortid
23 марта в 23:11
Вот смеха будет, если проиграют Мальте.
Dauletbek
Dauletbek
23 марта в 21:53
Мальта не проблема, победа в кармане у Черчесова
bashnat013
bashnat013
23 марта в 19:35
С этой сборной играть нашу сборную можно было бы и на Мальте собрать
LAISMEN
LAISMEN
23 марта в 19:24, ред.
Длина Мальты — 27 км, ширина — 15 км.......Масштаб будущего соперника впечатляет Можно случайно отвлечься и мимо проехать
112910415
112910415
23 марта в 19:17
тогда победа достаточно вероятна
SAFqwer
SAFqwer
23 марта в 18:36
С Мальтой без плана никак... Главное чтоб Черчесов его один не выкурил....
ЮЗИК
ЮЗИК
23 марта в 17:11
Теперь главное не проиграйте
Шуnя771
Шуnя771
23 марта в 16:36
С Мальтой? План...?
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 16:32
Как команда выполнила план работы, увидим после игры со сборной Мальты...

Хочется надеяться на то, что не только выполнила, но и перевыполнила, и мы увидим это, по результату матча Россия-Мальта.

Удачи сборной России, порадовать игрой и результатов болельщиков сборной России!!!
berda2003
berda2003
23 марта в 16:25
за это их примут в Мальтийский орден.... КАЖДОГО!
Аксинья
Аксинья
23 марта в 16:19
...команда не была в полном составе, что на сегодня является объективной отмазкой))
Djebrael
Djebrael
23 марта в 16:10, ред.
Если у вас план "мистер Фикс????"""" .....да.... да.... да ... у меня море, море планов...:))))
stanichnik
stanichnik
23 марта в 16:06
Форму новую всем раздали и подогнали по размеру.
shlomo
shlomo
23 марта в 16:03
Урааааа!!!!..теперь бы еще и сыграли бы по взрослому..
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