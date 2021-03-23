Черчесов: «Сборная выполнила весь план работы перед матчем с мальтийцами»

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23 марта 2021, 15:50

Главный тренер сборной России заявил, что национальная команда на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты.

Матч отбора ЧМ -2022 между сборными России и Мальты пройдет 24 марта в Та-Кали.