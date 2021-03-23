Черчесов: «Сборная выполнила весь план работы перед матчем с мальтийцами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда на сборе в Сочи сделала все, что планировала в рамках подготовки к матчу с командой Мальты.
Матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Мальты пройдет 24 марта в Та-Кали.
Мы сделали все, что запланировали. Другое дело, что команда не была в полном составе, что на сегодня является объективным обстоятельством.
Хочется надеяться на то, что не только выполнила, но и перевыполнила, и мы увидим это, по результату матча Россия-Мальта.
Удачи сборной России, порадовать игрой и результатов болельщиков сборной России!!!
Хочется надеяться на то, что не только выполнила, но и перевыполнила, и мы увидим это, по результату матча Россия-Мальта.
Удачи сборной России, порадовать игрой и результатов болельщиков сборной России!!!