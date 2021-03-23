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Гурцкая: «У Олича были предложения от „Гамбурга“, но он их не рассматривал»

23 марта 2021, 15:12

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение назначениеИвицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

Назначение Олича — хорошее решение для ЦСКА. Конечно, многие могут спросить: почему ему без опыта доверили тренировать один из самых больших клубов страны? Но нужно понимать, что у него уже давно немецкий менталитет. Он прошел европейскую школу, давно варится в европейском футболе, где просто так никого никуда не берут. Наверняка руководители ЦСКА узнавали методику работы хорвата, какую он функцию выполняет в сборной и какими качествами обладает. Он вполне может в ЦСКА построить большой и крепкий футбольный клуб, который будет бороться на всех фронтах. Мы видим, что хорваты во всем прибавили. Это касается как самой сборной, так и хорошо нам знакомого загребского «Динамо».

Для начала Оличу предстоит вникнуть в российский футбол, понять его особенности и дать время на адаптацию. Он вполне этого заслуживает. Думаю, что Ивица — один из пяти самых популярных и любимых футболистов ЦСКА за новейшее время. Да, он не совсем обкатанный специалист, но уже обученный тренер. Я не исключаю, что это будущий тренер «Баварии». Мало того, я могу сказать, что у Олича были предложения от «Гамбурга», но он их даже не рассматривал. То есть это не какой-то там парень, который зазевался и сидит у себя на приусадебном участке, а тут вдруг взяли и позвали в ЦСКА. Поэтому армейцам в сегодняшней ситуации нужно оказать Оличу максимум поддержки и содействия.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
24 марта в 00:04
Гамбург третий год пытается вернуться и по ходу опять не получится....Смог бы там Олич что-то изменить?ЦСКА более перспективный вариант? Понятно, что ничего непонятно...
112910415
112910415
23 марта в 17:02
" Наверняка руководители ЦСКА узнавали"...
" были предложения от Гамбурга, но ..."
вот после слов этого Гурцкая как раз возникают и усиливаются сомнения !
а по Гамбургу отдельно интересно : от каких должностей отказывался, почему ...
SHMEL258
SHMEL258
23 марта в 16:37
Добро пожаловать Ивица, надеюсь всё получится и ЦСКА взберётся на новые вершины.
Союзник противников
Союзник противников
23 марта в 16:27
Просто он не любит гамбургеры...
Ironigor
Ironigor
23 марта в 16:26
Всё чётко и доходчиво!!! Я тоже того же мнения!!!
mihaluch
mihaluch
23 марта в 15:20
Олич тренер лучшего не пожелать.
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