Гурцкая: «У Олича были предложения от „Гамбурга“, но он их не рассматривал»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение назначениеИвицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.
Назначение Олича — хорошее решение для ЦСКА. Конечно, многие могут спросить: почему ему без опыта доверили тренировать один из самых больших клубов страны? Но нужно понимать, что у него уже давно немецкий менталитет. Он прошел европейскую школу, давно варится в европейском футболе, где просто так никого никуда не берут. Наверняка руководители ЦСКА узнавали методику работы хорвата, какую он функцию выполняет в сборной и какими качествами обладает. Он вполне может в ЦСКА построить большой и крепкий футбольный клуб, который будет бороться на всех фронтах. Мы видим, что хорваты во всем прибавили. Это касается как самой сборной, так и хорошо нам знакомого загребского «Динамо».
Для начала Оличу предстоит вникнуть в российский футбол, понять его особенности и дать время на адаптацию. Он вполне этого заслуживает. Думаю, что Ивица — один из пяти самых популярных и любимых футболистов ЦСКА за новейшее время. Да, он не совсем обкатанный специалист, но уже обученный тренер. Я не исключаю, что это будущий тренер «Баварии». Мало того, я могу сказать, что у Олича были предложения от «Гамбурга», но он их даже не рассматривал. То есть это не какой-то там парень, который зазевался и сидит у себя на приусадебном участке, а тут вдруг взяли и позвали в ЦСКА. Поэтому армейцам в сегодняшней ситуации нужно оказать Оличу максимум поддержки и содействия.
" были предложения от Гамбурга, но ..."
вот после слов этого Гурцкая как раз возникают и усиливаются сомнения !
а по Гамбургу отдельно интересно : от каких должностей отказывался, почему ...
" были предложения от Гамбурга, но ..."
вот после слов этого Гурцкая как раз возникают и усиливаются сомнения !
а по Гамбургу отдельно интересно : от каких должностей отказывался, почему ...