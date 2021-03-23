Гурцкая: «У Олича были предложения от „Гамбурга“, но он их не рассматривал»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение назначение на пост главного тренера ЦСКА .

Назначение Олича — хорошее решение для ЦСКА . Конечно, многие могут спросить: почему ему без опыта доверили тренировать один из самых больших клубов страны? Но нужно понимать, что у него уже давно немецкий менталитет. Он прошел европейскую школу, давно варится в европейском футболе, где просто так никого никуда не берут. Наверняка руководители ЦСКА узнавали методику работы хорвата, какую он функцию выполняет в сборной и какими качествами обладает. Он вполне может в ЦСКА построить большой и крепкий футбольный клуб, который будет бороться на всех фронтах. Мы видим, что хорваты во всем прибавили. Это касается как самой сборной, так и хорошо нам знакомого загребского «Динамо».