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Мандрыкин: «Рано делать выводы, поспешил ли ЦСКА с назначением Олича»

23 марта 2021, 16:43

Бывший футболист ЦСКА Вениамин Мандрыкин прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.

Не знаю Олича как тренера, но видел, как он работал помощником в сборной Хорватии. С ним команда достигла высоких результатов, взяла серебро чемпионата мира.

Трудно делать прогнозы о попадании в Лигу чемпионов, но я рад за Олича, желаю ему успехов в команде. Он был отличным игроком и человеком.

Нельзя сейчас делать выводы о том, поспешило ли руководство ЦСКА с этим назначением или нет. Необходимо быть с командой, чтобы сказать наверняка.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
23 марта в 22:06
Вене доброго здравия.... А ЦСКА побед...Главное быть выше мяса по итогу в таблице в этом сезоне...Это самый принципиальный момент...
Сп62
Сп62
23 марта в 20:59
Впоминаю молодого Петросяна, когда он работал ещё конферансье. "Кто сожалеет, что он пришёл на наш концерт, скажу, что поздно. Билеты проданы, деньги в кассе".
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 марта в 19:08
Веня, здоровья тебе!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 марта в 17:50
Игра под руководством Олича покажет поспешил ли ЦСКА или нет.
Red blu
Red blu
23 марта в 17:43
У Олича была шикарная карьера футболиста, посмотрим как пойдет в качестве тренера и чему научился у Далича в сборной Хорватии.
andrefino13
andrefino13
23 марта в 17:37
С Тамбовом справятся, на багаже, но Ротор на багаже Хацкевича, очки возьмёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 17:07
Мне хочется верить в Олича!
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
23 марта в 17:02, ред.
Или накажет)...
Legend 6
Legend 6
23 марта в 17:02
Точно не рано. До конца сезона посмотрят как он будет работать. Тем более что этот сезон Зенит купил. Не зря анонсировали победу в чемпионате еще до его начала
STVA 1
STVA 1
23 марта в 16:52
Поздно пить Боржоми!Надо посмотреть)
Q-J-G
Q-J-G
23 марта в 16:50
Понятно, что рано...
Время - "покажет"...
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