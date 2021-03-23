Мандрыкин: «Рано делать выводы, поспешил ли ЦСКА с назначением Олича»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал назначение на пост главного тренера московского клуба.

Не знаю Олича как тренера, но видел, как он работал помощником в сборной Хорватии. С ним команда достигла высоких результатов, взяла серебро чемпионата мира.

Трудно делать прогнозы о попадании в Лигу чемпионов, но я рад за Олича, желаю ему успехов в команде. Он был отличным игроком и человеком.