Мандрыкин: «Рано делать выводы, поспешил ли ЦСКА с назначением Олича»

Бывший футболист ЦСКА Вениамин Мандрыкин прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.
Не знаю Олича как тренера, но видел, как он работал помощником в сборной Хорватии. С ним команда достигла высоких результатов, взяла серебро чемпионата мира.
Трудно делать прогнозы о попадании в Лигу чемпионов, но я рад за Олича, желаю ему успехов в команде. Он был отличным игроком и человеком.
Нельзя сейчас делать выводы о том, поспешило ли руководство ЦСКА с этим назначением или нет. Необходимо быть с командой, чтобы сказать наверняка.
Время - "покажет"...
Время - "покажет"...