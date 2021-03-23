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Ганчаренко попрощался с ЦСКА и встретился с Оличем

23 марта 2021, 17:12

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко посетил тренировку команды и встретился со своим преемником Ивицей Оличем.

«ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику», — сообщает пресс-служба «армейцев» в клубном твиттере.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
23 марта в 22:20
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил Виктора Ганчаренко за работу и поприветствовал Ивицу Олича на посту главного тренера.
- Решение об уходе Виктора Ганчаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Аксинья (раскрыть)
23 марта в 19:02
Этот анекдот достоин народного обозревателя)
David Young
David Young ответ Аксинья (раскрыть)
23 марта в 18:33
.
Аксинья
Аксинья
23 марта в 18:29
Ганчаренко перед прощанием дал Оличу три конверта и сказал когда будет трудно открывай поочередно.
Тренерует Олич армейцев, результат слабый, требуют лучшего - вскрыл первый конверт а там написано ВАЛИ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Пару месяцев отстреливался списывая все грехи на Виктора, но опять стали доставать. Вскрыл второй конверт там написано ОБЕЩАЙ. Еще немного времени продержался Олич на обещаниях, пришло время вскрыть последний, а там написано ГОТОВЬ ТРИ КОНВЕРТА ))
SHMEL
SHMEL
23 марта в 18:24
Виктор Михайлович поступил вполне цивилизованно, пожелав преемнику удачи и по доброму расставшись и попрощавшись с командой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ andrefino13 (раскрыть)
23 марта в 18:11
Неее,он скозал бы давай Димон,ты лучьший!😜😜🤣🤣
andrefino13
andrefino13
23 марта в 17:43
Я рад, что Ганчаренко ушёл, по другому не узнаешь, кто прав кто нет.
blitz
blitz
23 марта в 17:36
Молодец Ганчаренко, попрощался и пожелал удачи.
andrefino13
andrefino13 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
23 марта в 17:34
И тебе не хворать, думаю так бы ответил....
Союзник противников
Союзник противников
23 марта в 17:32
Передал конверт с сургучными печатями,с надписью :Вскрыть после своей отставки?
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
23 марта в 17:28
"Багаж" сдал по описи...
Ironigor
Ironigor
23 марта в 17:27
Да будет счастье для болельщиков ЦСКА с приходом Олича !!!
stanichnik
stanichnik
23 марта в 17:27
Как в настоящем "пионер-отряде":
- Пост сдал!
- Пост принял!
oFANATo
oFANATo
23 марта в 17:21
Спасибо, Михалыч!

Оличу удачи на тренерском мостике!
Вoлхв
Вoлхв
23 марта в 17:14
Ну все правильно сделал....все по людски, а не по.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 17:14
Давай Михалыч,удачи!
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