Ганчаренко попрощался с ЦСКА и встретился с Оличем

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко посетил тренировку команды и встретился со своим преемником Ивицей Оличем.
«ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику», — сообщает пресс-служба «армейцев» в клубном твиттере.
#ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку #ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику 👏🔴🔵 #Олич pic.twitter.com/kaw5qNzI39— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 23, 2021
Тренерует Олич армейцев, результат слабый, требуют лучшего - вскрыл первый конверт а там написано ВАЛИ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Пару месяцев отстреливался списывая все грехи на Виктора, но опять стали доставать. Вскрыл второй конверт там написано ОБЕЩАЙ. Еще немного времени продержался Олич на обещаниях, пришло время вскрыть последний, а там написано ГОТОВЬ ТРИ КОНВЕРТА ))
Тренерует Олич армейцев, результат слабый, требуют лучшего - вскрыл первый конверт а там написано ВАЛИ НА ПРЕДШЕСТВЕННИКА. Пару месяцев отстреливался списывая все грехи на Виктора, но опять стали доставать. Вскрыл второй конверт там написано ОБЕЩАЙ. Еще немного времени продержался Олич на обещаниях, пришло время вскрыть последний, а там написано ГОТОВЬ ТРИ КОНВЕРТА ))