Бывший защитник «Ротора» Николай Олеников поделился мнением о бывшем форварде сборной России Романе Павлюченко.
Павлюченко с ленцой всё делал, его приходилось постоянно подстегивать. Спящий Гигант — меткое прозвище. Может, заблуждаюсь, но если б он иногда не «засыпал» — достиг бы даже большего.
– Игрока «Ростова» не следовало удалять в матче со «Спартаком». Там не было даже нарушения правил. Соболев симулировал, – сказал Федотов
КДК РФС, изучив эпизод с одиннадцатиметровым в ворота «Ротора», признал, что арбитр Алексей Сухой допустил ошибку. Соболев ловко обманул и его, и судей с VAR. Экспертно-судейская комиссия тогда так объяснила свое решение:
«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий ФК «Спартак-Москва» № 7 Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара».
Тему развить можно до бесконечности, так как Соболе "падающая башня" падает от дуновения ветра по нескольку раз за матч!
Наши судьи должны были запомнить склонность Соболева к картинным падениям. Тем более похожий момент случился и в дебютном матче Александра за сборную России со Швецией. Выйдя на замену, центрфорвард еще до своего гола в ворота шведов пытался «нарисовать» пенальти, однако турецкий рефери Халис Озкахья сразу же раскусил Соболева: показал ему – поднимайся, дружок, играй по правилам.
Подборку симуляций со стороны нападающего «Спартака» сделал даже главный тренер фарм-клуба «Зенита» Владислав Радимов. Перед дерби двух столиц в начале октября он опубликовал видео в своем «Твиттере», подписав его «Знаменитые спартаковские «стеночки». Это действительно был удачный подкол принципиального соперника со стороны Радимова.
– Игрока «Ростова» не следовало удалять в матче со «Спартаком». Там не было даже нарушения правил. Соболев симулировал, – сказал Федотов
КДК РФС, изучив эпизод с одиннадцатиметровым в ворота «Ротора», признал, что арбитр Алексей Сухой допустил ошибку. Соболев ловко обманул и его, и судей с VAR. Экспертно-судейская комиссия тогда так объяснила свое решение:
«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий ФК «Спартак-Москва» № 7 Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара».
Тему развить можно до бесконечности, так как Соболе "падающая башня" падает от дуновения ветра по нескольку раз за матч!
Наши судьи должны были запомнить склонность Соболева к картинным падениям. Тем более похожий момент случился и в дебютном матче Александра за сборную России со Швецией. Выйдя на замену, центрфорвард еще до своего гола в ворота шведов пытался «нарисовать» пенальти, однако турецкий рефери Халис Озкахья сразу же раскусил Соболева: показал ему – поднимайся, дружок, играй по правилам.
Подборку симуляций со стороны нападающего «Спартака» сделал даже главный тренер фарм-клуба «Зенита» Владислав Радимов. Перед дерби двух столиц в начале октября он опубликовал видео в своем «Твиттере», подписав его «Знаменитые спартаковские «стеночки». Это действительно был удачный подкол принципиального соперника со стороны Радимова.
Тем более Соболев исправно забивает, а не клянчит пенальти.
Тем более Соболев исправно забивает, а не клянчит пенальти.
Вчера мы увидели двух симулянтов: Жамалетдинова и Крыховяка из Локо.
Давай им тоже прозвища придумаем?
Вчера мы увидели двух симулянтов: Жамалетдинова и Крыховяка из Локо.
Давай им тоже прозвища придумаем?
С добрым утром!
С добрым утром!