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Олеников — о Павлюченко: «Спящий Гигант — меткое прозвище»

18 апреля 2021, 10:01

Бывший защитник «Ротора» Николай Олеников поделился мнением о бывшем форварде сборной России Романе Павлюченко.

Павлюченко с ленцой всё делал, его приходилось постоянно подстегивать. Спящий Гигант — меткое прозвище. Может, заблуждаюсь, но если б он иногда не «засыпал» — достиг бы даже большего.

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Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 18:27
Тренер «Ротора» Александр Хацкевич произнес памятную фразу: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм».
– Игрока «Ростова» не следовало удалять в матче со «Спартаком». Там не было даже нарушения правил. Соболев симулировал, – сказал Федотов
КДК РФС, изучив эпизод с одиннадцатиметровым в ворота «Ротора», признал, что арбитр Алексей Сухой допустил ошибку. Соболев ловко обманул и его, и судей с VAR. Экспертно-судейская комиссия тогда так объяснила свое решение:

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий ФК «Спартак-Москва» № 7 Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара».

Тему развить можно до бесконечности, так как Соболе "падающая башня" падает от дуновения ветра по нескольку раз за матч!
Наши судьи должны были запомнить склонность Соболева к картинным падениям. Тем более похожий момент случился и в дебютном матче Александра за сборную России со Швецией. Выйдя на замену, центрфорвард еще до своего гола в ворота шведов пытался «нарисовать» пенальти, однако турецкий рефери Халис Озкахья сразу же раскусил Соболева: показал ему – поднимайся, дружок, играй по правилам.

Подборку симуляций со стороны нападающего «Спартака» сделал даже главный тренер фарм-клуба «Зенита» Владислав Радимов. Перед дерби двух столиц в начале октября он опубликовал видео в своем «Твиттере», подписав его «Знаменитые спартаковские «стеночки». Это действительно был удачный подкол принципиального соперника со стороны Радимова.


Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
18 апреля в 18:16
Вот только не надо мне указывать, что делать!
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
18 апреля в 17:59
Следите за своими симулянтами.
Тем более Соболев исправно забивает, а не клянчит пенальти.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
18 апреля в 16:52
А от меня то ты чего хочешь?
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
18 апреля в 15:12
И кто же Соболеву дал такое прозвище? Уж не один ли юзер с соккера?)

Вчера мы увидели двух симулянтов: Жамалетдинова и Крыховяка из Локо.
Давай им тоже прозвища придумаем?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 апреля в 15:11
Вообще-то многие знали о "Спящем Гиганте" Павлюченко.
С добрым утром!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 12:03
Короче сказал что он ленивый!😜
drug01
drug01
18 апреля в 10:31
Зато играл хорошо
shlomo
shlomo
18 апреля в 10:12
Не очко его сгубило, а к одиннадцати туз....вот это и отличает профессионала от любителя...
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 10:08
Сейчас появилась "падающая башня" Соболев, тоже меткое прозвище.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 апреля в 10:06
Классное прозвище, мало кто знал.
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