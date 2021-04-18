Бывший защитник «Ротора» поделился мнением о бывшем форварде сборной России .

Павлюченко с ленцой всё делал, его приходилось постоянно подстегивать. Спящий Гигант — меткое прозвище. Может, заблуждаюсь, но если б он иногда не «засыпал» — достиг бы даже большего.