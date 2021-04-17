Ганчаренко: «До своих замен „Краснодар“ великолепно смотрелся с „Зенитом“»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко высказался после матча с «Зенитом» (2:2) в 26-м туре РПЛ.
Футбол — это эмоции, а на этом стадионе они должны быть. Была яркая игра, которая всем нравится. До своих замен мы великолепно смотрелись, держали игру под контролем. Но когда пошли изменения в составе, мы потеряли контроль, и вернулся «Зенит» в игру.
У «Зенита» после замен вышли менее классные, но более подвижные футболисты. Они видоизменили игру, добавили больше движения, из-за чего нам стало сложнее. В этом матче у нашей команды был характер, была атака. Моментами была не очень хорошая оборона, но это только моментами.
Сравнивая игру Краснодара в первом тайме и во втором после замен , колоссальная разница. Шапи это просто какой-то непонятный игрок ,которого раньше времени начали пиарить и он поверил в свою исключительность . И этим самым запороли растущего перспективного парня,у которого психика не была готова к такому. Что мы ещё раз убедились в сегодняшнем матче. А Зенит имея в составе качественных игроков, воспользовался этими ошибками. И только каким-то чудом в конце Зенит не смог увезти победу. Все увидели боевой матч и два разных тайма !!! Счёт на табло !!! Боевая ничья !!!
Всем Добра !!!
Сравнивая игру Краснодара в первом тайме и во втором после замен , колоссальная разница. Шапи это просто какой-то непонятный игрок ,которого раньше времени начали пиарить и он поверил в свою исключительность . И этим самым запороли растущего перспективного парня,у которого психика не была готова к такому. Что мы ещё раз убедились в сегодняшнем матче. А Зенит имея в составе качественных игроков, воспользовался этими ошибками. И только каким-то чудом в конце Зенит не смог увезти победу. Все увидели боевой матч и два разных тайма !!! Счёт на табло !!! Боевая ничья !!!
Всем Добра !!!
Ничья в пользу Зенита. Краснодару эта ничья ничего не сулит.
Всем здоровья.
Ничья в пользу Зенита. Краснодару эта ничья ничего не сулит.
Всем здоровья.