Ганчаренко: «До своих замен „Краснодар“ великолепно смотрелся с „Зенитом“»

Главный тренер «Краснодара» высказался после матча с «Зенитом» (2:2) в 26-м туре РПЛ .

Футбол — это эмоции, а на этом стадионе они должны быть. Была яркая игра, которая всем нравится. До своих замен мы великолепно смотрелись, держали игру под контролем. Но когда пошли изменения в составе, мы потеряли контроль, и вернулся «Зенит» в игру.

У «Зенита» после замен вышли менее классные, но более подвижные футболисты. Они видоизменили игру, добавили больше движения, из-за чего нам стало сложнее. В этом матче у нашей команды был характер, была атака. Моментами была не очень хорошая оборона, но это только моментами.