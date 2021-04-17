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Ганчаренко: «До своих замен „Краснодар“ великолепно смотрелся с „Зенитом“»

17 апреля 2021, 21:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко высказался после матча с «Зенитом» (2:2) в 26-м туре РПЛ.

Футбол — это эмоции, а на этом стадионе они должны быть. Была яркая игра, которая всем нравится. До своих замен мы великолепно смотрелись, держали игру под контролем. Но когда пошли изменения в составе, мы потеряли контроль, и вернулся «Зенит» в игру.

У «Зенита» после замен вышли менее классные, но более подвижные футболисты. Они видоизменили игру, добавили больше движения, из-за чего нам стало сложнее. В этом матче у нашей команды был характер, была атака. Моментами была не очень хорошая оборона, но это только моментами.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 апреля в 23:40
Ты выигрываешь, зачем менять то что работает. Те которые вышли, вообще всё что было, уничтожили свели на нет. Не спорю ,у каждого своё видение ситуации, просто моё субъективное мнение.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
17 апреля в 22:49
С первым голом полностью согласен, а вот зачем делать замены в таком матче когда игра у твоей команды идёт совсем не плохо, на тех в которых ты не уверен, что они могут усилить игру, именно усилить, а не замена ради замены и неизвестно что получится. Это же игра не с Тамбовом ,где ты можешь для себя делать какие-то выводы. Как-то так, это моё субъективное мнение.
stanichnik
stanichnik
17 апреля в 22:44
Футбол - это эмоции...
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Играя дома, каждая команда стремиться дарить своим болельщикам только положительные эмоции, но несмотря на ничью с лидером чемпионата, вряд ли местная публика довольна результатом. Выигрывая за пятнадцать минут до конца матча, хозяева умудрились упустить победу, пропустив два глупых гола. А в комментариях от Виктора Михайловича про изменение игры после замен, прослушивается некое сожаление и признание ошибочности данного решения тренерского штаба. Хочется надеяться, что в оставшейся последней игре нынешнего первенства на этом стадионе быки наконец таки подарят своим болельщикам положительные эмоции.
isamsn
isamsn
17 апреля в 22:34, ред.
Что там великолепного. Старание и желание конечно было, а вот умения никакого. Да и физика никакая. Бесконечные потери мяча и привозы атак на свои ворота. Хорошо что ничья...
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
17 апреля в 22:29
Что значит Ганчаренко "ошибся" с заменами? Разве у него на лавке остались игроки лучше тех, которые вышли на замену? Просто у Зенита более качественные, чем у Краснодара, игроки замены, что и сказалось в концовке матча. А первый гол в ворота Краснодара никоим образом не является результатом проведенных Ганчаренко замен. Это целиком вратарский гол.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 22:24
Просто сил не хватило!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
17 апреля в 22:19
А что было делать Ганчару, если они уже еле ноги таскали.? Замены вынужденные. А то, что физика у Краснодара на нуле- это "заслуга" Мусаева. Но пока и Сафонов не на высоте, а Шапи вообще игрок ФНЛ
Gorasul
Gorasul
17 апреля в 22:15
Зато первый лайфках Ганчаренки. Хочешь сделать футбол эмоциональным - выпускай мелкого Шапи. Тот никогда не подведёт))
beefs
beefs
17 апреля в 22:15
ну и насмешил, он, наверное, сидел у телевизора...
ДокторГеббельс
ДокторГеббельс
17 апреля в 22:12
Витя в своем репертуаре, любитель подискутировать о своих ошибках в третьем лице. Вр всем виноваты замены... А делал их кто?
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 22:11
Веселенький матч получился. Зенит вышел явно расслабленным. А Краснодар просто был заведен на полную катушку, эмоции просто зашкаливали у ребят, что и вылилось в два забитых гола. Все испортила ошибка Сафонова , команда сникла, эмоции испарились. Зенит просто прижал Краснодар , и чудо спасло быков от поражения. Витины замены игру только ухудшили, что в принципе уже никого не удивляет.
Ничья в пользу Зенита. Краснодару эта ничья ничего не сулит.
Всем здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 апреля в 22:09
Похлопаем Виктору за первые очки с норм командой
STVA 1
STVA 1
17 апреля в 22:04
Витя в своём репертуаре!Налажал с заменами , но признать.... Это не про него!
Zak11
Zak11
17 апреля в 22:04
Упустил Ганчаренко победу, возможно и не стоило замены делать в принципе. Но теперь он будет знать кому доверия не будет. Шапи бестолковый игрок
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 22:01
Да уж, товарищ Ганчаренко с заменами вы ошиблись .
Сравнивая игру Краснодара в первом тайме и во втором после замен , колоссальная разница. Шапи это просто какой-то непонятный игрок ,которого раньше времени начали пиарить и он поверил в свою исключительность . И этим самым запороли растущего перспективного парня,у которого психика не была готова к такому. Что мы ещё раз убедились в сегодняшнем матче. А Зенит имея в составе качественных игроков, воспользовался этими ошибками. И только каким-то чудом в конце Зенит не смог увезти победу. Все увидели боевой матч и два разных тайма !!! Счёт на табло !!! Боевая ничья !!!
Всем Добра !!!
112910415
112910415
17 апреля в 22:01
итак, замены не удались ..
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 21:55
Ошибки тренера на лицо.
oFANATo
oFANATo
17 апреля в 21:55, ред.
Михалыч, Семак чудом отскочил...
И еле, еле увез очко из Краснодара.))
VAN ARM
VAN ARM
17 апреля в 21:55
ожидал худшего))смотрелись неплохо))молодцы))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 21:50
Так а кто делал эти замены?
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