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Семак: «Игроки, которые вышли на замену, заставили „Краснодар“ ошибаться»

17 апреля 2021, 21:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

Матч выдался достаточно интересный. Что касается нашей игры, мы получили быстрый неприятный гол, хотя мы с самого начала неплохо контролировали мяч. Тем не менее мы смогли перевернуть ход матча, могли даже добиться победы. Спасибо ребятам за такую ничью.

В первом тайме игра была неплохой за исключением оборонительного плана, особо нет вопросов по контролю мяча. После второго мяча нужно было кардинально менять игру. «Краснодар» дальше спокойно контролировал бы мяч, нам нужно было наоборот набрать темп, что и сделали игроки, которые вышли на замену. Они заставили соперника ошибаться, забили два мяча и достаточно остро смотрелись в атаке.

Барриос на тренировках нечасто оказывается в центре обороны, но другого выхода не было. Нужно было и сохранить Барриоса, и выпустить более свежего игрока, чтобы добавить в атаке. Я не видел у Барриоса большого количества ошибок, по-моему, он отыграл хорошо.

В первом тайме были неплохие взаимодействия. После замены группы игроков, не только Дзюбы, игра изменилась. Вышли другие игроки, у которых имеются другие полезные качества.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ oFANATo (раскрыть)
18 апреля в 00:04
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 апреля в 23:53
    Замены и прям получились на "пятерку". А говорили, Семаку не хватает духу менять Дзюбу:
    Doping87
    Doping87
    17 апреля в 23:21
    Так пусть те кто закончил матч, начнут в следующей игре.
    Игрой в контроль мяча ничего не выйграть в ЛЧ, а другая игра не поставлена. Как же надоел Семак...
    David Young
    David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
    17 апреля в 22:09
    Да, так как он как раз прогадал с заменами.
    sv_1969
    sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
    17 апреля в 22:07
    Можно сказать Витя помог))
    oFANATo
    oFANATo
    17 апреля в 22:01
    Семак чудом отскочил в Краснодаре...
    Чудом увез одно очко...))
    David Young
    David Young
    17 апреля в 21:54
    С заменами Семак не прогадал.
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