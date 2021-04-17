Семак: «Игроки, которые вышли на замену, заставили „Краснодар“ ошибаться»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

Матч выдался достаточно интересный. Что касается нашей игры, мы получили быстрый неприятный гол, хотя мы с самого начала неплохо контролировали мяч. Тем не менее мы смогли перевернуть ход матча, могли даже добиться победы. Спасибо ребятам за такую ничью.

В первом тайме игра была неплохой за исключением оборонительного плана, особо нет вопросов по контролю мяча. После второго мяча нужно было кардинально менять игру. «Краснодар» дальше спокойно контролировал бы мяч, нам нужно было наоборот набрать темп, что и сделали игроки, которые вышли на замену. Они заставили соперника ошибаться, забили два мяча и достаточно остро смотрелись в атаке.

Барриос на тренировках нечасто оказывается в центре обороны, но другого выхода не было. Нужно было и сохранить Барриоса, и выпустить более свежего игрока, чтобы добавить в атаке. Я не видел у Барриоса большого количества ошибок, по-моему, он отыграл хорошо.

В первом тайме были неплохие взаимодействия. После замены группы игроков, не только Дзюбы, игра изменилась. Вышли другие игроки, у которых имеются другие полезные качества.