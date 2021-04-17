Ионов: «„Краснодар“ был заряжен выиграть у „Зенита“. Очень обидно»

Полузащитник «Краснодара» высказался после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2). Ионов в этой встрече оформил дубль.

Конечно, команда расстроена. Не удалось победить. Мы были заряжены выиграть, у нас все для этого было. Забили быстрый гол, в принципе игра получалась. Нельзя было упускать преимущество, очень обидно.

Возможно, где-то сели уже в конце. «Зенит» стал агрессивнее играть, мы начали терять контроль. В перерыве говорили, что нужно добавить, это и получилось в начале второго тайма. Нужно было просто додержать.

Разберем после игры все ошибки. Мы старались продолжать играть после голов, ни в коем случае не останавливались. Вся команда работает, чтобы выбраться из этой ситуации, в которой сейчас находится клуб.