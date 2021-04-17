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Ионов: «„Краснодар“ был заряжен выиграть у „Зенита“. Очень обидно»

17 апреля 2021, 22:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов высказался после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2). Ионов в этой встрече оформил дубль.

Конечно, команда расстроена. Не удалось победить. Мы были заряжены выиграть, у нас все для этого было. Забили быстрый гол, в принципе игра получалась. Нельзя было упускать преимущество, очень обидно.

Возможно, где-то сели уже в конце. «Зенит» стал агрессивнее играть, мы начали терять контроль. В перерыве говорили, что нужно добавить, это и получилось в начале второго тайма. Нужно было просто додержать.

Разберем после игры все ошибки. Мы старались продолжать играть после голов, ни в коем случае не останавливались. Вся команда работает, чтобы выбраться из этой ситуации, в которой сейчас находится клуб.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
18 апреля в 04:55
Обидно.Да .Верил в Краснодар -2000
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 01:43
Второй тайм был провальным . Я думаю всё наладится.
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 01:06
Ничейный результат в матче с лидером первенства и без двух туров трёхкратным чемпионом РПЛ, после четырёх поражений в пяти матчах, вполне удовлетворительный результат для подопечных Гончаренко. Сейчас, когда перед командой уже не висит груз ответственности за конечный результат, потому как, призы Краснодару не светят, а вылет не грозит, то можно сосредоточиться на проверке готовности ближайшего резерва из своей футбольной академии. И в последних играх, включая домашнюю с фк Сочи доказать своим болельщикам, что нынешнее положение команды в ТТ дикая случайность и носит временный характер.
poodle
poodle ответ drug01 (раскрыть)
17 апреля в 23:30
    drug01
    drug01
    17 апреля в 22:52
    Твоя вертушка всё испортила
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    17 апреля в 22:39
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      17 апреля в 22:22
      Радуйтесь , что не проиграли, а ведь все к этому шло.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      17 апреля в 22:18
      Растеряли в конце всё преимущество
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