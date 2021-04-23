Клубы, покинувшие Суперлигу, должны оплатить штраф в размере 150 млн евро

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23 апреля 2021, 20:43

В Сети появилась информация о некоторых деталях контракта, который подписывали клубы-участники Суперлиги.

Daily Mail сообщает, что клубы обязались участвовать в турнире в течение 23 лет, а выход из Суперлиги возможен не ранее чем через три года.

За выход из Суперлиги в период ее существования клубы обязались выплатить штраф в размере не менее 150 млн евро или же 25% от сумм, полученных покидающим турнир клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.

При этом Суперлигу можно было покинуть, пока не поступят деньги от инвестора и не будет прояснена правовая ситуация в лиге. Для этого среди других клубов не должно быть более одного голоса «против». В таком случае никаких выплат производить не нужно.

Напомним, что изначально в Суперлиге согласились участвовать 12 клубов: «Реал», «Барселона», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

После общественного резонанса большинство клубов покинули проект.