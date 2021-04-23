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Клубы, покинувшие Суперлигу, должны оплатить штраф в размере 150 млн евро

23 апреля 2021, 20:43

В Сети появилась информация о некоторых деталях контракта, который подписывали клубы-участники Суперлиги.

Daily Mail сообщает, что клубы обязались участвовать в турнире в течение 23 лет, а выход из Суперлиги возможен не ранее чем через три года.

За выход из Суперлиги в период ее существования клубы обязались выплатить штраф в размере не менее 150 млн евро или же 25% от сумм, полученных покидающим турнир клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.

При этом Суперлигу можно было покинуть, пока не поступят деньги от инвестора и не будет прояснена правовая ситуация в лиге. Для этого среди других клубов не должно быть более одного голоса «против». В таком случае никаких выплат производить не нужно.

Напомним, что изначально в Суперлиге согласились участвовать 12 клубов: «Реал», «Барселона», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан».

После общественного резонанса большинство клубов покинули проект.

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Все комментарии
Маха
Маха
25 апреля в 01:59
Я Суперлигу. Плюсуйте кто ЗА
lobsterdam
lobsterdam
24 апреля в 09:52
Трест, который лопнул.
poodle
poodle
24 апреля в 09:07
учитесь как бабки нужно делать буквально из ничего!))
AlVi77
AlVi77
24 апреля в 07:51
Не получит перец ничего, а если и получит, то ровно такой же штраф ему УЕФА впишет и раздаст обратно вышедшим клубам
Agamaga........
Agamaga........ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
24 апреля в 06:50
Его заставят отработать помбуром на буровой в пустыне.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
24 апреля в 06:44
Перес всех обул!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 05:28
Вот и приехали.
Василий 50
Василий 50
24 апреля в 03:15
И это правильно.
M.S.1967
M.S.1967
24 апреля в 01:41
Бабло побеждает зло...
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 23:36
А может Перес на это и рассчитывал??? Лиги по сути и не было , а штраф изначально был главной целью - это вполне вероятная версия.
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 23:11
да никто там еще ничего не платил, я уверен, поэтому быстро и повыходили без оглядки на других.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 22:56
Хотели как лучше,получили как всегда
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 22:53
Мастера машинного доения пришли за данью.Вот в чём был глубинный ,далеко идущий,смысл образования СуКерлиги с предсказуемым грустным финалом .
ATG
ATG
23 апреля в 22:46
С трудом верится сейчас во всё что пишется или инсайдится ...
sash71
sash71
23 апреля в 22:44
Следующий шаг Переса после Суперлиги, это создание Пуперлиги ну и тд. ))
протон1
протон1
23 апреля в 22:35
это уже хорошо. пусть раскошеливаються перебежчики
beefs
beefs
23 апреля в 21:56
вот это оборот...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
23 апреля в 21:56
Перес решил деньжат рубануть с англичан, на новые трансферы Мбапе,но у меня есть такое предположение,что прокатят его с ветерком по ламаншу и отправят к Эмилиано Сала. А через несколько лет,тело случайно всплывёт на буровой среди пустыни.
112910415
112910415
23 апреля в 21:53
это не более, чем блеф
SHMEL258
SHMEL258
23 апреля в 21:49
Никто и ничего платить не будет.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
23 апреля в 21:40
Так там же написано что Суперлига можно было покинуть до получение денег от инвестора , а по моему от инвестора никто деньги ещё не получал
Дима Логинов
Дима Логинов
23 апреля в 21:36
Вот что значит не читать мелкий шрифт в бумагах, которые подписываешь. Перес сейчас помимо америкосов с Абрамовичем ещё и шейхов по миру пустит.
Igo0rek
Igo0rek
23 апреля в 21:34
У юридического отдела Ман Сити намечается большой фронт работы))
Futurista
Futurista
23 апреля в 21:31
Патриоты болельщики все оплатят...цены повысят на билеты и абонементы...патриотизм не бывает бесплатным...
karnager
karnager
23 апреля в 21:31
Перес начал копить на будущую зарплату Роналду в Реале
minai
minai
23 апреля в 21:28
Копейки ! На дыбу смутьянов !
Carthaginian
Carthaginian ответ allemz (раскрыть)
23 апреля в 21:26
Ахаха, так он их всех катать на новый яхте будет :)
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 21:25
Ну что же ...
1,2 млрд евро на дороге не валяются.
Можно подводить финансовые итоги первого года Суперлиги -
Доход - 1 200 000 000 евро
Расход - 0 евро
Сальдо - 1 200 000 000.
allemz
allemz ответ Carthaginian (раскрыть)
23 апреля в 21:24
Так нечестно и не по-пацански))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
23 апреля в 21:22
Так по идее они могут выйти, инвестор (JPM) же официально вышел из сделки, поэтому денег у Переса и Аньелли нет.
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