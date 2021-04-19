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«Ахмат»: «Зачем сейчас обсуждать, что мы деньги просим?»

19 апреля 2021, 22:41

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о финансовых проблемах клуба из-за санкций со стороны США.

В ближайшее время комитет по спорту Государственной Думы выпустит пресс-релиз, там всё будет сказано. Зачем сейчас обсуждать, что деньги просим? Мы обратились с просьбой обсудить несколько вопросов. Так как «Ахмат» попал под санкции, многие спонсоры, которые у нас уже были, и потенциальные, с кем вели переговоры, в силу объективных причин не могут сейчас с нами работать. Мы просили оптимизировать налоговую базу, помочь с привлечением спонсоров, вот и всё. Те суммы, которые сейчас в СМИ фигурируют, — это размеры нашего бюджета.

Конкретики нет. Намерены комплексно решить вопрос, потому что нам тяжело сейчас осуществлять международную деятельность. Не можем осуществлять трансферы, оплату, SWIFT у нас закрыт. Клуб же не только покупает, но и продает игроков. Другим предприятиям, которые подпадали под санкции, государство же оказывало помощь. Мы так же хотим, чтобы нам ее оказали — хотя бы в части оптимизации налогов.

Мы не просили субсидий у государства.

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Все комментарии
NYJ
NYJ
20 апреля в 18:55
А когда?
Владимир 77
Владимир 77
20 апреля в 13:56
Кадыров"Первого,кто обсуждал"Ахмат"я зарезал в 15 лет!"
trimetil
trimetil
19 апреля в 23:54
Расформировать!
ТТ
ТТ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 апреля в 23:12
Глазом не моргнув разберутся! И не из таких передряг выходили с высоко поднятой головой!
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
19 апреля в 22:50
Добрый вечер.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=58
Тут можно ознакомиться со всеми правилами конкурса "Fantasy Футбол".
zooveterinar
zooveterinar
19 апреля в 22:44
Уважаемая редакция,подскажите как играть в фантази?? Это конкурс?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 22:42
Встряли, сами и расхлябывайте...
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