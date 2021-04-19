«Ахмат»: «Зачем сейчас обсуждать, что мы деньги просим?»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о финансовых проблемах клуба из-за санкций со стороны США .

В ближайшее время комитет по спорту Государственной Думы выпустит пресс-релиз, там всё будет сказано. Зачем сейчас обсуждать, что деньги просим? Мы обратились с просьбой обсудить несколько вопросов. Так как «Ахмат» попал под санкции, многие спонсоры, которые у нас уже были, и потенциальные, с кем вели переговоры, в силу объективных причин не могут сейчас с нами работать. Мы просили оптимизировать налоговую базу, помочь с привлечением спонсоров, вот и всё. Те суммы, которые сейчас в СМИ фигурируют, — это размеры нашего бюджета.

Конкретики нет. Намерены комплексно решить вопрос, потому что нам тяжело сейчас осуществлять международную деятельность. Не можем осуществлять трансферы, оплату, SWIFT у нас закрыт. Клуб же не только покупает, но и продает игроков. Другим предприятиям, которые подпадали под санкции, государство же оказывало помощь. Мы так же хотим, чтобы нам ее оказали — хотя бы в части оптимизации налогов.

Мы не просили субсидий у государства.