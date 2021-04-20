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Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»

20 апреля 2021, 18:21

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал данные по заработной плате главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Как сообщается, зарплата немецкого специалиста в месяц составляет 287 000 евро. За сезон Тедеско получает 3 448 000 евро, что составляет около 276 млн рублей.

Кроме того, в контракте Тедеско предусмотрен бонус в размере около 44 млн рублей (574 000 долларов), если «Спартак» займёт второе место в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что немецкий специалист должен покинуть «Спартак» после этого сезона.

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SAFqwer
SAFqwer ответ Союзник противников (раскрыть)
24 апреля в 11:32
Я тоже надеюсь...на Олича. Пора бы уже порадовать нас, тем более с кем как ни с бензоколонкой... Ждём вкусного шашлычка из "мяса"))))
SAFqwer
SAFqwer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 апреля в 11:28
Все эти звания всего лишь наследие СССР, ни в одной другой стране нету мастеров спорта, разрядников и т.д. ( квазигосударсва бывшего союза не в счёт ). Кутяпка нормально сыграл за всю "карьеру" только на домашнем ЧМ и то благодаря Игнашевичу, Игната рядом не стало и золушка опять превратилась в тыкву, ещё и вечно покалеченную...Но свято место пусто не бывает-сейчас его наследником становится "мегаталант" Масло масляное... Мистер "привоз года"...
Союзник противников
Союзник противников ответ SAFqwer (раскрыть)
24 апреля в 11:25
Смутного времени. Надеюсь,завтра сработает.
SAFqwer
SAFqwer ответ Союзник противников (раскрыть)
24 апреля в 11:18
После такого распределения зп чего ждать от народной команды?
valt134
valt134
20 апреля в 23:30
Товарищ Сталин, вставай! Немцы в Москве!!!
PhanTheit
PhanTheit
20 апреля в 21:34
А модник урунов сколько с запрвки отжал
mortid
mortid ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 апреля в 21:24
А что, на других заправках дешевле?
makkie
makkie ответ -Хостинский- (раскрыть)
20 апреля в 20:44
У Локо еще Сухина на окладе)
-Хостинский-
-Хостинский-
20 апреля в 20:43
В сравнении с Николичем , в 10 раз больше . Но Локо в разы лучше и качественнее играет .
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
20 апреля в 20:26
Да я понял свой промах и уже жалобно повизгиваю,вымаливая прощение,у ворот его фазиенды...
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 20:24, ред.
Ну он хоть на поле чаще Кути бегает,но короче...А так-обижают детдомовца,да и в политику он зря полез.
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
20 апреля в 20:23
Эй, полегче с Заслуженным Мастером Спорта России )))
Ханханхан
Ханханхан
20 апреля в 20:14
Что Спартак Москва уже в супер лиге деньги и получает?
Futurista
Futurista ответ quinn-se (раскрыть)
20 апреля в 20:10
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 20:08
Ты чё,не знал,что российский паспорт-самый дорогой в мире???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 20:06
Неужели непонятно.? КутЯпов - заслуженный мастер спорта, а у Ларсона наверное только первый разряд. Все логично.
112910415
112910415
20 апреля в 19:58
можно жить
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
20 апреля в 19:53
Ларсон меньше Кутепова почти на лям ?!? Удивительно?!?
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
20 апреля в 19:44
Ну тогда понятно почему он так лихо скачет.
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
20 апреля в 19:43
Ещенко респект !!!)))
Сп62
Сп62 ответ SHMEL (раскрыть)
20 апреля в 19:43
Все обижались на уравниловку в СССР. Теперь уравниловки нет и все довольны.
ЧиП
ЧиП
20 апреля в 19:37
🙆🏻‍♂️ Сумашедшие суммы
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 19:36, ред.
Стали известны зарплаты игроков московского "Спартака"... можно предположить, что форвард Александр Соболев получает 1,15 миллиона евро за сезон.

Также названы заработные платы следующих футболистов красно-белых:

Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;

Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;

Айртон — 1,92 млн евро;

Георгий Джикия — 2,0 млн евро;

Андрей Ещенко — 33,1 млн рублей (0,36 млн евро);

Самюэль Жиго — 2,27 млн евро;

Роман Зобнин — 3,45 млн евро;

Илья Кутепов — 2,30 млн евро;

Александр Максименко — 1,49 млн евро;

Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;

Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;

Александр Селихов — 1,49 млн евро.

КУТЯ,Браво,ты -лучший!!!
quinn-se
quinn-se
20 апреля в 19:27
Только Мостовому об этом не говорите, у него сразу инфаркт миокарда будет)
SHMEL
SHMEL
20 апреля в 19:23
23 миллиона рублей в месяц!!! Мир сошёл с ума!!!
creamboy
creamboy
20 апреля в 19:18
Три с половиной ляма евро платят чуваку за то что бы Спартак проигрывал 0:3 Уфе
Апплодирую стоя 👏👏👏
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 19:16
Теперь я понимаю почему литр бензина на лукойле стоит почти 60 рублей.
leopit
leopit
20 апреля в 19:16
Обалдеть....Вот это карьера для простого молдаванина!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ particular (раскрыть)
20 апреля в 19:16
и потом на мальдивы на год минимум с моделями......это тебе не фуру за 2000 евро в месяц водить и тем более не за 500 евро в цеху вкалывать....
Ах да Тодеско не дал результат.....ну зарплату то получил....пи.дец...так и живём в экс ссср.
Futurista
Futurista
20 апреля в 19:09
Всем сразу стало легче)...
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