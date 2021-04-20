Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»

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20 апреля 2021, 18:21

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал данные по заработной плате главного тренера «Спартака» .

Как сообщается, зарплата немецкого специалиста в месяц составляет 287 000 евро. За сезон Тедеско получает 3 448 000 евро, что составляет около 276 млн рублей.

Кроме того, в контракте Тедеско предусмотрен бонус в размере около 44 млн рублей (574 000 долларов), если «Спартак» займёт второе место в нынешнем розыгрыше РПЛ .

Напомним, что немецкий специалист должен покинуть «Спартак» после этого сезона.