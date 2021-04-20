Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»

Телеграм-канал BlackMirror опубликовал данные по заработной плате главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Как сообщается, зарплата немецкого специалиста в месяц составляет 287 000 евро. За сезон Тедеско получает 3 448 000 евро, что составляет около 276 млн рублей.
Кроме того, в контракте Тедеско предусмотрен бонус в размере около 44 млн рублей (574 000 долларов), если «Спартак» займёт второе место в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Напомним, что немецкий специалист должен покинуть «Спартак» после этого сезона.
Также названы заработные платы следующих футболистов красно-белых:
Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;
Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;
Айртон — 1,92 млн евро;
Георгий Джикия — 2,0 млн евро;
Андрей Ещенко — 33,1 млн рублей (0,36 млн евро);
Самюэль Жиго — 2,27 млн евро;
Роман Зобнин — 3,45 млн евро;
Илья Кутепов — 2,30 млн евро;
Александр Максименко — 1,49 млн евро;
Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;
Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;
Александр Селихов — 1,49 млн евро.
КУТЯ,Браво,ты -лучший!!!
Также названы заработные платы следующих футболистов красно-белых:
Зелимхан Бакаев — 1,1 млн евро;
Аяз Гулиев — 1,38 млн евро;
Айртон — 1,92 млн евро;
Георгий Джикия — 2,0 млн евро;
Андрей Ещенко — 33,1 млн рублей (0,36 млн евро);
Самюэль Жиго — 2,27 млн евро;
Роман Зобнин — 3,45 млн евро;
Илья Кутепов — 2,30 млн евро;
Александр Максименко — 1,49 млн евро;
Эсекиэль Понсе — 1,72 млн евро;
Джордан Ларссон — 1,55 млн евро;
Александр Селихов — 1,49 млн евро.
КУТЯ,Браво,ты -лучший!!!
Апплодирую стоя 👏👏👏
Апплодирую стоя 👏👏👏
Ах да Тодеско не дал результат.....ну зарплату то получил....пи.дец...так и живём в экс ссср.
Ах да Тодеско не дал результат.....ну зарплату то получил....пи.дец...так и живём в экс ссср.