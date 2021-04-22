«Спасители футбола» хотят больше зарабатывать. Хотя достаточно всего лишь меньше тратить

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22 апреля 2021, 16:32

О чем красноречиво молчат Перес, Аньелли и их союзники.

Приказавшая долго жить Европейская Суперлига создавалась ради денег. Идеологи и сторонники проекта не скрывают этого, да и нет ничего зазорного в том, чтобы стремиться к улучшению своего финансового благосостояния. В мире победившего капитализма это цель каждой организации и каждого индивидуума. Но при всем этом не нужно иметь высшее экономическое образование, чтобы понимать простые вещи вроде той, что к финансовому благосостоянию ведет не только увеличение доходов, но и рационализация расходов.

12 топ-клубов со своим шоу «Нам кушать нечего!» не нашли сочувствия в массах. Да, богатые тоже могут поплакать из-за того, что могут себе позволить только 30-метровую яхту, в то время как хотят 60-метровую красавицу. А бедному в это же время не хватает на еду или на предметы обихода, способные обеспечить минимальный комфорт. Суперлига в той форме, которую предлагает Перес — это попытка олигархов улететь в космос, куда чернь в принципе не сможет добраться. Такой турнир может сделать богаче группу клубов. Где здесь благо для футбола? Впрочем, дон Флорентино не сдается:

Кто-то должен предложить другой формат, чтобы можно было заработать больше денег. Без большего заработка всё это умрет. Нужно признать, что даже в Примере, АПЛ и Серии А есть матчи, которые почти никто не смотрит. Мы открыты для других идей.

«Матчи, которые никто не смотрит»

Безусловно, в каждом чемпионате есть свои великие противостояния по типу «Тамбов» — «Уфа». Зрительский интерес к ним невысок, но условные «Эйбар» и «Кротоне» являются важной частью футбольной экосистемы. Градация силы и популярности команд в рамках одной лиги неизбежна, но в этом и есть благо. Играя за «Уэски», «Фулхэмы» и «Беневенто» против сильных соперников футболисты прогрессируют и готовятся со временем попасть в «Реалы», «Челси» и «Интеры».

Если Суперлига улетит в открытый космос вместе с лучшими игроками планеты, кто будет готовить пополнение для небожителей? Не играя против классных соперников постоянно, нельзя добиться ощутимого прогресса, нельзя подготовиться к Суперлиге, играя против «Алавеса», «Дженоа» и дублирующих составов больших клубов, которые зарабатывают деньги на стороне. По логике Переса, низшие дивизионы вообще не нужны, ведь матчи команд Сегунды B смотрят только специалисты, родственники участников и пара сотен фанатов.

Фанаты топ-клубов любят победы не меньше больших матчей

И еще кое-что господам Пересу и Аньелли было бы неплохо знать о болельщиках, раз уж они руководят суперклубами. По-моему, это очевидная и элементарная вещь, но, похоже, не все понимают: фанатам топ-клубов нужны не большие матчи каждую неделю, а регулярные победы любимой команды. Они к этому привыкли. Да что там, болельщики «Реала», «Ювентуса» или «Ман Сити» обожают матчи против заведомых «слабаков», когда в хороший для клуба сезон ты на 95% уверен в успехе и устраиваешь себе почти гарантированный праздник.

Для того чтобы пощекотать нервишки, есть несколько больших дерби и Лига чемпионов. И этого вполне достаточно, чтобы не заработать эмоциональное выгорание. В глубине души все мы — охотники за победами, и тем яростнее поддерживаем любимый клуб, чем ближе он к успеху. Напротив, в неудачные периоды наступает апатия, а источник разочарования хочется отодвинуть от себя подальше. Для фаната топ-клуба вылет из Лиги чемпионов — это обычно один вечер скорби после N-го раунда плей-офф, а вот серия неудач в Суперлиге может оказаться настоящим шок-контентом.

Представьте, что тот же «Реал» с первых туров Суперлиги осядет на дне таблицы, потеряв всякие шансы на успех и без риска вылететь. Вероятно, многие болельщики в такой ситуации разочаруются и перестанут активно следить за Суперлигой в ожидании следующего сезона. Никому не хочется чувствовать себя неудачником, особенно когда привык быть королем. А в таком турнире часть привыкших к победам фанатов всегда будет недовольна.

В конечном счете футболом правят не большие афиши, а эмоции миллионов людей. И единственно верный вектор развития футбола заключается в поисках идеальной формулы для генерации чувств, за которые болельщики будут готовы платить. Суперлига, в свою очередь, обещает напичканный крутыми спецэффектами контент, который априори неспособен обеспечить целевой аудитории стабильную эмоциональную привязку. Афиши быстро потускнеют, и на матчи Суперлиги начнут смотреть сквозь призму текущего турнирного положения: борьба за 16-е место в турнире, из которого не вылетают, мало кому интересна, выпусти на поле хоть трех Месси.

«Заработать больше денег». А не пробовали меньше тратить?

Но вся суть в этой фразе. Флорентино Перес говорит, что нужно заработать больше денег. Встречный вопрос: а зачем? Топ-клубам не хватает денег не потому, что их мало, а из-за неумения ими распоряжаться. Но если кошелек станет толще, а мозгов не прибавится, что изменится? Лидеры грандов создали заговор о Суперлиге в мире, где готовы отдавать больше 70% доходов в карманы футболистов, где готовы платить десятки миллионов евро жукам-агентам.

Перес и Абрамович были в первых рядах тех, кто взорвал футбольный рынок и лишил его очертаний адекватности, а теперь хотят решить проблему, вбросив в жерло еще несколько вагонов денег. Вместо того чтобы установить потолок зарплат для футболистов, исключить серые схемы и четко регламентировать компенсации агентам. Мудрые слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, к сожалению, тонут в хаотичном гомоне «спасителей футбола», которым постоянно нужно «больше золота»: