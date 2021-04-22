«Спасители футбола» хотят больше зарабатывать. Хотя достаточно всего лишь меньше тратить

О чем красноречиво молчат Перес, Аньелли и их союзники.
Приказавшая долго жить Европейская Суперлига создавалась ради денег. Идеологи и сторонники проекта не скрывают этого, да и нет ничего зазорного в том, чтобы стремиться к улучшению своего финансового благосостояния. В мире победившего капитализма это цель каждой организации и каждого индивидуума. Но при всем этом не нужно иметь высшее экономическое образование, чтобы понимать простые вещи вроде той, что к финансовому благосостоянию ведет не только увеличение доходов, но и рационализация расходов.
12 топ-клубов со своим шоу «Нам кушать нечего!» не нашли сочувствия в массах. Да, богатые тоже могут поплакать из-за того, что могут себе позволить только 30-метровую яхту, в то время как хотят 60-метровую красавицу. А бедному в это же время не хватает на еду или на предметы обихода, способные обеспечить минимальный комфорт. Суперлига в той форме, которую предлагает Перес — это попытка олигархов улететь в космос, куда чернь в принципе не сможет добраться. Такой турнир может сделать богаче группу клубов. Где здесь благо для футбола? Впрочем, дон Флорентино не сдается:
Кто-то должен предложить другой формат, чтобы можно было заработать больше денег. Без большего заработка всё это умрет. Нужно признать, что даже в Примере, АПЛ и Серии А есть матчи, которые почти никто не смотрит. Мы открыты для других идей.
«Матчи, которые никто не смотрит»
Безусловно, в каждом чемпионате есть свои великие противостояния по типу «Тамбов» — «Уфа». Зрительский интерес к ним невысок, но условные «Эйбар» и «Кротоне» являются важной частью футбольной экосистемы. Градация силы и популярности команд в рамках одной лиги неизбежна, но в этом и есть благо. Играя за «Уэски», «Фулхэмы» и «Беневенто» против сильных соперников футболисты прогрессируют и готовятся со временем попасть в «Реалы», «Челси» и «Интеры».
Если Суперлига улетит в открытый космос вместе с лучшими игроками планеты, кто будет готовить пополнение для небожителей? Не играя против классных соперников постоянно, нельзя добиться ощутимого прогресса, нельзя подготовиться к Суперлиге, играя против «Алавеса», «Дженоа» и дублирующих составов больших клубов, которые зарабатывают деньги на стороне. По логике Переса, низшие дивизионы вообще не нужны, ведь матчи команд Сегунды B смотрят только специалисты, родственники участников и пара сотен фанатов.
Фанаты топ-клубов любят победы не меньше больших матчей
И еще кое-что господам Пересу и Аньелли было бы неплохо знать о болельщиках, раз уж они руководят суперклубами. По-моему, это очевидная и элементарная вещь, но, похоже, не все понимают: фанатам топ-клубов нужны не большие матчи каждую неделю, а регулярные победы любимой команды. Они к этому привыкли. Да что там, болельщики «Реала», «Ювентуса» или «Ман Сити» обожают матчи против заведомых «слабаков», когда в хороший для клуба сезон ты на 95% уверен в успехе и устраиваешь себе почти гарантированный праздник.
Для того чтобы пощекотать нервишки, есть несколько больших дерби и Лига чемпионов. И этого вполне достаточно, чтобы не заработать эмоциональное выгорание. В глубине души все мы — охотники за победами, и тем яростнее поддерживаем любимый клуб, чем ближе он к успеху. Напротив, в неудачные периоды наступает апатия, а источник разочарования хочется отодвинуть от себя подальше. Для фаната топ-клуба вылет из Лиги чемпионов — это обычно один вечер скорби после N-го раунда плей-офф, а вот серия неудач в Суперлиге может оказаться настоящим шок-контентом.
Представьте, что тот же «Реал» с первых туров Суперлиги осядет на дне таблицы, потеряв всякие шансы на успех и без риска вылететь. Вероятно, многие болельщики в такой ситуации разочаруются и перестанут активно следить за Суперлигой в ожидании следующего сезона. Никому не хочется чувствовать себя неудачником, особенно когда привык быть королем. А в таком турнире часть привыкших к победам фанатов всегда будет недовольна.
В конечном счете футболом правят не большие афиши, а эмоции миллионов людей. И единственно верный вектор развития футбола заключается в поисках идеальной формулы для генерации чувств, за которые болельщики будут готовы платить. Суперлига, в свою очередь, обещает напичканный крутыми спецэффектами контент, который априори неспособен обеспечить целевой аудитории стабильную эмоциональную привязку. Афиши быстро потускнеют, и на матчи Суперлиги начнут смотреть сквозь призму текущего турнирного положения: борьба за 16-е место в турнире, из которого не вылетают, мало кому интересна, выпусти на поле хоть трех Месси.
«Заработать больше денег». А не пробовали меньше тратить?
Но вся суть в этой фразе. Флорентино Перес говорит, что нужно заработать больше денег. Встречный вопрос: а зачем? Топ-клубам не хватает денег не потому, что их мало, а из-за неумения ими распоряжаться. Но если кошелек станет толще, а мозгов не прибавится, что изменится? Лидеры грандов создали заговор о Суперлиге в мире, где готовы отдавать больше 70% доходов в карманы футболистов, где готовы платить десятки миллионов евро жукам-агентам.
Перес и Абрамович были в первых рядах тех, кто взорвал футбольный рынок и лишил его очертаний адекватности, а теперь хотят решить проблему, вбросив в жерло еще несколько вагонов денег. Вместо того чтобы установить потолок зарплат для футболистов, исключить серые схемы и четко регламентировать компенсации агентам. Мудрые слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, к сожалению, тонут в хаотичном гомоне «спасителей футбола», которым постоянно нужно «больше золота»:
Все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам.
Одни минуса , а где плюсы ?
предвзятое мнение автора , который только думает о себе .
Одни минуса , а где плюсы ?
предвзятое мнение автора , который только думает о себе .
таких случаях мне интересно, как автор сообщил бы лично президентам, что думает. Ладно дети пишут комментарии предвзято, автору постарше уже не солидно так категорично писать.
таких случаях мне интересно, как автор сообщил бы лично президентам, что думает. Ладно дети пишут комментарии предвзято, автору постарше уже не солидно так категорично писать.
Подумайте сами - это звучит как "Дайте мне зарплату больше" - ответ "Почему?" - "У меня траты большие, мне денег мало".
Вы посмотрите на трансферы Барселоны, Реала, Ювентуса. О чем только думали эти ребята? Вы проведите параллель с кризисом 2008 года, когда американское правительство и по факту весь мир спасали банки, которые плохо делали свою работу. И сейчас это же хочет СЛ, чтобы их спасли и вернули их же кредиты, но это не честно. Команды супер лиги не были готовы к черному лебедю - это их проблема, а не всего футбола в целом. Никто не заставлял реал покупать игроков за боснословные деньги, их сгубила их же алчность. И теперь нам пытаются навязать что наступает конец света и футбольные ассоциации должны стянуть пояса, чтобы у кого-то была икра на столе.
Как бы это странно не звучала, но если 8 из 12 команд обанкротятся, то будет печально и грустно, но это не будет конец света, а лишь банкротство нескольких команд.
Подумайте сами - это звучит как "Дайте мне зарплату больше" - ответ "Почему?" - "У меня траты большие, мне денег мало".
Вы посмотрите на трансферы Барселоны, Реала, Ювентуса. О чем только думали эти ребята? Вы проведите параллель с кризисом 2008 года, когда американское правительство и по факту весь мир спасали банки, которые плохо делали свою работу. И сейчас это же хочет СЛ, чтобы их спасли и вернули их же кредиты, но это не честно. Команды супер лиги не были готовы к черному лебедю - это их проблема, а не всего футбола в целом. Никто не заставлял реал покупать игроков за боснословные деньги, их сгубила их же алчность. И теперь нам пытаются навязать что наступает конец света и футбольные ассоциации должны стянуть пояса, чтобы у кого-то была икра на столе.
Как бы это странно не звучала, но если 8 из 12 команд обанкротятся, то будет печально и грустно, но это не будет конец света, а лишь банкротство нескольких команд.
Переса и Ко я не поддерживаю, но понимаю. Они хотели сделать так чтобы деньги ( их большая часть ) зарабатываемые за их счёт оседали не в карманах УЕФА с их непрозрачной финансовой отчётностью, а доставались именно клубам.
В этот раз не проканало, но я абсолютно уверен что это не конец. По любому подход будет пересмотрен и переосмыслен.
Переса и Ко я не поддерживаю, но понимаю. Они хотели сделать так чтобы деньги ( их большая часть ) зарабатываемые за их счёт оседали не в карманах УЕФА с их непрозрачной финансовой отчётностью, а доставались именно клубам.
В этот раз не проканало, но я абсолютно уверен что это не конец. По любому подход будет пересмотрен и переосмыслен.
А действительно кто готовить будут игроков для топов.
Взять тот же классико , без Роналду ревльно стало скучно , а таких матчей может стать 4 в месяц.
Может Перес перед смертью затусить решил?
К тому же есть клубы не топы за которыми интересно следить.
Монако , Лестер Эвертон Лидс Вулверхэмптон Бильбао Валенсия Вольфсбург Гамбург Турция Украина
Арсенал и Тоттенхэм сколько матчей в сл выигрвют?
Другой вопрос - сколько эти команды одержат побед за год?
А действительно кто готовить будут игроков для топов.
Взять тот же классико , без Роналду ревльно стало скучно , а таких матчей может стать 4 в месяц.
Может Перес перед смертью затусить решил?
К тому же есть клубы не топы за которыми интересно следить.
Монако , Лестер Эвертон Лидс Вулверхэмптон Бильбао Валенсия Вольфсбург Гамбург Турция Украина
Арсенал и Тоттенхэм сколько матчей в сл выигрвют?
Другой вопрос - сколько эти команды одержат побед за год?
Опосля мысли всегда правильные, не надо было то, не надо было это. Причём все болельщики активно следят за трансферами и постоянно ноют, что не покупают того или того. А реальность такова, что у многих топ клубов не маленькие такие задолженности. А всем клубам нужно усиляться МС нужен форвард, Барселоне нужно пол команды и т.п. С командами которые курируют шейхи все понятно им и так норм. А другие на примере Реала. Покупка Мбапе и Холанда обойдётся дороже 300 млн. 2 футболиста стоимостью одной средней команды. А если ты их не купишь то купит, кто-то другой, а болельщики ждут трофеев как ни как топ клуб. Денег у клубов порядком сократилось, а конкуренция только растёт и если ты не участвуешь в гонке за футболистов то довольно таки скоро ты окажешься на обочине. Исключение Бавария которая за бесплатно и за не очень большие деньги фармит всю бундеслигу. Но это скорее исключение нежели чем правило. А самый главный прикол в том, что покупая футболиста не факт, что он заиграет (привет Азар, коутинью, дембеле), а денег ты за него отдал кучу.
З.Ы. Самое забавное, что все эти трушные футболисты которые против суперлиги и за футбол, во время короны как то не очень хотели или отказывались урезать свои зарплаты
Опосля мысли всегда правильные, не надо было то, не надо было это. Причём все болельщики активно следят за трансферами и постоянно ноют, что не покупают того или того. А реальность такова, что у многих топ клубов не маленькие такие задолженности. А всем клубам нужно усиляться МС нужен форвард, Барселоне нужно пол команды и т.п. С командами которые курируют шейхи все понятно им и так норм. А другие на примере Реала. Покупка Мбапе и Холанда обойдётся дороже 300 млн. 2 футболиста стоимостью одной средней команды. А если ты их не купишь то купит, кто-то другой, а болельщики ждут трофеев как ни как топ клуб. Денег у клубов порядком сократилось, а конкуренция только растёт и если ты не участвуешь в гонке за футболистов то довольно таки скоро ты окажешься на обочине. Исключение Бавария которая за бесплатно и за не очень большие деньги фармит всю бундеслигу. Но это скорее исключение нежели чем правило. А самый главный прикол в том, что покупая футболиста не факт, что он заиграет (привет Азар, коутинью, дембеле), а денег ты за него отдал кучу.
З.Ы. Самое забавное, что все эти трушные футболисты которые против суперлиги и за футбол, во время короны как то не очень хотели или отказывались урезать свои зарплаты