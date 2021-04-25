Олич: «Была игра рукой до нарушения Ахметова»

Наставник ЦСКА Ивица Олич отреагировал на поражение от «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ.
Я не знаю, может быть, в правилах что-то поменялось, но там была игра рукой до нарушения Ахметова. Мне кажется, что арбитр (Павел Кукуян) ошибся. Это ключевой эпизод, который повлиял на результат.
Это было обычное дерби, равный матч. Обе команды горели желанием, но один момент с удалением оказался решающим. Нам было очень тяжело после красной карточки. Хотя даже во втором тайме у нас были моменты, нужно их забивать.
Я отвечал на этот комментарий. Ганчаренко сам единожды занял 2е место. Один раз практически за 5 лет это не "постоянно", не так ли?
"Заслуга тренера, что они не провалились в средину таблицы."
А теперь вдруг про середину таблицы. Надо все таки определиться, что он делал с этими игроками - или он постоянно занимал призовые места, или он молодец, что не провалился в середину.
Я отвечал на этот комментарий. Ганчаренко сам единожды занял 2е место. Один раз практически за 5 лет это не "постоянно", не так ли?
"Заслуга тренера, что они не провалились в средину таблицы."
А теперь вдруг про середину таблицы. Надо все таки определиться, что он делал с этими игроками - или он постоянно занимал призовые места, или он молодец, что не провалился в середину.
Посмотри статистику! С каими игроками он призовые места занимал?
Сезон 16-17 после чемпионства Слуцкого тем же составом Ганчаренко занял 2 место
Сезон 17-18 заняли 2 место. Играли больше всего Витиньо, Натхо, Головин, Березуцкие, Игнашевич, Вернблум.
Сезон 18-19 заняли 4 место. Играли больше всего Бекао, Ахметов, Влашич, Бийол, Магнуссон, Обляков.
Сезон 19-20 заняли 4 место. Влашич, Обляков, Магнуссон, Бистрович...
(постоянно играющих все эти сезоны Акинфеева, Фернандеса и тд я не включал в список)
Провести параллели надо? Команда сильно деградировала. Вместо Вернблума у нас Ахметов, вместо Бийола у нас Обляков. Вместо братьев - Васин и Дивеев с Карповым. Вместо Мусы и Витиньо, прости Господи, Чалов и Рондон со Шкуриным. Единственно нашли замену Дзагоеву. Это я даже еще не включаю сюда сырых Марадишвили, Тикнизяна и тд. ЦСКА решил усидеть на двух стульях, но в итоге пришлось выбирать между "пики точеные или х.. др..е"
Посмотри статистику! С каими игроками он призовые места занимал?
Сезон 16-17 после чемпионства Слуцкого тем же составом Ганчаренко занял 2 место
Сезон 17-18 заняли 2 место. Играли больше всего Витиньо, Натхо, Головин, Березуцкие, Игнашевич, Вернблум.
Сезон 18-19 заняли 4 место. Играли больше всего Бекао, Ахметов, Влашич, Бийол, Магнуссон, Обляков.
Сезон 19-20 заняли 4 место. Влашич, Обляков, Магнуссон, Бистрович...
(постоянно играющих все эти сезоны Акинфеева, Фернандеса и тд я не включал в список)
Провести параллели надо? Команда сильно деградировала. Вместо Вернблума у нас Ахметов, вместо Бийола у нас Обляков. Вместо братьев - Васин и Дивеев с Карповым. Вместо Мусы и Витиньо, прости Господи, Чалов и Рондон со Шкуриным. Единственно нашли замену Дзагоеву. Это я даже еще не включаю сюда сырых Марадишвили, Тикнизяна и тд. ЦСКА решил усидеть на двух стульях, но в итоге пришлось выбирать между "пики точеные или х.. др..е"
А последнюю смотрели? Вот где поговорить... ЦСКА играл почти всё время в меньшинстве...
А последнюю смотрели? Вот где поговорить... ЦСКА играл почти всё время в меньшинстве...
А вот Ахметов после доигровки эпизода левой ногой, стал "играть" правой, в колено (связки, мениски) сопернику., на замедленном, в определенном ракурсе, это отлично видно. Кукуян и Карасев приняли правильное, профессиональное решение.
А вот Ахметов после доигровки эпизода левой ногой, стал "играть" правой, в колено (связки, мениски) сопернику., на замедленном, в определенном ракурсе, это отлично видно. Кукуян и Карасев приняли правильное, профессиональное решение.