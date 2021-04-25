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Олич: «Была игра рукой до нарушения Ахметова»

25 апреля 2021, 19:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Ивица Олич отреагировал на поражение от «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ.

Я не знаю, может быть, в правилах что-то поменялось, но там была игра рукой до нарушения Ахметова. Мне кажется, что арбитр (Павел Кукуян) ошибся. Это ключевой эпизод, который повлиял на результат.

Это было обычное дерби, равный матч. Обе команды горели желанием, но один момент с удалением оказался решающим. Нам было очень тяжело после красной карточки. Хотя даже во втором тайме у нас были моменты, нужно их забивать.

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Все комментарии
Zak11
Zak11 ответ -Хостинский- (раскрыть)
26 апреля в 03:05
По моему Соболев был первый, у него собственно и мяч был. Ахметов грубо сыграл.
oFANATo
oFANATo
26 апреля в 01:18
Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
-Хостинский-
-Хостинский-
26 апреля в 00:04
Ахметов играл в мяч , да жестко , но в мяч , и прямой ноги не было , честно не пойму где же тут удаление. Тут и желтой быть не должно , он опередил Соболя , первый ударил по мячу а уже потом попал в ногу , на повторах это прекрасно видно.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответ iniesta8xxx (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 22:13
Если ахметова не остановить, то в следующем матче он кого нибудь отправит на больницу. Это у него уже в крови играть грубо, без мозгов. Теперь задумается, может быть, если есть чем.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
25 апреля в 22:08
В первом матче, у облякова кажется, тоже была рука, такая же, и почти в том же месте. И что, Спартаку после этой руки гол джуки забил. Тут прокомментировать не хочется.
neukomm
neukomm ответ Сп62 (раскрыть)
25 апреля в 21:43, ред.
Ну и докину в топку - почему при Ганчаренко сильно сбавили не только Ахметов с Обляковым, но и Чалов с Кучаевым? Прогресса в их игре нет. Скорее это регресс.
neukomm
neukomm ответ Сп62 (раскрыть)
25 апреля в 21:37, ред.
"Ганчаренко постоянно занимал призовые места"
Я отвечал на этот комментарий. Ганчаренко сам единожды занял 2е место. Один раз практически за 5 лет это не "постоянно", не так ли?
"Заслуга тренера, что они не провалились в средину таблицы."
А теперь вдруг про середину таблицы. Надо все таки определиться, что он делал с этими игроками - или он постоянно занимал призовые места, или он молодец, что не провалился в середину.
Сп62
Сп62 ответ neukomm (раскрыть)
25 апреля в 21:19, ред.
А ты считаешь, что тренеру запросто найти замену Березуцким и Игнашевичу? Заслуга тренера, что они не провалились в средину таблицы. Посмотрим, как найдут замену в следующем сезоне Облякову, Чалову, Васину и другим.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
25 апреля в 21:04
Это норм для таких игр,дома нагнём и в гостях закрепим! В баскетболе, уже одной ногой в финале четырёх,я там даже за Зенит топлю,они в коем веке не опазорились и играют достойно,а так всем нашим удачи в европе!
neukomm
neukomm ответ Сп62 (раскрыть)
25 апреля в 21:03, ред.
Да ты прикалываешься что-ли???
Посмотри статистику! С каими игроками он призовые места занимал?
Сезон 16-17 после чемпионства Слуцкого тем же составом Ганчаренко занял 2 место
Сезон 17-18 заняли 2 место. Играли больше всего Витиньо, Натхо, Головин, Березуцкие, Игнашевич, Вернблум.
Сезон 18-19 заняли 4 место. Играли больше всего Бекао, Ахметов, Влашич, Бийол, Магнуссон, Обляков.
Сезон 19-20 заняли 4 место. Влашич, Обляков, Магнуссон, Бистрович...
(постоянно играющих все эти сезоны Акинфеева, Фернандеса и тд я не включал в список)
Провести параллели надо? Команда сильно деградировала. Вместо Вернблума у нас Ахметов, вместо Бийола у нас Обляков. Вместо братьев - Васин и Дивеев с Карповым. Вместо Мусы и Витиньо, прости Господи, Чалов и Рондон со Шкуриным. Единственно нашли замену Дзагоеву. Это я даже еще не включаю сюда сырых Марадишвили, Тикнизяна и тд. ЦСКА решил усидеть на двух стульях, но в итоге пришлось выбирать между "пики точеные или х.. др..е"
NYJ
NYJ ответ ABir (раскрыть)
25 апреля в 20:40, ред.
Он первый, кто виноват в удалении, я в перерыве после повторов увидел сначала игру в мяч и посчитал удаление неверным, но считаю в целом, что так опасно играть в принципе, поэтому скорее всего верное решение, к игрок чем думал играя так в середине поля?!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
25 апреля в 20:26
Согласен, вторая игра с Авангардом...
А последнюю смотрели? Вот где поговорить... ЦСКА играл почти всё время в меньшинстве...
sv_1969
sv_1969
25 апреля в 20:22
Зачем Ивице начинать пинать на судью!!А то так можно договорится и до снятия с чемпа)))
sv_1969
sv_1969 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
25 апреля в 20:19
Трудно не согласится!А Игорь не может тащить один!
Сп62
Сп62 ответ neukomm (раскрыть)
25 апреля в 20:13
А как же с этими бездарными игроками Ганчаренко постоянно занимал призовые места?
Stiv28
Stiv28
25 апреля в 20:12
цска получил по заслугам, игра уровня Ротора, Тамбова и Уфы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 20:10
Кукуян был заряжен.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
25 апреля в 20:06
Долгое время ЦСКА держался за счет трех трех великолепных игроков: Акинфеева, Влашича и Фернандеса. Чуть сдал Влашич, выполнявший весь сезон огромный объем работы на поле, нет Фернандеса (тоже весьма подуставшего) и команда сразу перестала быть даже одним из лидеров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
25 апреля в 20:01
В хоккей
ошалевший
ошалевший
25 апреля в 19:52
    neukomm
    neukomm
    25 апреля в 19:51, ред.
    Да, может быть, пенальти не было. Но я абсолютно не видел "горения желанием". ВЫ НОЛЬ ПРОБИЛИ ПО ВОРОТАМ! Совершенно разобщенная команда без стержня. С Сочи и с Локо тоже судья виноват? Надо Оличу открыто сказать, что игроки бездарны, может после этого наверху зачешутся и наконец усилят команду одним несчастным опорником. Смотреть на ЦСКА это боль - защита отсутствует как класс. Влашич просто сложил лапки. Нападение выясняет чья нога/голова более деревяннее. Жалко только Акинфеева - своими глазами видит деградацию и падение родного клуба.
    ДСА
    ДСА
    25 апреля в 19:46
    ЦСКА просто слабее.
    Союзник противников
    Союзник противников
    25 апреля в 19:46
    Лучше сосредоточиться на втором высказывании,о необходимости хотя бы попадать в створ ворот с семи-8 метров.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Вагабонди (раскрыть)
    25 апреля в 19:45
    Сходу прочитай нам их!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    25 апреля в 19:45
    В баскетбол?)
    ABir
    ABir
    25 апреля в 19:42
    Даже если и была игра рукой, это никак не оправдывает умышленную бестолковую грубость Ахметова вне опасности воротам и в самом начале встречи
    Шуnя771
    Шуnя771
    25 апреля в 19:41
    Рука была, но видно ли было это Кукуян?

    А вот Ахметов после доигровки эпизода левой ногой, стал "играть" правой, в колено (связки, мениски) сопернику., на замедленном, в определенном ракурсе, это отлично видно. Кукуян и Карасев приняли правильное, профессиональное решение.
    Вагабонди
    Вагабонди
    25 апреля в 19:41
    Олич, читай правила.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    25 апреля в 19:36
    Оличу не надо оправдываться.
    CSKA2012
    CSKA2012
    25 апреля в 19:30
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