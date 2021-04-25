Олич: «Была игра рукой до нарушения Ахметова»

Наставник ЦСКА отреагировал на поражение от «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ .

Я не знаю, может быть, в правилах что-то поменялось, но там была игра рукой до нарушения Ахметова. Мне кажется, что арбитр (Павел Кукуян) ошибся. Это ключевой эпизод, который повлиял на результат.

Это было обычное дерби, равный матч. Обе команды горели желанием, но один момент с удалением оказался решающим. Нам было очень тяжело после красной карточки. Хотя даже во втором тайме у нас были моменты, нужно их забивать.