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«Надеюсь, будем наслаждаться футболом». Масалитин — о «Спартак» — ЦСКА

25 апреля 2021, 15:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче «армейцев» со «Спартаком» в 27-м туре РПЛ.

Фаворита в дерби нет — команды находятся рядом, практически в одинаковом турнирном положении. Результат в дерби всегда непредсказуем: и «Спартак», и ЦСКА проиграли свои последние матчи 0:3 — команды будут настроены и сверхмотивированы. В таких матчах всё решается за счёт индивидуального мастерства отдельных игроков. У «Спартака» не сыграет Жиго — это небольшое преимущество для «армейцев», хотя у них самих отсутствует Фернандес и травмирован основной центральный защитник Магнуссон — это очень большая потеря.

В игре с «Локомотивом» ЦСКА владел преимуществом, но ничего не создал? Так «Спартак» точно такой же: они тоже не любят обороняться. Обе команды любят доминировать на поле, брать ситуацию под контроль, потихонечку расшатывать оборону соперника и находить свои моменты. До первого гола футбол будет более закрытый и позиционный. Если кто-то из соперников быстро забьёт первый гол, то мы увидим красивый футбол. Ожидаю, что будет борьба и неуступчивость. Те же судейские ошибки могут перевернуть игру и привести к непредсказуемости.

Не скажу, что состав красно-белых сильнее, чем у ЦСКА. В игре на Кубок «армейцы» хорошо владели мячом и доминировали в средней линии — чего не скажешь о средней линии «Спартака». У красно-белых играет очень хорошее трио впереди: все игроки разноплановые, но «Уфа» показала, как стоит играть против них.

Дерби — определяющая игра в борьбе за еврокубки. На кону стоит очень многое — именно это делает игру интереснее. Олич — новый человек и только пришёл в команду. «Спартак» сейчас находится в подвешенном состоянии, много слухов о будущем главного тренера: если они проиграют, то непонятно, что они будут решать с Тедеско. Всё будет решаться на поле. Надеюсь, будем наслаждаться футболом.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 16:20
СИЛА КОМАНД в ТАБЛИЦЕ, НИ О ЧЁМ !!! .
КОГДА ТАКОЕ ДЕРБИ ,
МЕЖДУ ЦСКА И СПАРТАКОМ !!!
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИГРЫ !!! ДА ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ !!! УДАЧИ ЦСКА !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 15:53
Врядли сегодня будет настоящий дерби, думаю кукуян помешает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 апреля в 15:45
Матч будет очень сложный для судейства. Силы команд примерно равны и любая спорная трактовка эпизода может повлиять на исход встречи и вызвать в последствии поток гневных жалоб, обвинений и требований разъяснений.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 15:39
А я буду злиться и орать!
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