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Мостовой: «Олича не будут судить по дерби со „Спартаком“»

25 апреля 2021, 15:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о важности для главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско предстоящего дерби в 27-м туре РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

ЦСКА с «Локо» играл нормально, они не заслуживали крупного поражения. Просто у «Локомотива» сейчас залетает все, что можно. «Спартак» нас наоборот удивил с «Уфой». Команды в одинаковом состоянии, но у ЦСКА много потерь: Магнуссон, Фернандес. Это уже огромные проблемы, но у «армейцев» есть Влашич. Он может решить. Олича не будут судить по дерби. Важно ли выиграть для Тедеско? Мне все равно. Все, что он делает за последнее время… Чего мы только ни слышали, ни видели. То приходит, то уходит. Сегодня всё-таки «Спартак» — фаворит. Меньше травмированных, плюс свои фанаты. Это большое преимущество.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 апреля в 16:23
и как всегда про нелюбимого Тедеско ...
Сп62
Сп62
25 апреля в 15:34
Кто ж его будет судить? Он же не Кокорин.
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 15:29
У обеих команд есть шансы.
Futurista
Futurista
25 апреля в 15:17
Казнят без суда...
ДСА
ДСА
25 апреля в 15:13
Одна игра может всё исправить и Олича будут боготворить.
oFANATo
oFANATo
25 апреля в 15:06
И по окончании сезона не будут.
drug01
drug01
25 апреля в 15:06
Ждем саму игру
beefs
beefs
25 апреля в 15:05
главное что бы получился красивый матч, не такой как в прошлом году...
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