Мостовой: «Олича не будут судить по дерби со „Спартаком“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о важности для главного тренера «Спартака» предстоящего дерби в 27-м туре РПЛ между красно-белыми и ЦСКА .

ЦСКА с «Локо» играл нормально, они не заслуживали крупного поражения. Просто у «Локомотива» сейчас залетает все, что можно. «Спартак» нас наоборот удивил с «Уфой». Команды в одинаковом состоянии, но у ЦСКА много потерь: Магнуссон, Фернандес. Это уже огромные проблемы, но у «армейцев» есть Влашич. Он может решить. Олича не будут судить по дерби. Важно ли выиграть для Тедеско? Мне все равно. Все, что он делает за последнее время… Чего мы только ни слышали, ни видели. То приходит, то уходит. Сегодня всё-таки «Спартак» — фаворит. Меньше травмированных, плюс свои фанаты. Это большое преимущество.