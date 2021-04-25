«Дерби — это всегда круто. Будем наслаждаться». Федун — о матче с ЦСКА

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Дерби — это всегда круто. Будем наслаждаться.
Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 16:30 мск.
Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Дерби — это всегда круто. Будем наслаждаться.
Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 16:30 мск.
Наиболее эмоциональные болельщики из обоих лагерей уже выплеснули свои эмоции друг на друга.
Наиболее эмоциональные болельщики из обоих лагерей уже выплеснули свои эмоции друг на друга.