ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«Дерби — это всегда круто. Будем наслаждаться». Федун — о матче с ЦСКА

25 апреля 2021, 16:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Дерби — это всегда круто. Будем наслаждаться.

Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 16:30 мск.

Все новости
Федотов: «Мы не рассчитывали пропускать»
Сегодня, 00:29 Комментарии5
Канчельскис: «Дойдёт до того, что гендиректором „Спартака“ станет Бузова»
Вчера, 18:27 Комментарии50
Смородская: «Зарема Салихова — пустое место, она никто и звать её никак»
Вчера, 16:37 Комментарии49
«В таких условиях нужно бежать из клуба». Кавазашвили о Попове в «Спартаке»
Вчера, 16:18 Комментарии22
Дасаев: «„Спартаку“ в ответном матче нужно верить в себя и быть смелее»
Вчера, 15:37 Комментарии31
Маммана: «Мне не дали реального шанса в „Зените“»
Вчера, 14:56 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 17:40
Ждём судейских скандалов!
ДСА
ДСА
25 апреля в 17:19
Надо наслаждаться победой.
stanichnik
stanichnik ответ ABir (раскрыть)
25 апреля в 16:58
Доброго Здоровья, Андрей!
Наиболее эмоциональные болельщики из обоих лагерей уже выплеснули свои эмоции друг на друга.
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 16:31
Надеюсь обойдётся без судейских скандалов.
ABir
ABir
25 апреля в 16:27
Хотелось бы просто нейтрально смотреть и наслаждаться дерби, но опять не получится, эмоции своё возьмут
Иван Тасминский
Иван Тасминский
25 апреля в 16:26
Главное, чтобы кто-то после дерби не захотел сняться с чемпионата
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 16:22
Ждём ДЕРБИ !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100