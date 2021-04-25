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Васин: «Ахметову не нужно было показывать красную карточку»

25 апреля 2021, 17:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Виктор Васин дал комментарий в перерыве матча против «Спартака».

Я считаю, что удаления не было. Ахметов заслужил желтую карточку, но никак не удаление. Что будем делать после перерыва? Тренер подскажет.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 апреля в 09:51
Ахметов играет грубо, и не первый раз ...
да и не второй,не третий и т.д
sv_1969
sv_1969 ответ Багров-брат (раскрыть)
26 апреля в 15:57
А может простая некомпетентность
Багров-брат
Багров-брат ответ sv_1969 (раскрыть)
26 апреля в 15:28
Да я и сам не верю в Лёнину щедрость. Ну ведь что-то Кукуяну крышу сдвинуло в одном направлении.
blitz
blitz
26 апреля в 12:08
Явная ошибка Кукуяна или злой умысел.
antant1
antant1 ответ Lorenzo Zizu (раскрыть)
26 апреля в 07:07
А он подключился, судья потому и побежал смотреть момент, после разговора с Вар
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 19:21
Я изначально считал спартак фаворитом в этом матче не потому, что это сильная команда а потому, что наши ослаблены отсутсвием ряда ключевых игроков из-за травм, но судейство в нашей стране всё время удивляет, три дня назад за игру рукой Рондона, который можно было рассмотреть под микроскопом отменяют гол и никто не знает как бы закончилась та игра если бы засчитали гол, здесь перед "дтп" Ахметова с артистом соболевым айртон останавливает мяч рукой и кукуян вместе с ВАР делают вид, что ничего не происходит и через пару секунд удаление а вот останови игру свистком за игру рукой может этого столкновения и не было но зато мы могли видеть полноценный дерби, кукуян не ошибся он намеренно удалил Ахметова и испортил игру, жаль.
Mustаng
Mustаng
25 апреля в 19:16
Ахметов з....л грубо играть на пустом месте, но красной не было, играл в мяч. Ну а Васину не стоит быть таким деревом. А лучше ЦСКА от них избавляться, топят клуб только .
sv_1969
sv_1969 ответ Багров-брат (раскрыть)
25 апреля в 19:10
Я к тому веду , что пока вот так будет порознь эта хрень продолжится!Я правда не уверен что Леня заносил чего то)
112910415
112910415
25 апреля в 18:59
Ахметову не впервой ...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 18:58
Удаление подпортило игру
oFANATo
oFANATo
25 апреля в 18:53
Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
Багров-брат
Багров-брат ответ sv_1969 (раскрыть)
25 апреля в 18:18
Так спамовцы всегда кричат, что их судьи обижают. А тут совсем другая песня: удаление соперника за игру в мяч и рученьку в игре не заметили. Ну, не всегда же обижают.
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
25 апреля в 18:07
Красная ппямая по любому перебор, фол был, но на желтую. Надо чтобы в эпизодах с удалением тоже VAR подключался.
sv_1969
sv_1969 ответ Багров-брат (раскрыть)
25 апреля в 18:02
Похоже у Вас Федун во всем виноват!За Кб не топлю если что
Oleg1956
Oleg1956
25 апреля в 17:59
Сука 33а мало того что от него ноль еще и очень грубый игрок. Не первый раз он зарабатывает карточки. В такой и так тяжелый момент для ЦСКА. Просто грида.
vinyardrip
vinyardrip ответ Василий 50 (раскрыть)
25 апреля в 17:44
Ваще т его спросили, как бы не его инициатива
particular
particular
25 апреля в 17:43, ред.
Нужно, не нужно...
В таких поединках надо голы забивать, пока не вступили в силу провокации, травмы и наказания... А кто не успел, те рассуждают и отгребают...
Багров-брат
Багров-брат
25 апреля в 17:42
Чемоданчик Федуна и Кукуян встретились.
Василий 50
Василий 50
25 апреля в 17:41
Ты играй, а не комментируй.
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