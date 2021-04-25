Васин: «Ахметову не нужно было показывать красную карточку»

Защитник ЦСКА Виктор Васин дал комментарий в перерыве матча против «Спартака».
Я считаю, что удаления не было. Ахметов заслужил желтую карточку, но никак не удаление. Что будем делать после перерыва? Тренер подскажет.
Защитник ЦСКА Виктор Васин дал комментарий в перерыве матча против «Спартака».
Я считаю, что удаления не было. Ахметов заслужил желтую карточку, но никак не удаление. Что будем делать после перерыва? Тренер подскажет.
да и не второй,не третий и т.д
да и не второй,не третий и т.д
В таких поединках надо голы забивать, пока не вступили в силу провокации, травмы и наказания... А кто не успел, те рассуждают и отгребают...
В таких поединках надо голы забивать, пока не вступили в силу провокации, травмы и наказания... А кто не успел, те рассуждают и отгребают...