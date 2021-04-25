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Червиченко: «„Спартак“ сегодня выиграет. За счёт атаки, азарта и ошибок»

25 апреля 2021, 14:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Спартак» сегодня выиграет. За счёт атаки, азарта и ошибок. У них из критического — только отсутствие Жиго. А у ЦСКА очень много травмированных, ещё и Фернандеса нет. Это уже совсем смерть. У меня есть ощущение, что если сегодня ЦСКА проиграет, то по Оличу могут быть сделаны выводы. Для него это решающий матч. Если проиграет, то в следующем сезоне можем увидеть нового тренера. А для Тедеско это возможность реабилитироваться за кошмарное поражение после «Уфы». Если он хочет остаться в «Спартаке», то ему нужно убедительно выигрывать.

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Все комментарии
yk2ru
yk2ru ответ ДАША Д (раскрыть)
25 апреля в 19:46
Знает, что обычно ошибается с прогнозом, вот и предсказал победу Спартаку, желая поражения на самом деле ))
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 16:37
Будет очень хорошо если так всё и будет
112910415
112910415
25 апреля в 16:18
ну ладно, пусть так )
ДАША Д
ДАША Д
25 апреля в 15:11
Удивительно от него слышать что- то положительное о Спартаке.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 апреля в 14:43
Расклады по чемпионату и по составу не отразят реального соотношения сил в московском дерби. Думается, что Жиго так же важен как и Фернандес, да и мотивация остаться Тедеско у руля красно-белых может отсутствовать. Психологическое состояние у обоих команд после последних игр неважнецкое и оба клуба нуждаются в реабилитации перед своими болельщиками. А так эта встреча стоит особняком от других игр чемпионата и в этом случае борьба за очки в турнирной таблице отходит на второй план и на первое место выходит историческое противостояние двух московских клубов - антагонистов.
batog
batog
25 апреля в 14:36
Твои слова, да Богу в уши!
makkie
makkie
25 апреля в 14:31
Сглазить пытается Червяк!

Дерби - это всегда непредсказуемость. И формы команд перед матчем совсем ни при чем.
Сто раз было, что вялый цска обыгрывал Спартак на ходу. И наоборот.
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