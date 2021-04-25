Олич: «Мои футболисты готовы показать хорошую игру со „Спартаком“»

Главный тренер ЦСКА рассказал о состоянии своей команды перед матчем 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

В каком состоянии команда? У нас было больше дней для восстановления, чем перед «Локомотивом». Хорошее поле, стадион, атмосфера, мои игроки готовы показать хорошую игру. У нас короткая скамейка? У меня нет другого выбора, все игроки важны, я не могу выбирать.