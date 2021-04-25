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Олич: «Мои футболисты готовы показать хорошую игру со „Спартаком“»

25 апреля 2021, 16:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о состоянии своей команды перед матчем 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

В каком состоянии команда? У нас было больше дней для восстановления, чем перед «Локомотивом». Хорошее поле, стадион, атмосфера, мои игроки готовы показать хорошую игру. У нас короткая скамейка? У меня нет другого выбора, все игроки важны, я не могу выбирать.

Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 16:30 мск.

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ За наших (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 19:14
Ну, с нормальными трансферами и Ганчаренко бы нормальный результат показывал. Но он по сути играл молодёжкой. Олич вообще ни о чем
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 апреля в 17:40
А не рано их своими называть?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 17:38
Футболисты готовы но кукуян против.
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 17:36
Убийство футбола как игры , исходит от судейства !!!
Какая тут может быть красивая карточка???
Таких судей за уши и в музей !!!
112910415
112910415
25 апреля в 17:30
не все, как мы увидели
CSKA2012
CSKA2012
25 апреля в 17:12
АХМЕТОВ 7!!!!!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 16:40
Чтойто пока никак!
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 16:32
Будем посмотреть!
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 16:30
Играют то неплохо, реализация хромает.
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