Олич: «Мои футболисты готовы показать хорошую игру со „Спартаком“»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о состоянии своей команды перед матчем 27-го тура РПЛ со «Спартаком».
В каком состоянии команда? У нас было больше дней для восстановления, чем перед «Локомотивом». Хорошее поле, стадион, атмосфера, мои игроки готовы показать хорошую игру. У нас короткая скамейка? У меня нет другого выбора, все игроки важны, я не могу выбирать.
Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 16:30 мск.
Какая тут может быть красивая карточка???
Таких судей за уши и в музей !!!
Какая тут может быть красивая карточка???
Таких судей за уши и в музей !!!