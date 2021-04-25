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Джикия: «Мы зависим от результатов „Локомотива“»

25 апреля 2021, 20:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Есть задачи на оставшиеся игры, по завершении будут приняты выводы и проведены соответствующие изменения.

Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы «железнодорожники» потеряли очки в последних трех играх.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
25 апреля в 23:18
Джикия вы зависите теперь только от Зенита
stanichnik
stanichnik ответ oncha (раскрыть)
25 апреля в 22:44
Доброго здоровья, oncha!
А не боитесь, что желая удачи Локомотиву, она как раз окажется на стороне железнодорожников в следующем туре?
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 22:12
Спартак всегда сам себе враг и сам себе чемпион.
lotsman
lotsman
25 апреля в 21:14
У Спартака опасная игра только с Ахматом на выезде, хотя и Арсенал может палку в колесо воткнуть. А у Локомотива игра на выезде с Зенитом, который дома постарается не уступить, и с Динамо, который рвётся в еврокубки. Спартаку надо всё выигрывать, если хочет в ЛЧ.
Союзник противников
Союзник противников
25 апреля в 21:04
Учитывая календарь оставшихся матчей,второе место будет за "Спартаком".Так что повеселимся,глядючи,как "СПартак" будет бодаться за право попасть в группу.Видимо,традиционно недолго.
mortid
mortid ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
25 апреля в 21:00
Главное выше лошадей )))))
oncha
oncha
25 апреля в 20:59
Локомотиву только удачи!
mortid
mortid
25 апреля в 20:59
От какого Локомотива? от вас самих в первую очередь всё зависит. Уфе не Локомотив повернулся задом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 20:53
Про второе место забудте!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 апреля в 20:50
Спартак сам ещё налажает
beefs
beefs
25 апреля в 20:48
нужно надеяться только на самих себя и все будет ОК...
КЭТиК
КЭТиК
25 апреля в 20:47
Надо просто все выиграть, а там как карта ляжет.
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