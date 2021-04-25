Джикия: «Мы зависим от результатов „Локомотива“»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Есть задачи на оставшиеся игры, по завершении будут приняты выводы и проведены соответствующие изменения.
Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы «железнодорожники» потеряли очки в последних трех играх.
А не боитесь, что желая удачи Локомотиву, она как раз окажется на стороне железнодорожников в следующем туре?
А не боитесь, что желая удачи Локомотиву, она как раз окажется на стороне железнодорожников в следующем туре?