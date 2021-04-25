Федун: «Победа тяжёлая»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.
Всех, кто за «Спартак» (обращение к журналистам) — с победой! Победа тяжёлая. Бывает так, что игра не идёт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.
Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались (улыбается).
Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот — это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне.
Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
=========================================================================Трудно не согласиться с Леонидом Арнольдовичем, но всё же он несколько лукавит. Не удали Кукуян Ахметова в очень спорном моменте и как знать, как бы сложилась в итоге эта игра. Но это всё из разряда "если", а решение Кукуяна пусть оценивают и комментируют специалисты.Теперь за три тура до окончания чемпионата Спартак всё ещё имеет неплохие шансы попасть в ЛЧ. Для этого необходимо побеждать во всех оставшихся матчах и ждать осечку от другого претендента Локомотива.
=========================================================================Трудно не согласиться с Леонидом Арнольдовичем, но всё же он несколько лукавит. Не удали Кукуян Ахметова в очень спорном моменте и как знать, как бы сложилась в итоге эта игра. Но это всё из разряда "если", а решение Кукуяна пусть оценивают и комментируют специалисты.Теперь за три тура до окончания чемпионата Спартак всё ещё имеет неплохие шансы попасть в ЛЧ. Для этого необходимо побеждать во всех оставшихся матчах и ждать осечку от другого претендента Локомотива.