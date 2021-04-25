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Федун: «Победа тяжёлая»

25 апреля 2021, 19:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.

Всех, кто за «Спартак» (обращение к журналистам) — с победой! Победа тяжёлая. Бывает так, что игра не идёт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.

Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались (улыбается).

Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот — это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 апреля в 08:28
финиш суровый будет
oFANATo
oFANATo
26 апреля в 01:19
Победа с душком.
Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
25 апреля в 20:51
Федун трудная доля Спартака
YVG
YVG
25 апреля в 20:21
Неужели Кукуяна так сложно было купить?
stanichnik
stanichnik
25 апреля в 20:13, ред.
"...ноль ударов в створ ворот - это говорит о том,что преимущество было на нашей стороне".
=========================================================================Трудно не согласиться с Леонидом Арнольдовичем, но всё же он несколько лукавит. Не удали Кукуян Ахметова в очень спорном моменте и как знать, как бы сложилась в итоге эта игра. Но это всё из разряда "если", а решение Кукуяна пусть оценивают и комментируют специалисты.Теперь за три тура до окончания чемпионата Спартак всё ещё имеет неплохие шансы попасть в ЛЧ. Для этого необходимо побеждать во всех оставшихся матчах и ждать осечку от другого претендента Локомотива.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 20:12
Федун лукавит он счёт знал ещё пару дней назад.
Stiv28
Stiv28
25 апреля в 20:08
Главное, дорогая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 апреля в 20:00
Коням пора гнать Олича...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 19:53
Победа не заслуженая
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