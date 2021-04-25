Федун: «Победа тяжёлая»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после победы над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ .

Всех, кто за «Спартак» (обращение к журналистам) — с победой! Победа тяжёлая. Бывает так, что игра не идёт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.

Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались (улыбается).