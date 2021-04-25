Бабаев: «До удаления шла довольно равная игра»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ .

По поводу обилия травм могу сказать, что здесь играют роль множество факторов. Травмы у всех достаточно разные: есть мышечные, есть травмы из-за перегруза, все-таки игроки еще и за сборные играют по 90 минут. Мы проведем анализ, внесем коррективы. Надеюсь, до конца сезона травм больше не будет.

Фукс тренируется в общей группе, он готов играть. Понятно, что ему еще надо набрать физическую форму.

Удаление Ахметова, Дзагоев и Марадишвили не сыграют из-за перебора желтых карточек. На следующий матч, конечно, непросто будет набрать состав. Будем стараться, стиснув зубы. Как старались сегодня. Считаю, до удаления шла довольно равная игра, но остаться без игрока в таком матче — очень непросто.