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Бабаев: «До удаления шла довольно равная игра»

25 апреля 2021, 20:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ.

По поводу обилия травм могу сказать, что здесь играют роль множество факторов. Травмы у всех достаточно разные: есть мышечные, есть травмы из-за перегруза, все-таки игроки еще и за сборные играют по 90 минут. Мы проведем анализ, внесем коррективы. Надеюсь, до конца сезона травм больше не будет.

Фукс тренируется в общей группе, он готов играть. Понятно, что ему еще надо набрать физическую форму.

Удаление Ахметова, Дзагоев и Марадишвили не сыграют из-за перебора желтых карточек. На следующий матч, конечно, непросто будет набрать состав. Будем стараться, стиснув зубы. Как старались сегодня. Считаю, до удаления шла довольно равная игра, но остаться без игрока в таком матче — очень непросто.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 12:20
Игоря смутил рикошет, а так он все правильно делал, рикошет поймал его на противоходе , тут любой бессилен. На зимнем сборе Витя испробовал новую систему подготовки. Даже игроки признавались , что было на первом сборе намного легче, чем обычно. Вот и получили результат. В первых весенних матчах армейцы еле ноги таскали, при Оличе хоть немного забегали.
Дивеев - нормальный защитник , молодой еще прибавит. У защиты просто нет сыгранности, травмы косят всех по очереди. Васин играет от безысходности , некем просто заменить.
Влашич не господь бог. И так один старается, вот только отыграться ему не с кем. Рондон ему явно не помощник, про Облякова и Ахметова и говорить нечего.
Sergeika
Sergeika
26 апреля в 10:16
При всём уважении к ЦСКА, и до удаления Спартак имел преимущество, да, думаю, что и сохранил бы его и без удаления, которое тоже считаю спорным (жёлтая да, но с красной перестарались - инициатива VAR Карасёва). Если честно, то такие "подарки" от судей нам не нужны - в одном матче три пендаля не назначают, а в другом уже боятся недобдеть. К армейцам отношусь с уважением. При их финансовых возможностях пашут, как могут.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 апреля в 09:20
А сам Влашич разве не подсел?
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 апреля в 09:18
Рондон появился в команде перед самым возобновлением сезона и не факт, что это была идея Ганчаренко, который на сборах наигрывал Шкурина. Но с появлением Рондона зимний сбор пошел в помойное ведро и уже по ходу игр, Ганчаренко, пришлось встраивать Рондона в команду. А что касается пропущенного гола, так тут кроме Васина и Дивеев сыграл не луче Васина, но главная вина в пропущенном голе на Акинфееве, который ещё до удара стал валиться в правый угол и хотя у Ларссона удар не получился, но мяч, как черепаха, прополз в ворота в миллиметрах от левой ноги Игоря. Если бы Игорь не стал гадать, до удара, то такой мяч мог забрать в руки не сходя с места!
112910415
112910415
26 апреля в 08:33
не было там равной игры
Locomotive Breath
Locomotive Breath
26 апреля в 07:08, ред.
Это была самая невыразительная, если не сказать грубее, игра от обеих команд. У обеих спад, явный. Вернее у Спартака).
oFANATo
oFANATo ответ Брулин (раскрыть)
26 апреля в 01:22
А причем здесь ген.дир. Бабаян?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 22:44
Рондон даже на ФНЛ не тянет. А вот по поводу партнеров Влашича соглашусь. Обляков , Ахметов - это не уровень РПЛ . Да и другие молодые подсели. Васин играет от безысходности, нет других.
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 22:00
Дело не в Рондоне, он соответствует и даже превосходит уровень РПЛ!
Занавес((Иногда кажется что Вам лишь бы что написать!Рондон вообще выпадает из общего рисунка игры!
Союзник противников
Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
25 апреля в 21:32
Уже не попал,а Бабаян выкрутится.
ошалевший
ошалевший ответ mortid (раскрыть)
25 апреля в 21:27
думаю не лучше,просто спартак решил сбавить
ошалевший
ошалевший
25 апреля в 21:26
можно говорить что угодно,но себя не обманешь,автобус аля амкар такой что даже после удаления ничего не изменилось
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Союзник противников (раскрыть)
25 апреля в 21:24
Думаю , что Шкурин был бы полезнее Рондона. Витя его всю предсезонку в основе наигрывал. И ведь парень вполне прилично смотрелся. Но потом на горизонте появился Рондон и .....Шкурина в запас, Гайча в аренду, вот теперь и расхлебываем .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 апреля в 21:11
К сожалению игру сделал кукуян.
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 апреля в 21:08
Ну ты же помнишь,что большинство нашей уважаемой публики были в восторге,и даже недавно хотел\и,чтобы его выкупили."Террор среды".А Шкурин лучше? Ни мощи,ни прыжка,ни скорости,ни паса,что сегодня и доказал ещё раз.
Союзник противников
Союзник противников
25 апреля в 21:05
Кучерявый ,тебе пора валить из клуба.И своего нового патрона-Орешкина,не забудь прихватить.
Брулин
Брулин
25 апреля в 21:03
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев может быть отправлен в отставку, если клуб не попадет в еврокубки по итогам сезона-2020/2021.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 апреля в 20:54
Все же интересно, чем же так Рондон приглянулся Ганчаренко??? Парень просто никакой, за мячи не цепляется, скидок не делает, долго думает, скорости нет, дриблинга нет - полный ноль. Думаю , что Гайч был бы полезнее. Парень молод , быстр , думаю , толку было бы от него больше. В целом же удаление сыграло важную роль в этой игре. Ну и Васин - это уже притча во языцех .
Кто будет играть с Уфой - это большой вопрос?!? Оличу не позавидуешь, выбирать то не из кого. А Уфа смотрится вполне прилично.
Над дисциплиной Оличу придется поработать. Ревизия летом неизбежна.
Всем здоровья.
Loko best
Loko best
25 апреля в 20:45
Ложь,просто ложь,что в равных составах,что нет,Спартак играл намного лучше.
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 20:39
Без игрока в таком матче конечно непросто.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 апреля в 20:37
С Уфой не будет Ахметова, Марадишвили, Дзагоева, Марио, Кучаева, Бохинена, Зайнутдинова, Магнуссона. Кем играть? 8 человек вне состава.
drug01
drug01
25 апреля в 20:37
Игра была равна...
mortid
mortid
25 апреля в 20:36
Равная? До удаления кони табун выставили перед воротами и не знали что делать. Вот после удаления, они играть стали лучше, как ни странно.
sihafazatron
sihafazatron
25 апреля в 20:33
кукуян теперь весь год бесплатно заправляться будет
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