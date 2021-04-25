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Ахметов: «Я сыграл щёчкой в щиток. Удаления не было»

25 апреля 2021, 20:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал своё удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».

Контакт был, была игра в мяч. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?

Удаления не было, судья не объяснил свое решение.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
26 апреля в 16:41
В игре с Зенитом была совершенно другая ситуация. Там Ахметов промахнулся мимо мяча и въехал в ногу Оздоева находившуюся на газоне, в статичном положении. Вчера он опередил Соболева у которого нога двигалась навстречу ноге Ахметова и сыграл в мяч.
морозз
морозз ответ cska1948 (раскрыть)
26 апреля в 12:20
Да я тоже сказал что это ошибка судьи, но непонятные трактовки этих эпизодов и непрофессионализм этого футболиста ( аналогичные удаления ) привели к этому удалению! Не переживай, вам это когда то вернётся!
cska1948
cska1948 ответ морозз (раскрыть)
26 апреля в 10:22
Если вы приводите слова Онопко, то почему умалчиваете о том, что Онопко, Рашидов, Писарев, Черданцев, а главное, арбитр ФИФА А.Николаев, в ОДИН голос сказали, что в данном эпизоде КК нет!?
П.Пар
П.Пар
26 апреля в 07:56
В футболе прямая красная карточка может быть предъявлена игроку за особо грубую игру, которая повлекла или МОГЛА ПОВЛЕЧЬ травму игрока команды-соперника. Разумеется, никто не признается, что играл грубо и что при этом думал. На поле всё решает рефери, который несёт ответственность за своё решение на КДК РФС
antant1
antant1
26 апреля в 07:12
Нарушил бы кто-то другой,я был бы против удаления..не люблю удаления. Но Ахметов грубый игрок..так, что поделом.
n272nm
n272nm ответ Zak11 (раскрыть)
26 апреля в 07:06
Бугага! ВАР смотрели, да... И там видно, как Ахметов сыграл в мяч! Да, он попал по ноге шипами, но сыграл он в мяч! Просто, судья очень хотел показать КК. Это очевидно и это нужно признать. Ахметов сам виноват. ибо дал повод. Однако, судья зря вмешался и повлиял на результат.
batman555
batman555
26 апреля в 03:53
Арбитры не чувствуют игру в России! Испортили дерби всей стране! Жёлтая максимум. Игра в мяч была.. жесткости не было,злого умысла тоже.
oFANATo
oFANATo
26 апреля в 01:24
Какая разница как сыграл Ахметов.
Если перед этим Кукуян не свистнул за игру рукой игрока спартака.
Jora Jirkov
Jora Jirkov ответ makkie (раскрыть)
25 апреля в 23:41
шипами заехал? эпизод я так понимаю не смотрел. касание развернутой стопой, мало того что этот выученый гом*к сразу встал и побежал. так у него даже гетры не порвались от этого "чудовищного нарушения". все просто: судья не подумал даже что там можно придраться, но глазок ему подсказал что можно насосать здесь фору
Raulvbg
Raulvbg
25 апреля в 22:39
Эгоист , в важных играх удаляется ... ума палата
Bolshoy
Bolshoy
25 апреля в 22:38
    Zak11
    Zak11
    25 апреля в 21:38
    Смотрели ВАР, удаление было. Ахметов играл не в мяч, а в ногу.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    25 апреля в 21:33
    Так он же умирал! Но недолго,до предъявления красной.
    makkie
    makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
    25 апреля в 21:21
    Не заметил там симуляции никакой.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ stanichnik (раскрыть)
    25 апреля в 21:21
    Всё останется,такие 56ьные нынче правила,в расчёте на его величество ВАРево и "честного парня у экрана".Вы же видите,что практически все просмотры "весёлых картинок" заканчиваются признанием позиции экранных героев.Скоро будут динамометром силу контакта мерить,делать десять замен и бегать с клюшками,или на коньках.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    25 апреля в 21:14
    Дельфин хоть живой? Наверное,в бассейне восстанавливается,с русалками.Зарема не с ним???
    Союзник противников
    Союзник противников
    25 апреля в 21:13
    НАдо учиться громко кричать,красиво падать и долго мучиться в корчах.А потом бегать как ни в чём не бывало.Комментаторы сколько раз сочувствовали спартаковцам,а когда кто-то из вас излишне громко возопил,отреагировали :"Судья отреагировал на громкий крик армейца".Учитесь,балбесы...
    Сов Армия
    Сов Армия
    25 апреля в 21:00
    Удаления не было, Ахметов первым сыграл в мяч, а уже потом был контакт с ногой. А соболь клоун знатный
    морозз
    морозз
    25 апреля в 21:00
    Правильно Онопко сказал,,,отсутствие мастерства в отборе мяча, вот краеугольный камень действия футболиста ЦСКА!
    makkie
    makkie
    25 апреля в 20:53
    Щёчкой, что аж шипами заехал в ногу Соболева.
    Ахметов сколько угодно может обижаться, но что-то много он удаляться стал в последнее время. Не на пустом месте!
    311
    311
    25 апреля в 20:52
      oncha
      oncha
      25 апреля в 20:34
      Ахметов еще что-то вякает.
      stanichnik
      stanichnik
      25 апреля в 20:34
      КДК разберётся в справедливости этого удаления.
      Futurista
      Futurista
      25 апреля в 20:32
      Ахметов надул щечки...
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      25 апреля в 20:31
      ключевое: "Сыграл щечкой"
      nikot
      nikot
      25 апреля в 20:23
      Во ляпнул,сказал бы,что меня там не было!
      sir_Alex
      sir_Alex
      25 апреля в 20:18
      Так–то спорное удаление.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      25 апреля в 20:16
      В матче в Ростове-на-Дону тоже удаление было. Игрок Ростова убегал один на один с кипером и его руками завалили. Ещё 2 пеналя было. Весёлая игра получилась
      Шуnя771
      Шуnя771
      25 апреля в 20:16
      На повторе видно - умышленно...
      Stiv28
      Stiv28
      25 апреля в 20:15
      Ахметова нужно гнать вон вместе с Чаловым и Оличем. Иначе пердив.
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