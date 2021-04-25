Ахметов: «Я сыграл щёчкой в щиток. Удаления не было»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал своё удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».

Контакт был, была игра в мяч. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?

Удаления не было, судья не объяснил свое решение.