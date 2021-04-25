Ахметов: «Я сыграл щёчкой в щиток. Удаления не было»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал своё удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».
Контакт был, была игра в мяч. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?
Удаления не было, судья не объяснил свое решение.
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал своё удаление в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».
Контакт был, была игра в мяч. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?
Удаления не было, судья не объяснил свое решение.
Если перед этим Кукуян не свистнул за игру рукой игрока спартака.
Если перед этим Кукуян не свистнул за игру рукой игрока спартака.
Ахметов сколько угодно может обижаться, но что-то много он удаляться стал в последнее время. Не на пустом месте!
Ахметов сколько угодно может обижаться, но что-то много он удаляться стал в последнее время. Не на пустом месте!