Тедеско: «Мы получаем слишком много жёлтых карточек»

Наставник «Спартака» отреагировал на победу над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ .

Счастлив, что мы смогли победить. Важно было вернуться в победный ритм после 0:3 от «Уфы». Мы проиграли тот матч по своей вине. Команда была разочарована после той игры, это было ужасное чувство. Нужно было проделать большую работу, чтобы вернуться в игру. Рад сегодняшнему результату.

Конечно, красная карточка повлияла. Нам знакомо это чувство, ведь у нас была красная в игре первого круга. Но хочу заметить, что арбитр зафиксировал нарушение даже без желтой. Красную показали после VAR . В остальном все было нормально.

Меня расстраивает, что мы получаем много желтых карточек и игроки пропускают матчи. Думаю, что желтых карточек слишком много. Возможно, они справедливы, их нужно разбирать. Я бы сравнил их количество с цветами, которые дарят девушкам на день святого Валентина. Это непросто для тренера, очень сложно постоянно искать замену дисквалифицированным.