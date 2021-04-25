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Тедеско: «Мы получаем слишком много жёлтых карточек»

25 апреля 2021, 19:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на победу над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.

Счастлив, что мы смогли победить. Важно было вернуться в победный ритм после 0:3 от «Уфы». Мы проиграли тот матч по своей вине. Команда была разочарована после той игры, это было ужасное чувство. Нужно было проделать большую работу, чтобы вернуться в игру. Рад сегодняшнему результату.

Конечно, красная карточка повлияла. Нам знакомо это чувство, ведь у нас была красная в игре первого круга. Но хочу заметить, что арбитр зафиксировал нарушение даже без желтой. Красную показали после VAR. В остальном все было нормально.

Меня расстраивает, что мы получаем много желтых карточек и игроки пропускают матчи. Думаю, что желтых карточек слишком много. Возможно, они справедливы, их нужно разбирать. Я бы сравнил их количество с цветами, которые дарят девушкам на день святого Валентина. Это непросто для тренера, очень сложно постоянно искать замену дисквалифицированным.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 апреля в 08:25
надо получать меньше )
nikot
nikot
25 апреля в 20:37
Тед езжай уже домой,раз собрался!
Stiv28
Stiv28
25 апреля в 20:17
Желтые карточки получают, как правило, непрофессионалы.
Сп62
Сп62
25 апреля в 20:08
Спартак, как всегда, играл в "бей-беги", но сегодня эта игра гораздо эффективнее комбинацонной игры армейцев. Мощь и напор спартаковцев привели армецев к растерянности. Преимущество явное было на стороне Спартака. Не понимаю, почему Тедеско так не любит техничных, склонных к импровизации футболистов. Он упорно не хочет наигрывать Бакаева. А как Зелимхан может набрать форму, если ему не дают играть. Сегодня при игре в большинстве сам бог велел выпустить игрока, способного действовать не стандартно. Однако Доменико продолжал надеяться только на силовое давление. Уйдёт после окончания чемпионата многие сожалеть не будут. Нам нужна другая игра. Это только моё мнение.
berda2003
berda2003
25 апреля в 20:07
да, проблема: смотрят на тебя, как ты в конвульсиях бьёшься на бровке, расстраиваются, начинают мстить соперникам, думая, что они довели тебя до дурдома...
ABir
ABir
25 апреля в 19:54
Если карточка оправдана игровой ситуацией, не привела к серьезной травме соперника и не повлияла на результат игры - это один подход, а вот если карточка не оправдана, отразилась на результате и повторяются с частой периодичностью, то наказание должно быть предусмотрено в контракте или вынесено руководством по совокупности
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 19:52
Зато красных у вас почти нет!
Брулин
Брулин
25 апреля в 19:51
Посмотрел бы я на других вратарей с такой защитой как у Спартака.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
25 апреля в 19:48
Игра... Честно, удовлетворён был бы ничьей... ЦСКА не заслужил проигрыша, Спартак не на играл на победу...
Ice van Reed
Ice van Reed
25 апреля в 19:47
Они не соответствуют цвету команды!
Трезвый повар
Трезвый повар
25 апреля в 19:47
Поздравляю болельщиков Спартака с победой
ermak6848
ermak6848
25 апреля в 19:41
Ну, что ж дерби состоялось фк " СПАРТАК " с ПОБЕДОЙ!!!
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 19:38
Жёлтые карточки это игра.
drug01
drug01
25 апреля в 19:32
Меняем на красную
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