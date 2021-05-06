Аспиликуэта: «Мы много раз играли против „Сити“. Но это финал ЛЧ»

Капитан «Челси» прокомментировал победу над «Реалом» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в финал турнира, где «синим» предстоит сразиться с «Манчестер Сити».

У нас был сильный соперник, но команда очень хорошо выступила и забила два мяча.

Мы не должны забывать и о сейвах Эдуара Менди в первом тайме. Второй тайм мы явно провели лучше, и у нас было несколько возможностей увеличить счёт.

Остался ещё один шаг, и, конечно, мы постараемся победить. Мы много раз играли против «Манчестер Сити», но это финал Лиги чемпионов. Мы верим в себя, знаем, что должны хорошенько поработать, но мы готовы к этому.