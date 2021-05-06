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Аспиликуэта: «Мы много раз играли против „Сити“. Но это финал ЛЧ»

06 мая 2021, 04:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал победу над «Реалом» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в финал турнира, где «синим» предстоит сразиться с «Манчестер Сити».

У нас был сильный соперник, но команда очень хорошо выступила и забила два мяча.

Мы не должны забывать и о сейвах Эдуара Менди в первом тайме. Второй тайм мы явно провели лучше, и у нас было несколько возможностей увеличить счёт.

Остался ещё один шаг, и, конечно, мы постараемся победить. Мы много раз играли против «Манчестер Сити», но это финал Лиги чемпионов. Мы верим в себя, знаем, что должны хорошенько поработать, но мы готовы к этому.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
06 мая в 09:44
Сити является фаворитом.
112910415
112910415
06 мая в 09:13
в финале потруднее будет
Маха
Маха
06 мая в 07:27
Челси с такой мощной обороной надо играть 2ми , и тогда дело в шляпе.
Igo0rek
Igo0rek
06 мая в 06:30
Мне будет очень смешно, если кто-то начнет проводить параллели с матчем полуфинала кубка Англии.
Остапчук 67
Остапчук 67
06 мая в 05:06
Предлагаю "Челси" выиграть ЛЧ, а в АПЛ вылететь из топ-4.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 04:58
С Гвардиолой вчерашний вариант стратегии не прокатит.
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