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Маунт потроллил Крооса после победы «Челси» над «Реалом»

06 мая 2021, 03:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт после победы над «Реалом» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов потроллил хавбека «сливочных» Тони Крооса.

Перед матчем немец, отвечая на вопрос о том, против какого футболиста «Челси» играть труднее всего, сказал, что за 15 лет карьеры не испытывал бессонницы из-за игроков соперника. Маунт после выхода «Челси» в финал ЛЧ решил припомнить Кроосу его слова.

Я слышал, как один из игроков «Реала» сказал, что никогда не испытывал бессонницы из-за конкретных футболистов. Но теперь им придётся потерять сон из-за нас как команды. Мы так выкладываемся на поле... мы бьёмся за наши жизни.

Вы видели, что мы мало что позволили им создать. Мы были надёжны и должны продолжать в том же духе.

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Все комментарии
xien_8686
xien_8686
07 мая в 19:47
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    06 мая в 13:32, ред.
    У тех кто выиграл 3 ЛЧ подряд не будет никакой бессонницы. Сам Маунт поди бессонницей страдает от отсутствия больших трофеев.
    azkan
    azkan
    06 мая в 11:39
    Это все в эмоциях сказано от молодого Маунта.
    С другой стороны, если мадридисты действительно не как Азар переживают, то такие сны им обеспечены.
    arsenVS
    arsenVS ответ mortid (раскрыть)
    06 мая в 11:05
    Ну вот когда что то выиграет тогда и будет иметь право. А пока он никто и звать его никак. А Тони чемпион мира и 4 кратный победитель ЛЧ.
    mortid
    mortid ответ arsenVS (раскрыть)
    06 мая в 10:52
    Акела промахнулся, так что имеет право.
    arsenVS
    arsenVS
    06 мая в 08:39
    Какой то щенок гавкает на матерого волка !
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    06 мая в 07:44
    мдаааа, комментарии тупого ребенка
    Маха
    Маха
    06 мая в 07:32
    Теперь весь мир будет за Гвардиолу. Как в 12 году. Но у Челси стальные яйца. Хорошо что все недооценивают нас делая МС фаворитом. Это повышает вероятность победы Челси!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 мая в 07:11, ред.
    Скоро бессонница причём долгая будет у челси после встречи с МС.
    RaulReal
    RaulReal
    06 мая в 07:02
    Жалько Валверде не было с первых минут вместо Азара. А так Челси заслужено прошёл ☹
    112910415
    112910415
    06 мая в 06:40
    победители никогда не молчат !
    Mangur
    Mangur
    06 мая в 03:37
    Громкие заявления Мейсона
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