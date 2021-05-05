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Отец Влашича: «Никола страдает в ЦСКА. Ему нужны новые вызовы»

05 мая 2021, 22:50

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его сыну нужно сменить клуб.

Он чувствует пресыщение, но это нормально после трех лет в клубе, где он сделал много хороших вещей. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие товарищи по команде.

ЦСКА сейчас выглядит не очень хорошо, это видно всем, кто смотрит их игры, у Олича много работы. Команда без ритма, не может уйти от прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность – его главное достоинство.

Прошлой зимой было серьезное предложение, но клуб считает, что Никола стоит более 35 миллионов евро. В период коронавируса это большая сумма, но футбольный рынок живет, клубы знают, что делают. Я не боюсь за его будущее.

На данный момент Влашич восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
В_МЯСО
В_МЯСО
07 мая в 12:29
Вся конюшня сейчас страдает, Влашич не исключение.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
06 мая в 15:02
Я никогда негативно к Влашичу не относился, не нужно мне приписывать, того чего нет и чего я написать не мог! По поводу детсада, мысль была не понятна и разобрать, что за этим понятием скрывалось невозможно...
Вы можете считать, что Влашич был лучшим во всех матчах, но к сожалению по весне это было далеко не так...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
06 мая в 14:48
Дайте мне зарплату и я не буду страдать много лет на своей работе,где приходится кроме работы,идти на подзаработки,выгружать муку,сахар и т.п.нашли чем страдать ,он сейчас восстанавливается от травм и не играя получает зарплату
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ prinzЫп (раскрыть)
06 мая в 13:34
На счет веса - верно подмечено, думал, что мне одному показалось , что у Николы лишние килограммы.
prinzЫп
prinzЫп ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 мая в 13:16
Его папаша не страдает, а мешает своему сыну. Он нарочно вбивает ему в голову всякую ересь и тем более такими заявлениями в СМИ. Если Никола хочет играть, а не сидеть на лавке в одном из ТОП клубов, то ему нужно немного сбросить лишний вес и ПАХАТЬ, ПАХАТЬ, ПАХАТЬ, а не слушать папу. Погоня за славой и £€$ - только погубят его и соответственно папашу дурака, который сам не знает что говорит.
Doping87
Doping87
06 мая в 12:43
Святой Николай страждущий и страдающий, Икона конского моностыря XXI в.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 11:24
На данный момент Никола совсем не ярко выглядит. Этой весной его просто не узнать. Не знаю , с чем это связано, но страдания тут ни при чем. Скорее папа страдает больше сына. А должен был поддержать парня , взбодрить перед Евро, а не плакаться СМИшникам. Не солидно как то это выглядит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 мая в 11:22
Если страдает пускай идет на базар и торгует помидорами. Обнаглели , такие зарплаты получать и С Т Р А Д А Т Ь. В футбол играют , а не страдают, если для тебя это игра , а не работа.
Так , что Влашичи по умерьте свои аппетиты и амбиции , и играйте в игру , которая называется футбол и получайте от этого наслаждение .
Константин Белых
Константин Белых
06 мая в 10:58
Я вот не понимаю-что значит ОН СТРАДАЕТ? Это девица какая-то? Подписал контракт-бабки платят-выходи и делай свою работу. Привыкли все на поводу у игрунов потакать агентам и их хотелкам. Вон Ахметов в Шахте-контракт есть? Сиди и не отсвечивай. Нет денег на покупку игрока на наших условиях? Пусть играет у нас и некого не волнует страдает он или нет. Если ты такой топ значит за тебя выложат ту сумму которую хочет клуб а если нет отрабатывай контракт и вали на все четыре стороны. ИМХО..
galem72
galem72
06 мая в 10:56
Хорват откровенно сдал! Скорее, это связано с тренерской пустотой у лошадей до Олича. Может, сейчас при новом коаче он забегает по-старому. А так, с его нынешней формой о хорошем трансе даже и мечтать не сто́ит.
Beekeeper
Beekeeper
06 мая в 10:40
если страдает, пускай валит... отбывать номер нам не нужно, именно этим он и занимается последние пол года.
Dima salev
Dima salev
06 мая в 10:33
Кому нужен Влашич. Если он был хороший футболистом он не задерживался в Россию
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Твой Арсен (раскрыть)
06 мая в 10:25, ред.
Вот в этом и вопрос, что не факт, что Влашич сможет выстрелить в топ лиге, возможность у него уже была...
История похожа на историю Тошича, для РПЛ топ игрок, особенно когда у него были хорошие сезоны, а для АПЛ, даже не игрок ротации...

З.Ы. Но Олич всегда тепло отзывался о России и Москве, даже после ухода из ЦСКА, что бывает крайне редко с легионерами. Плюс без Олича не было бы волшебного 2008 года, для сборной России!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ mor57 (раскрыть)
06 мая в 10:22
ну только здоровье ему не позволило добиться большего...
cska1948
cska1948
06 мая в 09:35
Похоже, отец Николы этими "страданиями" по "другим вызовам" пытается оправдать то, что Влашич явно сдал за последнее время. Но для получения "новых вызовов" надо ПАХАТЬ на поле, а не "страдать"!
lotsman
lotsman
06 мая в 09:26
Совсем недавно Никола сам говорил, что ЦСКА, для него, самый лучший клуб. И что ни в каком другом клубе он себя не видит.
ЧиП
ЧиП
06 мая в 07:35
Сейчас мимо еврокубков пролетите и будет вам 35🍋🥴
С Чаловым такая же ситуация была. Пожадничали и пролетели. 💸
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
06 мая в 07:03, ред.
Пора уходит в более топовый чемпионат. В ЦСКА ему ничего не светит кроме 4 места в группе ЛЕ.
DAD81
DAD81
06 мая в 06:44
Я тоже страдаю от того, как Влашич играет в составе ЦСКА этой весной.
112910415
112910415
06 мая в 06:15
похоже, пора уходить
mor57
mor57 ответ alexando1974 (раскрыть)
06 мая в 03:04
может быть...если Дриусси и Азмун уйдут....то подойдет...потом в европу..
mor57
mor57 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
06 мая в 03:02
дзапоев ..ха ха.. стекляный ..точнее барбарискин (он же и предлагал всем сосать барбариски) а сосет сам..
понтов много,а сам пустышка полная...
nikoladolgov
nikoladolgov
06 мая в 01:57
    CSKA2012
    CSKA2012
    06 мая в 01:18
    Какие новые вызовы? Пока что он в России ничего не достиг, а сборной тоже . Если уйдет из ЦСКА опять сядет на скамейку.
    Твой Арсен
    Твой Арсен ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    06 мая в 00:18
    Честно, я к Оличу в своё время не очень хорошо относился, потому что он прямо говорил, что он хочет уйти в топ чемпионат, топ клуб, что ЦСКА и РПЛ - это всего-лишь трамплин, и он перерос наш чемп. Он это часто говорил, когда за армейцев выступал и никогда это не скрывал. И когда его Гамбург пригласил, я помню, что он говорил что-то типа: "я стал Ближе к Баварии, Гамбург - это шаг к топ-клубу, сначала я перешёл в топ-лигу, следующий шаг - топ-клуб". Я ещё помню думал "ничего себе у него самооценка". Но потом когда он стал там разваливать в Бундеслиге и его внатуре Бавария пригласила я приутих) Влашич похож на Олича, он тоже иногда говорит, что РПЛ - для него трамплин. В итоге, что я хотел сказать: Олич намного сильнее играл, чем Влашич. Олич сменил лигу и сразу стал играть, что у нас, что в Германии. А Влашич провалился в АПЛ, теперь подсдулся в ЦСКА. Может и не стоит так за него руками держаться.
    Ravshan878
    Ravshan878
    06 мая в 00:15
    Отец хорвата откровенно высказал нужно уходить.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Tostao (раскрыть)
    06 мая в 00:11
    Тут 100%, хотя Акинфеев никуда не делся, да и играть хуже не стал, плюс есть Дзагоев, который по футбольному интелекту не в чём не уступает Влашичу, а скорее даже его превосходит, но травмы берут своё. Плюс есть Марио, а такого игрока во времена Олича у ЦСКА не было...

    З.Ы. В ЦСКА сейчас весь основной состав покосило травмами и самого Влашича в частности и это вопрос к руководству и физиотерапевту... А 3-х составов как у Зенита у ЦСКА никогда не было...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    06 мая в 00:08
    Я комментирую именно слова отца Влашича, про то что Никола филонит, я по моему ни слова не написал. До зимы да, Влашич был лучшим в ЦСКА, а вот после зимы он здорово сдал, с чем это связано большой вопрос... Вы в моем тексте видите, что хотите увидеть, а не то что там написано! Читайте внимательно!
    А по поводу, можно понять если страдает, вот тут как раз я понять не могу! Да и детского сада в ЦСКА уже давно нет, да и самому Влашичу на минутку 22 года! Вы заблуждаетесь и пытаетесь убедить в своем заблуждении других!
    Tostao
    Tostao ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    06 мая в 00:03
    У Олича тогда партнёры были не в пример нынешним. А с этими Влашич затухнет окончательно.
    d_fincher
    d_fincher
    05 мая в 23:59
    Бедный. Жаль парня. Не в том клубе оказался. Бежать оттуда надо.
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