Отец Влашича: «Никола страдает в ЦСКА. Ему нужны новые вызовы»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА , считает, что его сыну нужно сменить клуб.

Он чувствует пресыщение, но это нормально после трех лет в клубе, где он сделал много хороших вещей. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие товарищи по команде.

ЦСКА сейчас выглядит не очень хорошо, это видно всем, кто смотрит их игры, у Олича много работы. Команда без ритма, не может уйти от прессинга, и Никола страдает, потому что интуитивная креативность – его главное достоинство.

Прошлой зимой было серьезное предложение, но клуб считает, что Никола стоит более 35 миллионов евро. В период коронавируса это большая сумма, но футбольный рынок живет, клубы знают, что делают. Я не боюсь за его будущее.