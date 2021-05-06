Каземиро: «Считаю, что „Челси“ был сильнее „Реала“»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В первые 25 минут мы играли лучше, у Карима [Бензема] было два голевых момента. Затем лучше играл «Челси», у них было больше возможностей забить, но пути назад уже нет. Я считаю, что «Челси» был сильнее и играл лучше нас.

Сегодня мы доказали, что наши прошлые достижения были историческими, так как выиграть Лигу чемпионов очень непросто. После года, полного травм, жертв, потерь, коронавируса, игр без болельщиков... мы попытались. Теперь мы должны думать о следующем матче.

«Челси» был лучше. Но мы не можем долго горевать, нужно думать об игре с «Севильей». Теперь наши мысли должны быть связаны с чемпионатом.