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Каземиро: «Считаю, что „Челси“ был сильнее „Реала“»

06 мая 2021, 03:46
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В первые 25 минут мы играли лучше, у Карима [Бензема] было два голевых момента. Затем лучше играл «Челси», у них было больше возможностей забить, но пути назад уже нет. Я считаю, что «Челси» был сильнее и играл лучше нас.

Сегодня мы доказали, что наши прошлые достижения были историческими, так как выиграть Лигу чемпионов очень непросто. После года, полного травм, жертв, потерь, коронавируса, игр без болельщиков... мы попытались. Теперь мы должны думать о следующем матче.

«Челси» был лучше. Но мы не можем долго горевать, нужно думать об игре с «Севильей». Теперь наши мысли должны быть связаны с чемпионатом.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
06 мая в 13:52
    ДСА
    ДСА
    06 мая в 06:32
    Реал уже не тот.
    112910415
    112910415
    06 мая в 06:31
    такова нынче реальность
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    06 мая в 05:20
    А кто горюет? Азар даже обрадовался вылету Реала.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 мая в 04:57
    Челси играл трусливо и фарт был га его стороне.
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    06 мая в 04:47
    Реал был на голову сильнее Челси, просто не повезло.
    swed27
    swed27
    06 мая в 04:28
    Счет на табло красноречиво говорит о том что Челси был сильнее Реала да и по игре это было видно. С приходом Тухеля лондонский клуб преобразился. Больше стало креатива в атаке да и вообще созидательного футбола
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