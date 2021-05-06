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Зидан: «„Реал“ не создал ни одного стопроцентного момента в игре с „Челси“»

06 мая 2021, 00:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после поражения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! «Челси» провел отличный матч, и мы должны их похвалить.

Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернемся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.

Мы должны были лучше сыграть в атаке. Мы не создали ни одного стопроцентного момента. У «Челси» было несколько таких шансов. Но я все равно горжусь парнями. Сейчас отдохнем и будем думать о национальном чемпионате.

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Все комментарии
ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕНОВ
ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕНОВ ответ Федор Паршунин (раскрыть)
07 мая в 17:56
    ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕНОВ
    ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕНОВ ответ allemz (раскрыть)
    07 мая в 17:56, ред.
    А что Реал должен ЛЧ каждый год что ли выигрывать? Что за! Самая большая ошибка - продажа Роналду, Перес долго ещё будет за это огребать. А ВАР вообще ни при чем. Как с таким составом до полуфинала дошли для меня загадка. Слабейший состав за последние лет 25!
    112910415
    112910415
    06 мая в 06:28
    тренер не предложил ничего неожиданного
    allemz
    allemz ответ Gelious (раскрыть)
    06 мая в 01:30
    Самообман - штука не очень хорошая, избавляться от неё надо.
    Gelious
    Gelious ответ realmadrid92 (раскрыть)
    06 мая в 01:27
    Я советую вам не тратить время. Человек, очевидно, не следит за Реал Мадрид. Пишет отсебячину. Лучше выспимся. А у команды впереди Ла Лига.
    allemz
    allemz ответ Gelious (раскрыть)
    06 мая в 01:27
    Я же не пишу про скандальные 3 ЛЧ, верно? Написал как есть, не преследовал цели подколоть. Вы акцентировали внимание на процесс, я ее развил, так как претензии ваши были по ним, но в главенстве всегда ставил результат. За вас сейчас говорят чувства, а не разум. Безумие - когда болельщики отказываются признавать очевидное. Это реально безумие. Бог с Вами, Зидан не виноват в провалах Реала, ну как скажете. Это ваше дело. Я выхожу из беседы.
    Gelious
    Gelious ответ allemz (раскрыть)
    06 мая в 01:22, ред.
    Господи, это просто невозможно. Даже пофиг на то, как вы пытаетесь типа_аналировать_проблемы_Реала, при этом в один ряд ставя Иско и Вальверде. Еще и список игроков, от которых именно Зидан "отказался" просто потрясен. Намекает на уровень осведомленности. Причем пишете про Реал и ВАР после того, как проигнорировали мое напоминание о судействе и симуляции Сити в прошлом же сезоне против того же Зидана и реала. Просто то вы в этой ветке на главенство результата указываете, то на иное сами же акцент сводите. Да вы определитесь хоть. Ну или прямо напишите, что вам пофиг, вы просто поспорить пришли
    allemz
    allemz ответ realmadrid92 (раскрыть)
    06 мая в 01:20, ред.
    Да и никто не просил Зидана сливать Бэйла, Хакими, Регилона, Хамеса, Эдегора, Йовича и ещё кого там по арендам раскидали или продали. Ведь это решение тренера, его видение касаемо игроков. Как ни странно, большинство из них заиграло в новых клубах. Так что не надо выгораживать тренера, всё что сейчас происходит с Реалом - последствия его решений.
    allemz
    allemz ответ realmadrid92 (раскрыть)
    06 мая в 01:14, ред.
    Чувак, да кого это волнует? То что столько травм было, тут вопросы к тренерскому штабу Зидана. Над физой плохо работали в этом сезоне. Тренер решает кого наигрывать по ходу сезона и кто будет рулить командой. То что всякие Иско, Асенсио, Родриги, Марсело, Вальверде почти весь сезон со скамейки начинали, а тут вдруг в ЛЧ не дорабатывают якобы из-за плохой формы, это проблемы только тренера. Просто кому-то не хватает смелости признать, что Зидан пока не готов тренировать клубы уровня Реала. На харизме в Ла Лиге вывезешь, но в ЛЧ зачастую решают тактика и дисциплина.
    realmadrid92
    realmadrid92 ответ allemz (раскрыть)
    06 мая в 01:07
    Какая еще поработали над ошибками с такими проблемами с кадром?
    allemz
    allemz ответ Gelious (раскрыть)
    06 мая в 01:04, ред.
    Блин, вот привыкли искать утешения в процессе события, а итоговый результат игнорируете. Да кого волнуют привозы Варана? Привозы в футболе - результат прессинга оппонента. У обеих команд разный настрой был и победила команда, которая проявила большую настойчивость. И сейчас давай посмотрим как МС и Реал поработали над ошибками. Какая сейчас игра и характер у МС и Реала? Где сейчас МС и где Реал? Теперь делай выводы какая из этих команд хорошо поработала над ошибками и добилась успехов уже в этом сезоне.
    realmadrid92
    realmadrid92 ответ allemz (раскрыть)
    06 мая в 01:03
    Основные игроки только выздоровели, плюс нет подмоги Кариму и Васкес с Карвахалем в лазарете, так что считаю Реал далеко прошел с таким количеством проблем с составом. В чемпе тоже неплохо держаться, 2 победы против Барсы и победа и ничья против Матрасов. В следующем сезоне посмотрим кто кого, если Реал усилиться!
    Gelious
    Gelious ответ allemz (раскрыть)
    06 мая в 00:59
    А ничего, что там были прекрасные два момента, которые судья по-разному интерпретировал, привозы Варана и симуляция на красную (если не хватило основных повторов почему-то, есть уже и иные на ютубе)? Или, типа, не считается уже по прошествии времени?
    realmadrid92
    realmadrid92
    06 мая в 00:59
    Зидан всегда отвечает как мужик! Другой бы начал ныть о судействе и о неиспользованных моментах Карима. Никаких претензии к команде, выжали максимум из кадровых проблем. Надо покупать хорошего правого латераля и наигрывать Гутерьеса на левом, как основную замену Менди, плюс еще Мбаппе с Алабой должны придти. Теперь дело за Ла Лигой, верим в команду, Хала Мадрид!
    allemz
    allemz ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    06 мая в 00:56
    В прошлом сезоне МС находясь в не лучшем состоянии выбил Реал из ЛЧ в 1/8, с того момента Зидан ничего нового не привнес в игру команды, а сегодня выглядели крайне беспомощно. С Челси точно будет заруба в финале, для нейтральных болельщиков - топ.
    allemz
    allemz
    06 мая в 00:48
    Коротко о работе Зидана в ЛЧ после введения VAR))
    1bear
    1bear
    06 мая в 00:47
    Реал был слабее Челси на порядок,а 5-0 не случилось,потому что реализация немецких напов Челси мягко говоря была не на высоте
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    06 мая в 00:47
    Не потянули, финал "Манчестер Сити" - "Реал" мы пока не увидим:
    Ironigor
    Ironigor
    06 мая в 00:45
    Зидан в чистую проиграл Тухелю !!!
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