Вернер: «Мы можем выиграть ЛЧ и Кубок Англии. Наша команда невероятна»

Нападающий «Челси» прокомментировал победу над «Реалом» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в финал турнира.

Последние 10 минут я много кричал. Потерял голос. Когда тренер нас взял, мы были десятыми в лиге. А теперь достигли всего. Мы можем выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Наша команда невероятна. Мы молоды, но не допускаем простых ошибок и хорошо контролируем ритм против очень опытной сильной команды.

Что касается моего гола, мне пришлось долго ждать, пока мяч опустится вниз. На это ушли часы. Это был лёгкий гол. Однако мы создавали очень хорошие моменты. Играть против «Реала» нелегко, но мы очень хорошо с этим справились.