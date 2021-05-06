ГлавнаяНовости

Вернер: «Мы можем выиграть ЛЧ и Кубок Англии. Наша команда невероятна»

06 мая 2021, 02:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу над «Реалом» (2:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в финал турнира.

Последние 10 минут я много кричал. Потерял голос. Когда тренер нас взял, мы были десятыми в лиге. А теперь достигли всего. Мы можем выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. Наша команда невероятна. Мы молоды, но не допускаем простых ошибок и хорошо контролируем ритм против очень опытной сильной команды.

Что касается моего гола, мне пришлось долго ждать, пока мяч опустится вниз. На это ушли часы. Это был лёгкий гол. Однако мы создавали очень хорошие моменты. Играть против «Реала» нелегко, но мы очень хорошо с этим справились.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
06 мая в 11:43
на подъёме всё возможно !
Ironigor
Ironigor
06 мая в 07:37, ред.
Да конечно же можно, вот только тебе бы научиться ещё и свои моменты использовать, а с этим как-то и беда !!! Удачи Челси в финале !!! Всем Добра !!!
Elliada
Elliada
06 мая в 07:33
Вам Кубок Англии, нам ЛЧ.
swed27
swed27
06 мая в 03:26
Тухель за три месяца сделал мощную силу
1bear
1bear
06 мая в 03:00
если реализовывать моменты (много моментов),то можно и МС обыграть в финале !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100