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Тухель: «Могли забить „Реалу“ больше, но сейчас не время для критики»

06 мая 2021, 00:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов после победы в ответном матче с «Реалом» (2:0) в 1/2 финала турнира.

Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — «Реал» много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!

В футболе можно пропустить в любой момент. «Реал» в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч — старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

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Все комментарии
112910415
112910415
06 мая в 11:54
всё и так отменно вышло !
swed27
swed27
06 мая в 02:22
Матч был интересный, но Челси был наголову выше подопечных Зидана. Да, какие-то моменты не реализованы, но хватило и двух голов при отличной игре в обороне. Нас ждет чисто английский финал
протон1
протон1
06 мая в 01:08
как же я хочу что бы челси взял второй раз кубок
realmadrid92
realmadrid92
06 мая в 01:05, ред.
Удачи в финале! Наверное буду болеть за Челси и против Гвардиолы, а нашим победы в чемпионате
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