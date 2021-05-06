Тухель: «Могли забить „Реалу“ больше, но сейчас не время для критики»

Главный тренер «Челси» поделился впечатлениями от выхода в финал Лиги чемпионов после победы в ответном матче с «Реалом» (2:0) в 1/2 финала турнира.

Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — «Реал» много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!

В футболе можно пропустить в любой момент. «Реал» в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч — старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.