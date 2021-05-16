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Олич: «ЦСКА очень легко пропустил два гола в матче с „Динамо“»

вчера, 17:09
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался после поражения в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

Сегодня первые полчаса были очень хорошие, контролировали игру, проводили качественные атаки. Но за 10 минут до конца первого тайма выпустили игру из-под контроля. Надеялся, что за перерыв команда отдохнёт. Недоволен тем, как провели второй тайм, как вышли на него. «Динамо» показало хорошую игру, контролировало её во втором тайме.

Такой опытный игрок, как Васин, который хорошо играет головой и важен для команды — не мог сыграть второй тайм. Карпов — молодой игрок. Было видно, что на этом уровне у него ещё есть проблемы с концентрацией, недостатком опыта. Очень легко пропустили первый и второй гол. Это детские ошибки. Много футболистов во втором тайме играли не так, как мы начали первый тайм. Много причин, почему мы пропустили три гола.

Очень доволен Бохиненом, но это его первая игра в старте после долгой травмы. По такой погоде было тяжело. Он сказал, что не может сыграть во втором тайме больше 15 минут.

Были проблемы, были травмы. Есть много хороших качественных игроков, но не все они были всегда вместе. Мне нужны все здоровые игроки — это самое главное. У нас была неделя, когда были игры с «Сочи», «Спартаком», «Локо» в Кубке, а мы не знали, сколько у нас игроков — 11 или 12. Я не хочу, чтобы такая ситуация повторялась. Не могу сказать, что команда не готова физически. Когда я пришёл, уже были травмы. Потом уехали в сборные. Марио после сборной, где он сыграл все три матча по 90 минут, играл и у нас. Это большая нагрузка на мышцы. Он очень важный игрок для нас.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:57
Все по делу говорит Олич...
Работы у него много, нужно дать ему полноценно подготовить команду тогда уже можно будет и спрашивать за результат по окончании следующего сезона.
Сейчас хорошо что команда не будет участвовать в еврокубках. Можно будет спокойно наигрывать состав не волнуясь о перелётах, лишних травмах и лишних нагрузках.
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 19:04
без нормальных игроков команду не поднять... в защиту набрали каких-то косоногих... с ФНЛ можно было нормальных парочку прикупить... в атаке тоже проблемы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 18:05
Для справки. Дивеев, Фернандес Магнуссон - это игроки сборных. Ахметов, Обляков, Чалов кандидаты. Фукс - игрок олимпийской сборной Бразилии. Никто не даст игроков уровня Салах, Мане, или Холланда. Надо сделать так, чтобы эти прыгнули выше головы. В этом искусство тренера в наших условиях. По среднему уровню состава Рубин не выше ЦСКА, но как тренер Слуцкий на голову выше Олича. Отсюда и результат. Да и Федотов в Сочи не звезд имеет, а игру поставил. Так что единственное, что оправдывает Олича, это пришел не во время. Но в августе спрос будет по полной. А к зиме возможны варианты.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:48
Оличу просто нужен полноценный сезон и тогда можно будет объективно понять какого уровня он специалист. Было бы утопией ждать от него чудесного возрождения команды, после того хаоса, в который он попал. На сегодняшний день ЦСКА занял своё законное место.
neukomm
neukomm
вчера в 17:32
Давайте будем честными - с таким составом даже Гвардиола не займет выше 3го места. В защите Васин, Дивеев и Карпов, ну может еще Магнуссон. А так же 30тилетние Щенников и Фернандес. Вообще КАК можно на что-то претендовать с такими игроками?! Я молчу еще об "основных" игроках как Ахметов и Обляков. Бохинен, Фукс, Гайч - это вообще кто??? Без всяких розовых очков, но попадание в ЛК (4-5 место РПЛ) будет в ближайшем времени за счастье.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
Может оно и к лучьшему,что не вышли!
drug01
drug01
вчера в 17:14
Очень очень плохо
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