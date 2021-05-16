Бышовец: «У „Локомотива“ мало шансов на второе место»

Бывший наставник «Локомотива» порассуждал о шансах москвичей на выход в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

В последнем туре ситуация зависит не от «Локомотива». Даже если «Локомотив» выиграет свой матч, «Спартак» не допустит осечки. Немотивированный «Ахмат» будет играть против мотивированного «Спартака» — это главный фактор. Шансов у «Локомотива» на второе место гораздо меньше. «Локо» уже достиг результатов, победы в Кубке. Поражение от «Зенита» и тяжёлая победа «Спартака» над «Химками» определили второе место в РПЛ в этом сезоне.