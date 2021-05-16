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Бышовец: «У „Локомотива“ мало шансов на второе место»

вчера, 13:33

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец порассуждал о шансах москвичей на выход в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

В последнем туре ситуация зависит не от «Локомотива». Даже если «Локомотив» выиграет свой матч, «Спартак» не допустит осечки. Немотивированный «Ахмат» будет играть против мотивированного «Спартака» — это главный фактор. Шансов у «Локомотива» на второе место гораздо меньше. «Локо» уже достиг результатов, победы в Кубке. Поражение от «Зенита» и тяжёлая победа «Спартака» над «Химками» определили второе место в РПЛ в этом сезоне.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 15:04
Надежда умирает последней...так чтo надо биться до конца.
stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:00, ред.
Твоё пророчество после первого тайма полностью оправдывается.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:57
Что-то знает-"немотивированный "Ахмат"...Уже заплатили "Ахмату",что-ли? Я возражу:За победу над "Спартаком" в чистом виде спорта футболисты "Ахмата" от своего султана могут получить столько,что лето на это можно отдыхать в лучших отелях Эмиратов.
Liverpoolets
Liverpoolets
вчера в 13:50
Конечно, нет. Даже на последний матч спартак и то своего судью выставил. Ни стыда, ни совести.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:44
Прям капитан Ачевидность;)
Зенит в той игре не только стал чемпионом, но и лишил Локо ЛЧ.
СЕГОДНЯ Ахмату ничего не нужно, так что народные выцепят хотя бы ничью. А им больше и не надо.
Но меня радует, что проходных матчей почти не будет. Во многих парах решаются глобальные вопросы выживания или еврокубков.
Хорошей игры и без судейских косяков...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:40
Шанс есть всегда.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:38
С "Уралом" думаю проблем не будет, а вот в ситуации со "Спартаком" можно полагаться только на выход Кутепова)))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:36
Ахмат должен будет выиграть !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:34
У Локо шансы есть
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