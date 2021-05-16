ГлавнаяНовости

Шварц: «У „Динамо“ есть ДНК. За 7 месяцев, что я здесь, видно лицо команды»

вчера, 17:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями после победы над ЦСКА (3:2) в заключительном туре РПЛ.

Хочу поблагодарить сотрудников и персонал «Динамо» за эти семь месяцев плодотворной работы. За доверие. С молодой командой мы добились высоких целей и результатов. Благодарю СМИ, которые освещали нашу работу. И давайте об игре.

Всю неделю говорили: важно закончить сезон на мажорной ноте. Нам противостоял серьезный соперник. Игра в 1-м тайме нас не вполне устраивала. Горд победой, которую мы добыли. Нам удалось перевернуть игру, уступая в счете.

Благодарен команде за стиль игры. Хотели порадовать болельщиков. Рад, что завершили чемпионат с 50-ю очками, – больше, 52, удавалось набрать только раз за последние 10-11 лет. По итогам сезона заложили хороший фундамент, который можем использовать для себя.

В перерыве потребовали у команды играть быстрее. Мы уделяли этому внимание на теориях. По тактике кардинально ничего не меняли. Просили при потере мяча сразу вступать в отбор и после этого переходить в атаки через вертикальные передачи, нам удалось и это.

За 7 месяцев, что я в «Динамо», видно лицо команды. Она узнаваема, играет активно. Наши идеи доходят до ребят. ДНК у «Динамо» есть.

Сегодня игра изобиловала эмоциями, хорошо, что уходим в отпуск с победой. Пока неизвестен состав, с которым мы войдем на следующий сезон. Но я амбициозен, хочу двигаться по пути развития, который бы способствовал улучшению нашей игры.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Лицо часто мимикрировало.
sv_1969
sv_1969 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:01
Не спорю!Но такое впечатление что он как оправдывается!
Сп62
Сп62 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:21
Ну, игра то действительно появилась. Возможно, что с этим составом, Шварц выжал максимум успеха. Следующий сезон даст на всё ответ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:33
Что наговорил?Такое чувство что его пригласили для 7-го места!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:53
Подгадить ЦСКА - действительно успех.
Capral
Capral
вчера в 17:38, ред.
Добились высоких целей и результатов??? 7-е место, это и есть высокие результаты?! Ну чтоже, так держать!!! Особенно впечатлил сегодняшний договорняк....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:23
Лицо то видно,то не видно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100