Шварц: «У „Динамо“ есть ДНК. За 7 месяцев, что я здесь, видно лицо команды»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после победы над ЦСКА (3:2) в заключительном туре РПЛ .

Хочу поблагодарить сотрудников и персонал «Динамо» за эти семь месяцев плодотворной работы. За доверие. С молодой командой мы добились высоких целей и результатов. Благодарю СМИ , которые освещали нашу работу. И давайте об игре.

Всю неделю говорили: важно закончить сезон на мажорной ноте. Нам противостоял серьезный соперник. Игра в 1-м тайме нас не вполне устраивала. Горд победой, которую мы добыли. Нам удалось перевернуть игру, уступая в счете.

Благодарен команде за стиль игры. Хотели порадовать болельщиков. Рад, что завершили чемпионат с 50-ю очками, – больше, 52, удавалось набрать только раз за последние 10-11 лет. По итогам сезона заложили хороший фундамент, который можем использовать для себя.

В перерыве потребовали у команды играть быстрее. Мы уделяли этому внимание на теориях. По тактике кардинально ничего не меняли. Просили при потере мяча сразу вступать в отбор и после этого переходить в атаки через вертикальные передачи, нам удалось и это.

За 7 месяцев, что я в «Динамо», видно лицо команды. Она узнаваема, играет активно. Наши идеи доходят до ребят. ДНК у «Динамо» есть.

Сегодня игра изобиловала эмоциями, хорошо, что уходим в отпуск с победой. Пока неизвестен состав, с которым мы войдем на следующий сезон. Но я амбициозен, хочу двигаться по пути развития, который бы способствовал улучшению нашей игры.