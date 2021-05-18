Сёмин — о возможном сносе «РЖД Арены»: «Не хотелось бы нарушать традиции»

Экс-рулевой «Локомотива» прокомментировал слухи о том, что « РЖД Арену» могут снести.

Поступает разная информация. С одной стороны, что на « РЖД Арене» будет реконструкция. С другой, что на месте будет совершенно другой комплекс. Говорить сейчас что-то сложно. Болельщикам нужно учитывать то, что на этом месте был стадион «Старт», теперь « РЖД Арена». На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям.