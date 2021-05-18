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Сёмин — о возможном сносе «РЖД Арены»: «Не хотелось бы нарушать традиции»

18 мая 2021, 21:38

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что «РЖД Арену» могут снести.

Поступает разная информация. С одной стороны, что на «РЖД Арене» будет реконструкция. С другой, что на месте будет совершенно другой комплекс. Говорить сейчас что-то сложно. Болельщикам нужно учитывать то, что на этом месте был стадион «Старт», теперь «РЖД Арена». На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям.

Я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции «Локомотива» и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции.

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112910415
112910415
26 мая в 10:07
за всем этим стоят, как обычно, большие деньги
cska1948
cska1948 ответ Tostao (раскрыть)
19 мая в 09:23
На мой взгляд, какие-то или какой-то толстосум под предлогом, что стадион "устарел" хочет расчистить себе площадку под строительство более доходных объектов чем футбольный стадион.
Союзник противников
Союзник противников ответ Tostao (раскрыть)
18 мая в 23:23
Грят,дешевле снести,и доходней для кармана.
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 23:22
Сам тут же рассказал,что это добрая давняя традиция :Сносить и строить,строить и сносить...Я,как пассажир РЖД,всё вынесу и оплачу!
Tostao
Tostao
18 мая в 22:26
А в чем причина сноса?
rubinovyi2
rubinovyi2
18 мая в 22:24
Сначала Шпалыча в отставку,а теперь и стадион..(
Caniggia
Caniggia
18 мая в 22:10
Это будет преступление против истории Локомотива!
mihaluch
mihaluch
18 мая в 21:49
Кстати он прав не надо нарушать традиции.
Introvert
Introvert
18 мая в 21:48
"Старт" - "Арена" - "Финиш"
Аксинья
Аксинья
18 мая в 21:45
Чтобы не нарушать традицию достаточно переименовать арену без всяких реконструкций и строительных работ - но кто же откажется от распила такого жирного куска пирога ))
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