Сёмин — о возможном сносе «РЖД Арены»: «Не хотелось бы нарушать традиции»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что «РЖД Арену» могут снести.
Поступает разная информация. С одной стороны, что на «РЖД Арене» будет реконструкция. С другой, что на месте будет совершенно другой комплекс. Говорить сейчас что-то сложно. Болельщикам нужно учитывать то, что на этом месте был стадион «Старт», теперь «РЖД Арена». На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям.
Я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции «Локомотива» и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции.