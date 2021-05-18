Карпин: «В чём заключается проблемность Мамаева?»

Наставник «Ростова» рассказал о совместной работе с полузащитником Павлом Мамаевым.

Все говорят, что он проблемный. Но в нашей команде ни одной проблемы с ним не было. В чем заключается проблемность?

Сильно ли сказались проблемы в его семейной жизни?

Мое ощущение — эта история не повлияла на его профессиональные качества. Этот развод стал медийным. А, может быть, у нас еще 10 футболистов развелись? Просто вы об этом не знаете.

Я что, буду подходить к нему и говорить: «Паш, тебе совет дать?» Нет, конечно. У нас другое общение было. «Паш, все нормально?» — «Да, все нормально». — «В голове все о’кей, ничего не мешает?» — «Да, Георгич, тренируюсь, ничего не мешает».