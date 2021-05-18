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Карпин: «В чём заключается проблемность Мамаева?»

18 мая 2021, 17:11

Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о совместной работе с полузащитником Павлом Мамаевым.

Все говорят, что он проблемный. Но в нашей команде ни одной проблемы с ним не было. В чем заключается проблемность?

Сильно ли сказались проблемы в его семейной жизни?

Мое ощущение — эта история не повлияла на его профессиональные качества. Этот развод стал медийным. А, может быть, у нас еще 10 футболистов развелись? Просто вы об этом не знаете.

Я что, буду подходить к нему и говорить: «Паш, тебе совет дать?» Нет, конечно. У нас другое общение было. «Паш, все нормально?» — «Да, все нормально». — «В голове все о’кей, ничего не мешает?» — «Да, Георгич, тренируюсь, ничего не мешает».

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский- ответ YVG (раскрыть)
18 мая в 23:49
Да не гони ты на Карпина , хороший тренер с перспективами
112910415
112910415
18 мая в 23:35
Всё спокойно ура
berda2003
berda2003
18 мая в 20:40
учитель, етит вашу мать, сам 3 раза развёлся, пол испании перет...ахал...
- паш, всё нормально?
- в испанию хочу...
YVG
YVG
18 мая в 19:36
Карпин не тренер, а Мамаев явно не футболист.
виктор бочарников
виктор бочарников
18 мая в 18:59
В любом случае такие проблемы не могут не сказаться на состоянии человека,и кто тебе скажет правду , -Паша есть проблемы? -Нет. -Дзюба, есть проблемы? -Нет. Никто не будет рассказывать о прблемах,тем более тренеру.
Shustriy
Shustriy
18 мая в 18:24
Никаких проблем, просто они с партнером Кокориным договорились больше не играть и все.
rubinovyi2
rubinovyi2
18 мая в 18:00, ред.
«В голове все о’кей, ничего не мешает?»
Очень впечатлило..,Карпин как выдаст,не в бровь,а сразу в глаз....))))
КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 17:59
Нормальный барыга, как и все.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 мая в 17:31
Валера, встретился бы ты с пьяной компанией Мамаева и Кокорина темной ночью пару лет назад, добивали бы они тебя ногами лежачего, как того водителя, тогда бы ты глубже погрузился в суть проблемы.
stanichnik
stanichnik
18 мая в 17:24
Лукавят оба и Карпин, и Мамаев. Всё равно развод не мог не сказаться на состоянии Павла, но soccer не то место, где можно обсуждать семейные разборки футболиста.
Трезвый повар
Трезвый повар
18 мая в 17:18
Мамаев большую часть сезона не играл из-за травмы. Ему делали операцию
Остапчук 67
Остапчук 67
18 мая в 17:14
Карпин сам проблемный...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 17:13
Нет проблем и это хорошо.
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